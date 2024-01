El Samsung Galaxy S24 Ultra podría quedarse con un zoom 5X y eso es una buena noticia

El Samsung Galaxy S23 Ultra encabeza nuestra lista de teléfonos con mejor cámara, así que por supuesto estamos muy interesados en todos los rumores y filtraciones que rodean a su probable sucesor, el Samsung Galaxy S24 Ultra. Si lo sigues de cerca, puede que te hayas emocionado a partes iguales al enterarte de la pantalla más brillante y los nuevos materiales (¡titanio!) y te hayas decepcionado al enterarte de las rebajas en la cámara. En realidad, esas mejoras me han entusiasmado con las cámaras del Galaxy S24 Ultra; parece que Samsung por fin ha escuchado.

Primero, una comparación entre lo que tenemos ahora en el Galaxy S23 Ultra y lo que esperamos en el modelo del año que viene. La cámara principal del Galaxy S23 Ultra es un sensor Samsung ISOCELL HP2 de 200MP. Mide alrededor de 0,76 pulgadas, por lo que no es un sensor completo de 1 pulgada. Es probable que el Galaxy S24 Ultra utilice una versión ligeramente más reciente del mismo sensor, un ISOCELL HP2SX. No será una gran mejora.

El objetivo zoom periscópico 10X es el del extremo derecho (Image credit: Future / Philip Berne)

La cámara con teleobjetivo y zoom óptico 3x del Galaxy S23 Ultra también se mantendrá en el S24 Ultra. Utiliza un sensor de 10MP que, francamente, es bastante pequeño. El sensor más pequeño tiene menos de una séptima parte del área del gran sensor principal, así que es una pena que no haya mejoras.

La cámara con zoom 10x del actual S23 Ultra también utiliza un sensor diminuto, del mismo tamaño que el zoom 3x. Aquí es donde las cosas se ponen muy interesantes para el año que viene. Los rumores apuntan a que el Galaxy S24 Ultra utilizará un sensor del doble de tamaño en el zoom más largo. La longitud del zoom se reducirá a sólo 5x, pero en realidad estoy contento con esa compensación, y voy a explicar por qué en un poco.

El resto de sensores del Galaxy S24 Ultra, incluida la cámara ultra gran angular de 12 MP y la cámara selfie de 12MP, no parecen haber cambiado con respecto al Galaxy S23 Ultra. No tengo ningún problema con ello. Un sensor es un equipo complicado, y lo que hemos visto a lo largo de los años en el mundo de la telefonía es que los mejores teléfonos con cámara no siempre utilizan las cámaras más nuevas.

Apple siguió con las mismas cámaras durante años

Tomemos el ejemplo de Apple. Durante años, el iPhone de Apple fue el teléfono con la mejor cámara que se podía comprar, a pesar de que Apple seguía utilizando el mismo sensor de 12MP. Hasta el iPhone 14 Pro, la máxima resolución de la cámara de un iPhone era de 12MP. A medida que la compañía y sus desarrolladores se familiarizaban con el sensor, las fotos iban mejorando, aunque la resolución nunca cambiaba.

La cámara de 48MP del iPhone 14 Pro fue innovadora para Apple (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En realidad me alegro de que Samsung vuelva a utilizar los mismos sensores, especialmente ese sensor de 200MP. Eso es porque no creo que hayamos visto las mejores fotos que ese sensor puede ofrecer, y quiero ver a Samsung pasar más tiempo afinando su procesamiento de imágenes. De hecho, si los rumores son ciertos, puede que esto sea exactamente lo que está haciendo Samsung.

Los cambios más significativos en las cámaras del Galaxy S24 Ultra tienen que ver con el procesamiento de imágenes y cómo se editarán las fotos posteriormente. Es probable que la IA desempeñe un papel, aunque no estamos seguros de cómo. Lo más importante es que los filtradores han dicho que Samsung empleará un procesamiento de fotos más realista; los fans de Samsung por fin pueden respirar aliviados.

Las fotos de Samsung resaltan. No me malinterpretes, me gustan las fotos que saltan, pero a veces saltan demasiado y el desorden se extiende por todas partes. Pueden ser dramáticamente sobresaturadas, con colores que parecen más de un videojuego que de la vida real.

Estas flores están tan sobresaturadas que casi parecen aliens. (Image credit: Future / Philip Berne)

No quiero ver fotos de Samsung que parezcan fotos inexpresivas de Apple; las fotos del iPhone me parecen un poco frías e impersonales para mi gusto. Pero me gusta que por una vez escuchemos la palabra "realista" en la misma frase que "Samsung".

La IA podría ayudar con algo más que fotos de la luna

Hay varias formas en las que la IA podría desempeñar un papel en la cámara del Samsung Galaxy S24 Ultra, y todas ellas ya forman parte del software de Samsung. Samsung dispone de un software optimizador de escenas que intenta detectar lo que estás fotografiando y elegir el modo y los ajustes adecuados. La aplicación de la llamada IA, que en realidad significa aplicar la lógica del aprendizaje automático para resolver el rompecabezas mucho más rápido, podría mejorar drásticamente la optimización de escenas.

Samsung se metió en un poco de agua caliente por su mano dura con las imágenes de IA cuando se trataba de tomar fotos de la luna. Aunque las mejores fotos de la luna del Galaxy S23 Ultra están a años luz de las de otros smartphones, se cuestiona cuánto detalle añade la IA de Samsung a la foto. En el futuro, esos cambios podrían ser más drásticos, pero también más precisos y naturales, con una mejor tecnología de IA.

Una foto de la luna tomada con el Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future / Philip Berne)

De hecho, creo que veremos el fenómeno de la IA lunar aplicado a muchos otros temas. Si el software actual es lo suficientemente inteligente como para reconocer la luna, el software del futuro, con mejores herramientas de aprendizaje automático y una unidad de procesamiento neuronal, podría reconocer temas mucho más complejos.

¿Te gusta la luna de IA? Aquí tienes el Monte Rainier. Toma una Estatua de la Libertad IA, ¡puedes leer el texto en la tableta! ¿Te gusta la pizza? La pizza AI es más deliciosa de lo que recuerdas. La luna era fácil, pero el futuro de la IA podría mejorar cualquier número de temas, especialmente los temas que se fotografían todo el tiempo, con un montón de muestras de las que una máquina puede aprender.

Esperemos que Samsung nos permita desactivar esto, si queremos apostar por una fotografía más realista. En cualquier caso, el Galaxy S23 Ultra fue el mejor teléfono que vimos en el último año porque tenía muchas herramientas disponibles. Parece que el Galaxy S24 Ultra nos dará aún más opciones, al tiempo que responderá a la mayor crítica sobre la fotografía del teléfono de Samsung. Olvídate de la decepción sobre las longitudes de zoom o el uso de piezas antiguas, y céntrate en lo que Samsung por fin está haciendo bien.