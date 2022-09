iPhone 14 vs iPhone 14 Plus: ¿hay alguna diferencia más, aparte del tamaño?

iPhone 14 vs iPhone 14 Plus

El iPhone 14 contra el iPhone 14 Plus: son los dos iPhones más asequibles de la nueva serie, pero este año Apple ha decidido abandonar el formato mini en favor de un Plus más grande. A continuación encontrarás todas las diferencias entre los dos iPhones, para que puedas elegir cuál comprar según tus necesidades.

Básicamente, el iPhone 14 Plus es la alternativa "económica" para aquellos que quieren comprar un iPhone del mismo tamaño que un Pro Max sin gastar la misma cantidad de dinero. Por supuesto, en comparación con la línea Pro, le faltan algunos detalles de gama alta, como una pantalla y una cámara superiores. Si te conformas con una pantalla grande y una mejor batería, el iPhone 14 Plus podría ser el modelo adecuado para ti.

iPhone 14 vs iPhone 14 Plus: fecha de lanzamiento y precio

El iPhone 14 estándar tiene un precio inicial de 1.009€, mientras que el iPhone 14 Plus comienza en 1.159€ para los modelos con 128GB de espacio de almacenamiento.

iPhone 14 vs iPhone 14 Plus: diseño y pantalla

En comparación con el modelo estándar, el iPhone 14 Plus es más grande, pero comparte las mismas especificaciones en cuanto a procesador, cámara y pantalla.

El iPhone 14 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, mientras que el Plus tiene la misma pantalla de 6,7 pulgadas que el iPhone 14 Pro Max. El iPhone 14 Plus también es ligeramente más pesado.

Aparte del tamaño, las diferencias estéticas entre el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus son prácticamente inexistentes. Además, las proporciones y el diseño son muy similares a los del antiguo iPhone 13.

Los dos nuevos iPhones tienen un marco de aluminio y un cuerpo de cristal. Son resistentes al agua y el polvo, y cuentan con un puerto Lightning para la carga y la transferencia de datos.

Los iPhone 14 y 14 Plus siguen teniendo el notch, aunque es más pequeño que la de los anteriores iPhone. En ese sentido se diferencian de la línea Pro, que sustituyó el notch por la nueva Dynamic Island.

Incluso este año, los modelos base de la serie iPhone 14 no están equipados con la tecnología ProMotion, y la tasa de refresco está fija en 60Hz.

Ambos iPhones están disponibles en los mismos colores, a saber: azul, púrpura, Midnight, Galaxy y PRODUCT (red).

(Image credit: Future)

iPhone 14 vs iPhone 14 Plus: cámara y procesador

El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus también comparten el mismo set de cámaras, que consta de dos sensores traseros de 12MP, uno principal y otro gran angular, y una cámara frontal de 12MP con autoenfoque.

Una de las novedades de la nueva serie es la tecnología Photonic Engine, que garantiza un mejor rendimiento en condiciones de poca luz.

Los iPhone 14 y 14 Plus tienen el mismo SoC A15 Bionic que el antiguo iPhone 13 Pro. El nuevo procesador A16 Bionic estaba reservado para la línea Pro este año.

Por lo tanto, la potencia entre los dos iPhones estándar es prácticamente la misma. No obstante, gracias al núcleo extra de la GPU son ligeramente más potentes que el iPhone 13.

iPhone 14 vs iPhone 14 Plus: batería y especificaciones

Los nuevos iPhone 14 y 14 Plus vienen con nuevas funciones de seguridad, como la detección de accidentes de tráfico, la compatibilidad con eSIM, el 5G y la conexión por satélite para las comunicaciones de emergencia.

Los tamaños de memoria también son idénticos, y se puede elegir entre tres opciones: 128GB, 256GB y 512GB.

La diferencia entre los dos iPhones radica en la batería: el iPhone 14 Plus gana en este aspecto, de hecho Apple lo ha calificado como el iPhone con la mayor duración de batería de la historia.

Hay que decir que el iPhone 13 Pro Max del año pasado destacaba precisamente por su batería de generosas dimensiones. Con todo, el iPhone 14 Plus podría seguir sus pasos y presumir de una duración de batería similar.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 14 vs iPhone 14 Plus: ¿con cuál debes quedarte?

Apple se ha reservado algunas de las mejores características para el iPhone 14 Pro y Pro Max, como la cámara de 48MP, la pantalla siempre encendida con tecnología ProMotion y la nueva Dynamic Island. Sin embargo, el precio de los modelos Pro podría ser exagerado para muchos.

El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus son muy similares, las diferencias están en el tamaño, la capacidad de la batería y el precio. El iPhone 14 Plus es perfecto para aquellos que quieren un iPhone grande sin desembolsar la cantidad de dinero que requiere el Pro Max, pero más allá de la mayor duración de la batería, el Plus no tiene ninguna ventaja sustancial sobre el modelo estándar.