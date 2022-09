El jefe de Xbox no descarta una subida del precio de la Xbox Series X en el futuro

El jefe de Xbox, Phil Spencer, ha afirmado que Microsoft no tiene previsto subir el precio de sus consolas estrella en un futuro próximo, pero no ha descartado un aumento de precios más adelante.

Después de que Sony subiera el precio de la PS5 el mes pasado en respuesta al aumento de los costes de fabricación, los consumidores se han preguntado si Microsoft seguirá su ejemplo. En una reciente entrevista con la CNBC (opens in new tab), Spencer confirmó que, aunque el gigante tecnológico no tiene planes de hacerlo por el momento, eso podría cambiar.

"Siempre estamos evaluando nuestro negocio de cara al futuro, así que no creo que podamos decir sobre nada que nunca haremos algo", dijo Spencer.

"Definitivamente, puedo decir que no tenemos planes a día de hoy de subir el precio de nuestras consolas. En un momento en el que los clientes tienen más dificultades económicas e incertidumbre que nunca, no creemos que subir los precios de nuestras consolas sea el movimiento correcto para nosotros en este momento".

Un grave error

(Image credit: Shutterstock / Chikena)

Spencer ha dicho que el modelo de negocio de Xbox se basa en la relación calidad-precio, y ha destacado el éxito que ha tenido la Xbox Series S, una alternativa asequible a la Xbox Series X, que ahora representa más de la mitad de las ventas de Xbox.

Es probable que Microsoft quiera mantener esa ventaja y esperar que no se vea afectada por la escasez mundial de chips que Sony ha utilizado como excusa para la subida de precios de la PS5. Hasta ahora, la Xbox Series S ha sido la que más ha resistido la escasez de fabricación de las consolas de la actual generación, ya que su chip más débil permite que sus componentes puedan obtenerse y producirse más fácilmente.

Junto con el valor de Xbox Game Pass (que se dispara cuando se adquiere una suscripción a precio de ganga), la Xbox Series S es una de las opciones de hardware más asequibles del mercado actual de los videojuegos. Una subida de precios sería un gran paso en falso para Microsoft, ya que socavaría significativamente el principal punto de venta de la consola.

Esto es especialmente cierto si Nintendo mantiene el precio de la Nintendo Switch, como el presidente Shuntaro Furukawa dijo a Nikkei (opens in new tab) que haría el mes pasado. Por ahora, Sony es la rara avis. Microsoft querrá usar eso a su favor durante el mayor tiempo posible.