6 cosas que el Galaxy S24 tiene que robarle al iPhone 15 (y 1 que mejor que no)

El Samsung Galaxy S24 está en camino y, si la historia nos sirve de guía, deberíamos verlo poco después de año nuevo. Es demasiado tarde para hacer grandes cambios en ese teléfono, pero eso no significa que no pueda desear algunas cosas que me gustaría ver. Como he estado usando un iPhone 15 Pro Max junto con mi Galaxy S23 Ultra, tengo algunas ideas que me gustaría que Samsung copiara del último y mejor iPhone de Apple.

1. Gestos NameDrop entre amigos Galaxy

(Image credit: Future / Philip Berne)

Vale, no me llaméis a la policía por sugerir esto, pero me encantaría que Samsung añadiera gestos de choque a sus móviles. Sé que los teléfonos Android solían tener gestos 'bump', pero se fueron, y ahora los quiero de vuelta. Esta es una parte muy divertida de tener un iPhone 15, conseguir chocar los cinco con amigos y luego chocar también los iPhones para compartir mi número de teléfono o la música que estoy escuchando.

De hecho, ese gesto puede iniciar todo un mundo de intercambio entre iPhones. Puedes compartir música, sesiones de juego y fotos, todo lo cual parece muy... propio de Android. Así que hagámoslo, Samsung. Hagamos que los propietarios de un Galaxy se choquen entre sí.

De hecho, hagámoslo exclusivo para los propietarios de un Galaxy, no se permiten otros fans de Android. ¡Ja! Es broma. Eso sería algo muy propio de Apple, y Android no va de eso. Si Samsung añade esta función a sus teléfonos, Google seguramente lo copiará para futuros sistemas Android, igual que hizo cuando Samsung añadió multiventana a sus teléfonos Galaxy.

2. Ese marco de titanio me mola

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Solo está en el iPhone 15 Pro y Pro Max, pero el titanio es una maravilla. Es firme, ligero y tiene un aspecto genial en todos los colores anodizados. Me encantaría que Samsung incorporara el titanio al Galaxy S24 Ultra, y quizá también al resto de la gama Galaxy S24. Sería una forma fácil de superar al modelo base del iPhone 15 de Apple.

Además, me estoy cansando del cristal en ambos lados de mi teléfono. Por muy resistente que sea el cristal, sigue siendo cristal. ¡No es TITANIO! Como todos sabemos, lo único más fuerte que el titanio es el adamantium, y no estoy seguro de que exista... ¿Seguro que no existe? ¡Pues entonces quiero un móvil de titanio!

3. Las funciones de seguridad de Check In deberían estar en todos los teléfonos

(Image credit: Future / Philip Berne)

Apple ha añadido a iMessage la función Check In, que permite a tus amigos y seres queridos saber si llegas a un destino o si te encuentras bien al cabo de cierto tiempo. Haz check-in antes de volver a casa por la noche. Compruébalo antes de salir a correr solo o en una primera cita. Los beneficios son evidentes. De la misma manera que necesitamos un cinturón de seguridad en un coche, necesitamos una función de control de seguridad en todos los teléfonos inteligentes.

Hay una función de check in integrada en la aplicación de seguridad personal de Android en los teléfonos Pixel, pero es difícil de encontrar. Si no sabías que Android ya tenía una función de check in, he demostrado mi punto. Samsung tiene opciones de SOS de emergencia, pero no una función de check in pasiva que sea fácil de encontrar y discreta de usar.

El check in debería ser una función clave de los teléfonos en el futuro, y debería funcionar en todas las plataformas. Samsung debería añadirla al Galaxy S24 lo antes posible, si es que no está ya ahí.

4. Un conmutador de silencio, no otro botón

The mute switch on the iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

He aquí una oportunidad para robar la tostada a Apple. Apple quitó el interruptor de silencio del iPhone 15 Pro y del iPhone 15 Pro Max. Todavía hay una manera de silenciar rápidamente el iPhone 15, pero en mi iPhone 15 Pro Max, estoy usando el nuevo botón de acción para abrir la cámara. No tengo interruptor de silencio.

