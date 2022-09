La nueva PS5, cuyo lanzamiento se rumorea para el 2023, es la consola que estábamos esperando

Otro rediseño de la PS5 podría llegar el año que viene, con un importante cambio que sería el de una unidad de disco extraíble.

Según el filtrador Tom Henderson, a través de su nuevo sitio web, Insider Gaming (opens in new tab), se trata del rediseño más impactante de la PS5 hasta la fecha. Afirma que la próxima versión se lanzará alrededor de septiembre del 2023. Y, al parecer, Sony va a revolucionar el panorama actual vendiendo la consola con una unidad de disco extraíble que se conecta a través del puerto USB-C. Henderson afirma que la nueva PS5 y su unidad de disco podrán comprarse por separado o en un pack.

Supuestamente apodada "la PlayStation 5 de chasis D", será la cuarta versión de hardware desde su lanzamiento de la PS5 en el 2020. Aunque Henderson dice que no hay que esperar grandes cambios además de la unidad de disco desmontable, podemos esperar que sea más delgada y ligera que el modelo actual. Aparentemente, no debería tener un aspecto demasiado diferente al de la PS5 que conocemos, y se dice que la unidad de disco se conectará a la consola sin parecer un accesorio obviamente externo.

Añade que esta nueva PS5 sustituirá a todos los modelos existentes que Sony ha estado produciendo hasta ahora. Las revisiones de hardware anteriores, la última de las cuales se publicó a principios de este mes, se han centrado en gran medida en la reducción del peso y la introducción de un disipador más pequeño.

(Image credit: Shutterstock / Mohsen Vaziri)

¿La mejor versión hasta la fecha?

Tener una unidad de disco extraíble será el mayor cambio que hemos visto hasta ahora en una reedición de la PS5. Aunque debemos subrayar que no será la varita mágica que ponga una de estas consolas en todos los hogares, nos gusta mucho la idea de tener una unidad de disco conectada por USB-C como opción.

Para empezar, Sony consolidará efectivamente tanto la PS5 como la PS5 Digital Edition en un solo producto. Así, tras el rumoreado lanzamiento de la nueva PS5, los jugadores podrán adquirir una única edición estándar de la consola, con la opción de comprar la unidad de disco por separado, ya sea inmediatamente o más adelante.

Y es cierto que no se han producido casos generalizados de fallos en las unidades de disco de PS5, pero la supuesta renovación debería facilitar y abaratar su sustitución, ya que no está conectada a la consola.

Por desgracia, no estamos seguros de que esto ayude a combatir la reciente subida de precio de la PS5 (opens in new tab), sobre todo teniendo en cuenta los comentarios de Henderson sobre que el hardware de la consola seguirá siendo prácticamente el mismo. Obviamente, eso estaría bien, dado que periféricos tan caros como el mando DualSense Edge y el próximo PSVR 2 no están muy lejos. Pero no nos haríamos ilusiones con una bajada de precio, ni siquiera hasta septiembre del año que viene. Aun así, siempre podemos soñar, ¿no?