The Last of Us Part 2 Remastered incluye un nuevo modo roguelike de supervivencia con varios personajes jugables

Menos de cuatro años después del lanzamiento de la versión original, se ha confirmado oficialmente que The Last of Us Part 2 Remastered está en desarrollo y se lanzará en exclusiva para PS5 el 19 de enero de 2024.

Además de gráficos mejorados, salida 4K nativa y framerate desbloqueado en televisores compatibles con VRR, los jugadores podrán experimentar la integración completa del mando DualSense (completo con utilización del gatillo adaptativo y retroalimentación háptica). Y no solo eso, sino que también se añadirán nuevos contenidos, como un modo de supervivencia tipo roguelike llamado "Sin retorno".

Detallado en un post en el Blog de PlayStation, No Return permitirá a los jugadores poner a prueba sus habilidades de combate contra una serie de encuentros aleatorios como varios personajes jugables diferentes. Algunos nunca antes habían sido jugables, como Dina y Lev, lo que resulta especialmente emocionante. Todos ellos tendrán rasgos únicos, así que dependiendo de tu estilo de juego, puede que encuentres un nuevo favorito fuera de los personajes principales de la serie.

Algunos encuentros estarán totalmente centrados en el combate, mientras que otros requerirán que emplees el sigilo. Todos ellos estarán sujetos a "giros únicos", que añadirán "factores inesperados", aunque Naughty Dog aún no ha confirmado en qué consisten. Completar carreras del modo proporcionará recompensas, desbloqueará más personajes y skins, y nuevas formas de especular con ellos. También habrá una clasificación global diaria para que puedas competir contra otros jugadores.

También destaca la inclusión de "Niveles perdidos", que se han descrito como "secuencias jugables previamente eliminadas del juego". No están totalmente terminados, ya que se tomaron en las primeras fases del desarrollo, e incluirán comentarios de los desarrolladores para ofrecer a los jugadores una visión más amplia del desarrollo del juego.

Además, The Last of Us Part 2 Remastered incluye nuevas opciones de accesibilidad, como "Hablar con vibraciones" (que utiliza las vibraciones del mando DualSense para "indicar el habla y la cadencia de los personajes") y audio descriptivo.

Aquellos que ya posean la versión original de PS4 de The Last of Us Part 2 podrán adquirir la edición digital remasterizada por 10 dólares en el momento del lanzamiento e importar sus partidas guardadas a la nueva versión. También habrá disponible una versión física de The Last of Us Part 2 Remastered, junto con la edición especial "W.L.F. Edition", que incluye algunos objetos coleccionables, como parches de tela y un steelbook.