Nunca ha habido un interruptor de silencio en un teléfono Galaxy, no que yo recuerde, por lo que este sería un cambio radical, pero sería bienvenido. OnePlus tuvo un interruptor de silencio en su teléfono durante años, luego eliminó el interruptor de silencio en el OnePlus 10T. Los fans se enfurecieron. El OnePlus 11 y el OnePlus Open lo trajeron de vuelta.

Ver. ¡Un interruptor de silencio inspira pasión entre los fans! Como mínimo, Samsung podría añadir un interruptor de silencio al Galaxy S24, luego quitarlo para el Galaxy S26, y a partir de ahí podríamos tener un drama de "¿lo harán o no lo harán?" cada año sobre si el próximo teléfono tendría un interruptor de silencio. Estoy de acuerdo.

5. El modo StandBy no es más que una pantalla siempre encendida

(Image credit: Future / Philip Berne)

La nueva función del iPhone 15 que yo uso más a menudo llegó con el nuevo iOS 17, así que está disponible en muchos iPhones. El modo StandBy convierte mi iPhone en un reloj de sobremesa cuando está cargando y colocado en modo horizontal. Es increíblemente útil, y me da un reloj con el tiempo, notificaciones, o incluso sólo un álbum de fotos, en lugar de ser sólo un objeto ocupando espacio en mi escritorio.

Samsung fue pionera en la pantalla siempre encendida en los smartphones, y sus pantallas OLED podían manejar la función antes de que aparecieran las pantallas LTPO de lujo. Este modo StandBy no es más que una pantalla siempre encendida, así que es una pena que Samsung no le haya robado ya esta función a Apple. Esperemos verla en el próximo Galaxy S24.

6. Filtrado de llamadas para que pueda escuchar y decidir si contesto

(Image credit: Apple)

Apple ha recuperado el contestador automático con buzón de voz en directo. Ahora puedes escuchar a alguien dejar un mensaje (o al menos leer una transcripción) y decidir si quieres coger el teléfono y contestar la llamada. Es como volver a los años 80. También es una forma estupenda de filtrar las llamadas, sobre todo las de personas que te importan.

Samsung debería incluirlo en su aplicación de teléfono, pero tengamos cuidado con añadir funciones de inteligencia artificial. Necesitamos un simple contestador automático; necesitamos una forma de filtrar las llamadas que sea mejor que el identificador de llamadas. No necesitamos un robot ni un teléfono que responda con mi voz. Que sea sencillo, pero que llegue rápido.

7. Descartada la aplicación Samsung Journal... ¡y gracias!

(Image credit: Apple)

La nueva aplicación Journal de Apple puede resultar tentadora para Samsung, pero ya tenemos muchas aplicaciones en nuestros teléfonos Samsung, muchas gracias. Samsung tiene PenUp, una red social para artistas basada en los dispositivos con S Pen. La verdad es que es una comunidad bastante divertida y vibrante. Si nunca has oído hablar de PenUp, una vez más he demostrado mi punto de vista. Hay demasiadas aplicaciones, demasiadas para seguirles la pista.

De acuerdo, Samsung, te propongo un trato. Puedes añadir una nueva aplicación por cada tres que elimines. Quitad Samsung Notes, Samsung Gallery y Samsung Internet Browser, y aceptaré encantado Samsung Journal. Ya tenemos esas aplicaciones de Google y se sincronizan con nuestra cuenta de Google en Android. No hay necesidad de duplicados.

Entonces aceptaría una aplicación de Samsung Journal. Quién sabe, podría ser tan buena como PenUp. Como mínimo, no sería un duplicado de una aplicación de Google, y no estaría tratando de venderme nada. Si nos deshacemos de algunas de las aplicaciones basura, tendremos espacio para probar cosas nuevas.