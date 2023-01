Después de los Galaxy S23, Samsung debería cargarse la versión Plus de sus móviles

Quedan apenas unos días para que la nueva gama Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) sea presentada, pero hay una cosa que no me puedo quitar de la cabeza de cara al evento de lanzamiento Samsung Galaxy Unpacked 2023 (opens in new tab), y tiene que ver con el modelo Plus.

La versión Plus ("+") de los Samsung Galaxy S nunca ha terminado de convencerme. A ver, sí que entiendo por qué existe; en teoría, es el móvil perfecto para aquellos que quieren un teléfono casi tan grande como el Ultra, pero sin que les cueste tan caro. Pero es que, no puedo dejar de sentir que se trata de una concesión, se mire por donde se mire.

Desde que Samsung adoptó ese enfoque de modelos estándar, Plus y Ultra para su gama insignia (allá por los Galaxy S20 (opens in new tab)), el Plus se ha mantenido como una contradicción, en lugar de un feliz término medio. Y no creo que eso cambie con el Galaxy S23.

El extraño hermano mediano

Si lo enfocas como un Galaxy S estándar más grande, el Plus pierde uno de los principales puntos fuertes del estándar: su impresionante relación potencia/tamaño. Encontrar móviles de tamaño relativamente reducido, pero potentes, es algo poco habitual en el mercado moderno de teléfonos Android; por algo calificamos al Galaxy S22 como "El mejor buque insignia Android de tamaño pequeño" en nuestro ranking de los mejores teléfonos Samsung (opens in new tab).

Por otro lado, si lo enfocas como un Galaxy S Ultra más barato, lo único que ofrece es un tamaño de pantalla similar y una ligera reducción de precio (aunque sigue superando la barrera de los 1.000€). Pero a cambio, sale perdiendo en múltiples frentes: resolución, capacidad de la batería, calidad de las cámaras, almacenamiento, memoria y mucho más. Tenemos un desglose completo de los rumores sobre los tres modelos Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra (opens in new tab), para que conozcas las principales diferencias.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aunque es innegable que a los consumidores les gustan los teléfonos más grandes de lo que yo, francamente, hubiera imaginado (sólo hay que ver la clara tendencia en el mercado de que los móviles sean cada vez más grandes), esa no es razón suficiente para comprar un dispositivo de pantalla más grande, pero también más caro, en vez de uno más pequeño con especificaciones similares. Y parece que no soy la única que piensa así.

Convertir un Plus en un menos

En mayo de 2020, la web surcoreana de noticias The Elec (opens in new tab) informó sobre las ventas de la serie Galaxy S20 en el primer trimestre, citando resultados de la empresa de estudios de mercado Omdia que mostraban que el S20+ era el modelo más vendido de la serie. Al parecer, el Plus supuso 3,5 millones del total de 8,2 millones de unidades vendidas desde que la gama salió a la venta, tres meses antes.

Sin embargo, un año después, el S21+ representaba la menor proporción de dispositivos vendidos en los principales mercados, incluido EE.UU., donde sólo representaba el 24%, según datos de Counterpoint Research (opens in new tab). Al parecer, esto coincidía con las predicciones de Samsung, que esperaba que el S21 estándar representara la mayor parte de las ventas de la gama.

Galaxy S22 series sales (first three months on sale)8.17 million units- S22 Ultra: 4.48 million units- S22 Plus: 1.42 million units - S22: 2.27 million units The S21 series reached 10 million units in 5 months, S22 series will likely reach that in 4 months. pic.twitter.com/2271DkG11qMay 27, 2022 See more

Esa tendencia ha continuado con la actual serie Galaxy S22 (opens in new tab), ya que el Galaxy S22+ (opens in new tab), con sólo el 17%, representó una proporción aún menor de los 8,17 millones de unidades totales vendidas en su primer trimestre después del lanzamiento.

No te creas todo lo que lees

Con estas cifras en mente, que cada vez van bajando más, no me sorprendió que The Elec (opens in new tab) publicara el 11 de enero que Samsung planeaba cargarse al Galaxy S24+. Es más, me sirvió para darme cuenta de que no era la única que opinaba así de los móviles Plus.

Unidades ficticias filtradas de la gama Galaxy S23, incluido el S23+. (Image credit: SlashLeaks / LeakSpinner)

Sin embargo, si habéis estado siguiendo la historia de esa polémica afirmación de The Elec sobre la cancelación del Galaxy S24+, sabréis que parece que no está tan claro como dijeron. Múltiples fuentes y medios de comunicación han desmentido posteriormente el informe original de The Elec, destacando que los nombres en clave (DM1 y DM3, con "DM" abreviatura de "Project Diamond") (opens in new tab) mencionados en la noticia de The Elec, se refieren a la serie Galaxy S23, no a la serie S24. Y a estas alturas, estamos casi seguros de que la serie S23 seguirá contando con un modelo Plus.

Aun así, está claro que, aunque los teléfonos grandes siguen estando de moda, los consumidores se han vuelto más exigentes, lo que significa que el éxito de estos dispositivos ya no puede depender únicamente de su tamaño. Prueba de ello es la decepcionante acogida (opens in new tab) del iPhone 14 Plus (opens in new tab).

No, la misma experiencia aumentada por una pantalla y una batería más grandes ya no es suficiente y, a menos que eso cambie, no veo lugar para un modelo Plus en la gama Galaxy S de 2024.