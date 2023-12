Las Vision Pro podrían llegar en enero y podrían ser la mayor apuesta de Apple

El dispositivo de realidad mixta Vision Pro de Apple es algo asombroso. Es bonito y potente, y crea experiencias prácticamente inigualables en realidad virtual y aumentada. También es una gran apuesta para Apple, quizá la mayor del gigante tecnológico de Cupertino desde que trató de relanzar su negocio Mac en 1998.

Según los rumores, Apple podría estar a poco más de un mes de distribuir la primera generación de las Vision Pro en las tiendas Apple de todo el país (si no de todo el mundo). Según Mark Gurman, pronosticador del sector y fiable informador de Bloomberg, Apple tiene previsto formar a sus empleados en el uso de las Vision Pro justo después de Año Nuevo y, a continuación, hacer que esas personas formen a otros empleados cuando las gafas lleguen a las tiendas antes de finales de enero.

Esta noticia, de ser cierta, no es sorprendente. Apple siempre ha dicho que las Vision Pro llegarían en algún momento de 2024 y, según el lento goteo de información y experiencias prácticas que hemos visto este año (yo ya he tenido dos: una justo después de la WWDC y otra el mes pasado), Apple está tratando de preparar no sólo a sus equipos de venta, sino también a los medios de comunicación que tratarán de explicar este nuevo dispositivo de Apple a los consumidores.

La cuestión es la siguiente. Por muy impresionante que sea el primer dispositivo de realidad virtual y realidad aumentada de Apple, su parecido con cualquier otra cosa de la gama de productos de Apple es mínimo en el mejor de los casos. La formación que Apple debe dar a las personas que van a vender el producto no será sólo sobre lo que las Apple Vision Pro pueden hacer, sino también sobre su coste, la personalización necesaria, e incluso por qué tienen batería externa.

Ningún otro producto de Apple se ha enfrentado a unos obstáculos de este calibre en su lanzamiento.

Vaya precio

¿Llegarán a ser tan populares como para verlas en los aviones? (Image credit: Apple)

Sé que los productos de Apple suelen ser más caros que los de la competencia, pero las Vision Pro están en otra liga.

3.499 dólares es casi tanto lo que cuesta en EE. UU. un potente MacBook Pro M3 Pro de 14 pulgadas de gama media. Es más del doble que el mejor y más caro iPhone. Es el anticipo de un buen coche. Apple es inteligente, y estoy seguro de que no espera vender millones de estos dispositivos en el primer año. Podría estar enfocándose en una clase de clientes adinerados y adeptos de las Vision Pro. Podrían sentar las bases del entusiasmo en torno a las rumoreadas versiones mucho menos caras de las Vision Pro que probablemente llegarán en 2025.

La cuestión de la informática espacial

El vídeo espacial Apple Vision Pro es una experiencia alucinante. (Image credit: Apple)

Con las Vision Pro, Apple pretende introducir una categoría completamente nueva de experiencia digital que denomina "computación espacial". En pocas palabras, significa computación en un espacio 3D. Los objetos no están sólo en una pantalla 2D delante de tu cara. Están cerca, lejos y alrededor. Es un lenguaje de desarrollo que los socios de Apple están aprendiendo ahora mismo.

Para los consumidores, es una nueva frontera de la interfaz. La confusión podría ser algo parecido a entrar en el mundo de la informática al revés, pero sin todos los elementos que dan miedo. Como he mencionado en mis experiencias prácticas, Apple hace un excelente trabajo para que todo esto sea intuitivo, pero no hay forma de evitar la curva de aprendizaje, aunque el ángulo sea oblicuo.

Aunque Apple ha introducido nuevos factores de forma de producto y paradigmas de interfaz, nunca ha presentado algo tan radical como las Vision Pro. Hay un mundo de diferencia entre un iPhone que te sacas del bolsillo y un casco con gafas que te dejas caer sobre la cabeza y te cubren los ojos. Sea como sea, los consumidores sentirán que se adentran en lo desconocido.

El primer equipo personalizado de Apple

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Tampoco ha habido nunca un producto Apple de consumo que, para muchos usuarios, requiera una personalización antes de poder utilizarlo. Las Vision Pro están hechas para que quepan gafas graduadas, pero es posible que después de pagar por Vision Pro, tengas que pagar por las gafas graduadas Zeiss adecuadas. Y no te va a hacer gracia otro desembolso tras haber pagado ya por el dispositivo en sí.

La batería al desnudo

Apple Vision Pro (Image credit: Apple)

Por último, está la batería. Es tan atractiva como el resto de las Vision Pro, pero también es como una extraña cola vestigial de la que todos los demás productos de Apple se desprendieron hace tiempo.

Últimamente he estado pensando por qué Apple decidió colocar la batería fuera de los auriculares. Ostensiblemente, esto permitiría cambiar fácilmente una batería agotada por una nueva cargada, aunque no hay indicios de que las Vision Pro se vayan a entregar con más de una batería.

La razón más obvia es que Apple quería mantener ligero el peso del dispositivo para maximizar la portabilidad y la comodidad. Aun así, cuando te pones los auriculares y ese pequeño paquete plateado se sienta en el sofá a tu lado, puede que te preguntes si deberías sujetarlo o dejarlo caer en tu bolsillo. No hay forma de evitar el cable que va desde esa losa metálica hasta los auriculares. Una vez me puse de pie con las gafas puestas y creo que yo u otra persona sujetó la batería. Siendo realistas, la mayor parte de tu uso será sentado, así que quizá no lo notes.

Aun así, no es normal que un producto de Apple tenga una batería externa detrás y es un indicio de un problema que Apple no pudo resolver fácilmente.

Evaluación del riesgo

Todo esto hace que no sea un mal producto. Sigue siendo lo más emocionante que Apple ha producido en años. Pero tampoco es un éxito automático. Puede que a mí me encante, pero ¿les gustará a los consumidores medios que no están acostumbrados a la tecnología y los precios de vanguardia? ¿Querrán gastarse miles de euros en un producto que no pueden usar inmediatamente sin personalizarlo? ¿Lo encontrarán tan intuitivo como espera Apple y se inspirarán en las posibilidades de la informática espacial? ¿La asombrosa fotografía espacial borrará todas las demás preocupaciones? Puede que sí.

No lo sé. Lo único que sé es que estamos entrando rápidamente en el mayor escenario de riesgo para los productos de Apple en décadas. Lo que ocurra en enero es una incógnita.