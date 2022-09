Rockstar Games confirma la filtración de GTA 6, las "primeras imágenes de desarrollo" son reales

Desde que confirmó que GTA 6 estaba en desarrollo en febrero, Rockstar Games ha guardado un gran silencio sobre la secuela de su exitoso juego de mundo abierto. Eso se ha acabado.

Un filtrador ha publicado una copia de una primera versión del juego, y Rockstar Games ha confirmado que las imágenes filtradas de GTA 6 son reales, diciendo en un tuit que "sufrió una intrusión en la red" en la que alguien robó "imágenes de desarrollo" del juego.

Rockstar afirma que la filtración no tendrá ningún "efecto a largo plazo" en el desarrollo del juego. Eso puede parecer obvio, pero después de que se filtrara una versión temprana de Half-Life 2 durante su desarrollo, Valve decidió retrasar el lanzamiento de su esperada secuela más de un año, así que sí es posible que las filtraciones provoquen retrasos.

"Estamos muy decepcionados por el hecho de que se hayan compartido detalles de nuestro próximo juego de esta manera", escribe Rockstar. "Nuestro trabajo en el próximo GTA continuará según lo previsto y os presentaremos este próximo juego cuando esté listo".

"Estamos muy decepcionados por el hecho de que se hayan compartido detalles de nuestro próximo juego de esta manera" Rockstar

Dado que Rockstar no ha mostrado nada de GTA 6 ni se ha comprometido previamente con una fecha de lanzamiento, el impacto de la filtración podría ser menor. Sin embargo, es una gran frustración para la compañía (con sus famosas presentaciones de juegos) que se haya revelado tanto sobre el próximo título y de forma tan desordenada. En lugar de un tráiler bien coreografiado, con una banda sonora perfectamente elegida, tenemos un montón de clips descontextualizados de un juego en desarrollo. Los propietarios del estudio, los hermanos Houser, no estarán contentos.

Lo que no está claro es qué más se ha robado en la filtración. El aspecto más público de la filtración son los clips de GTA 6, pero podría haber datos de los jugadores, el código fuente de GTA Online o cualquier otro archivo sensible. Rockstar dice que sus juegos en vivo no se verán afectados por la filtración, pero cualquier cosa que pueda comprometer a los jugadores de Rockstar podría ser un verdadero problema para el estudio.

Es de esperar que Rockstar guarde silencio públicamente además de esta declaración, pero a puerta cerrada, los abogados e investigadores de la compañía trabajarán duro para averiguar quién es el responsable y castigarlo por el daño que ha causado. El programador alemán que filtró el código fuente de Half-Life 2 fue condenado a cuatro años de libertad condicional por sus delitos.