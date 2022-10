Apple ha pausado la producción del iPhone 14 Plus, y no hace ni dos semanas desde que se puso a la venta

Al parecer, Apple ha interrumpido la producción del iPhone 14 Plus, al menos mientras la compañía averigua si hay suficiente demanda para el nuevo teléfono.

A diferencia del iPhone 12 (opens in new tab) y el iPhone 13 (opens in new tab), que se lanzaron junto con los pequeños iPhone 12 mini (opens in new tab) y iPhone 13 mini (opens in new tab), este año Apple ha decidido que para la gama del iPhone 14 preferían apostar por un tamaño más grande, ya que esperaban que se vendiera mejor, y por eso lanzaron el iPhone 14 Plus (opens in new tab) junto con el modelo estándar. Esta versión más grande del iPhone más reciente no viene con todos los extras del iPhone 14 Pro (opens in new tab), sino que es más bien muy parecido al estándar, pero más grande, ofreciendo así una alternativa más económica para aquellos que busquen un iPhone de gran tamaño.

Sin embargo, parece que este enfoque no ha tenido éxito entre los compradores, ya que Apple parece haber detenido la producción del iPhone 14 Plus a pesar de que el terminal lleva menos de dos semanas a la venta (según The Information (opens in new tab)).

Según esta información, Apple habría ordenado a un fabricante chino que detuviera la producción de componentes del iPhone 14 Plus, mientras que otras dos plantas que ensamblan componentes del iPhone 14 Plus habrían reducido la producción en un 70% y un 90% respectivamente. Según el informe, esta interrupción tendrá lugar mientras que Apple reevalúa la demanda del teléfono.

¿Por qué nadie quiere el iPhone 14 Plus?

Teniendo en cuenta la alternativa que supone el iPhone 14 Plus, ¿por qué no parece atraer a los compradores? Lo más probable es que sea porque el iPhone 14 Plus es básicamente una versión más cara del modelo básico, aunque con una pantalla más grande y una batería ligeramente más duradera. Con el aumento del coste de la vida afectando a todo el mundo, si la gente quiere darse un capricho con un nuevo iPhone, es posible que el Plus no les dé suficientes razones para pagar ese dinero extra que cuesta.

Básicamente, los que están dispuestos a gastar ese dineral en un móvil, lo más seguro es que ya que están prefieran optar por el iPhone 14 Pro o por el iPhone 14 Pro Max, (opens in new tab) según el tamaño que prefieran, ya que los dos modelos superiores tienen un aspecto más moderno, vienen con más novedades y te ofrecen más por tu dinero.

Por otro lado, sospechamos que la estrategia de lanzamiento que ha escogido Apple para el iPhone 14 Plus tampoco ha ayudado nada a sus ventas. El iPhone 14 Plus se lanzó el 7 de octubre, casi un mes después que todos los demás modelos de la gama, que se lanzaron el 16 de septiembre. Y claro, aquellos fans de Apple deseosos de renovar su iPhone, probablemente no hayan querido esperar semanas para conseguir el 14 Plus, sino que lo más seguro es que se hayan comprado uno de los otros tres móviles que se pusieron a la venta inmediatamente.

¿Y qué pasa si quieres comprar el iPhone 14 Plus?

Ahora bien, si eres de los que sí que aprecia la alternativa que supone el iPhone 14 Plus, y pretendes comprártelo, te podemos decir que no tienes por qué preocuparte, al menos por el momento.

Por un lado, según los informes la producción solo se ha interrumpido, no es que se haya cancelado el móvil o que se haya parado la producción para siempre. Una vez que Apple haya reajustado sus expectativas de ventas, es probable que la producción del iPhone 14 Plus se reanude (aunque posiblemente a un ritmo más lento que antes).

Además, el iPhone 14 Plus no está actualmente agotado en ninguna de las principales tiendas, por lo que parece haber suficiente stock para que la mayoría de la gente que quiera comprárselo no tenga problemas para conseguirlo.

Si Apple decide detener la producción del iPhone 14 Plus de forma definitiva, la situación cambiará, y si eso ocurre, nos aseguraremos de mantenerte informado para que no pierdas la oportunidad de conseguir el iPhone de gran tamaño de tus sueños.

No olvides que si lo que buscas es un móvil grande, hay muchas otras opciones en el mercado que no son de Apple, puedes echar un vistazo a nuestro ranking de mejores móviles de 2022 (opens in new tab).