Marvel World of Heroes es Pokémon Go con superhéroes

El desarrollador de Pokémon Go, Niantic, está creando un juego para móviles de realidad aumentada basado en el universo Marvel.

Marvel World of Heroes mezclará el juego de realidad aumentada de Pokémon Go con las mallas ajustadas de los superhéroes. Anunciado en un breve tráiler (opens in new tab), te permitirá personalizar tu propio personaje de lucha contra el crimen para frustrar a los villanos (de realidad aumentada) de tu barrio.

"Crea tu propio héroe, patrulla tu vecindario para frustrar los crímenes y forma equipo con tus amigos y con héroes icónicos de Marvel como Spider-Man, el Capitán América y Lobezno para salvar el Multiverso", dice la descripción del juego.

El juego está previsto que salga a la venta en el 2023 para Android e iOS. Mira el tráiler a continuación.

Marvel Go

Marvel World of Heroes parece aprovechar la experiencia de Niantic en los juegos móviles de realidad aumentada, pero no replica al completo el megaéxito de capturar de monstruitos de bolsillo. En una entrada del blog (opens in new tab), el diseñador principal del juego, Neil Melville, dice que el título "da mucha flexibilidad a los jugadores para expresar diferentes tipos de cuerpo, expresiones de género y personalización de trajes".

La productora principal, Lyza Faylona, afirma que el equipo de desarrollo se ha inspirado en los MMORPG y quiere reproducir la sensación de expansión de ese género. Los desarrolladores están poniendo mucho énfasis en la exploración, así como en la interacción con el mundo ordinario con los poderes preternaturales de un superhéroe de Marvel.

La diferencia con respecto a Pokémon Go, no te limitarás a caminar atrapando bichos para lanzarte a las batallas, sino que parece que tú mismo harás los combates. El breve tráiler muestra a los jugadores empuñando el martillo Mjölnir de Thor, los ojos que disparan láseres de Cíclope y los escudos circulares de energía naranja del Doctor Strange. También podrás formar equipo con otros jugadores, aunque no se ha detallado cómo funcionan exactamente las batallas cooperativas.

World of Heroes se lanzará "pronto". Puedes apuntarte a la beta en la página web del juego (opens in new tab).

No es la primera vez que Niantic traslada el exitoso juego de RA de Pokémon Go a otro título. A principios de este año lanzó el simulador de mascotas Peridot, aunque habrá que esperar para ver si World of Heroes llega a tener el 'boom' que tuvo el título de realidad aumentada basado en la serie de animación de Pikachu, Bulbasaur y compañía.