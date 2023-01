Estos vídeos que ha publicado Samsung prometen unas épicas capturas nocturnas y de la Luna con los Galaxy S23

Samsung está en la recta final antes del gran lanzamiento de los Galaxy S23, y desde luego que sabe cómo llamar nuestra atención para tenernos a todos emocionados.

Si bien es cierto que algunos de los mejores móviles del mercado son capaces de hacer fotos sorprendentemente buenas de la Luna, a juzgar por lo que vemos en los nuevos vídeos de avance oficiales que ha publicado Samsung, parece que el Galaxy S23 Ultra será mejor que cualquier otro teléfono.

Estos pequeños vídeos promocionales han sido subidos al canal de YouTube de Samsung, y todos ellos se centran en las capacidades fotográficas del móvil. En este enlace puedes ver todos los videos, pero queremos destacar los dos últimos (que podrás ver a continuación).

En uno de ellos se muestra una luna que sale de la sombra para iluminarse con claridad y, a continuación, se superpone la palabra "Mooon" con tres lentes de cámara utilizadas en lugar de cada 'o' (hacen el juego de palabras con la palabra "Moon" que es Luna en inglés).

Obviamente, esto sugiere que uno o más teléfonos de la serie Samsung Galaxy S23 serán capaces de hacer fotos brillantes y detalladas de la Luna.

El otro vídeo que queríamos mostraros aquí, muestra lo que parece ser un robot moviéndose por la superficie de la Luna, y luego, de forma similar al vídeo anterior, se superpone la palabra "Zooom" (con tres lentes, en vez de con las dos "o" que en realidad tiene la palabra).

¿A qué modelos de la gama se refieren los vídeos?

Hay algo que nos da que pensar, y no sabemos si es una pista.

El uso de tres lentes de cámara tanto en la palabra "Mooon" (luna) como en "Zooom", parece sugerir que estos vídeos se están refiriendo al Samsung Galaxy S23 estándar y/o al Galaxy S23+, en vez de al S23 Ultra, ya que modelo superior tendrá casi con toda seguridad cuatro lentes (y no tres).

Pero claro, es de esperar que el Ultra será el mejor de los tres móviles para la fotografía, y en particular la fotografía lunar, ya que seguramente será capaz de hacer zoom mucho más lejos; así que tal vez no deberíamos darle tantas vueltas a la elección de tres lentes, y no cuatro, en las palabras "Mooon" y "Zooom" que aparecen en los vídeos.

Al final de ambos vídeos, han puesto el texto "Prepárate para una noche épica", lo que sugiere que, más allá de las fotos de la Luna, la fotografía nocturna en general será uno de los puntos fuertes de estos teléfonos. El hecho de que la Luna del primer vídeo que os hemos mostrado salga de la sombra también podría ser una sugerencia de que las fotos nocturnas hechas con los móviles de la gama S23 tendrán una luminosidad y brillo impresionantes.

Este no es el primer indicio que apunta a una fotografía nocturna impresionante

Llevamos tiempo escuchando que el Samsung Galaxy S23 Ultra, en particular, será capaz de hacer fotos nocturnas excepcionales, así que estos vídeos de avance no nos dicen nada que de lo que no se haya hablado anteriormente.

Un filtrador llegó a afirmar que el teléfono básicamente tendrá visión nocturna, mientras que unas muestras de cámara filtradas recientemente nos han mostrado unas fotografías en escenarios nocturnos con un brillo impresionante.

Es probable que esto se deba, al menos en parte, al nuevo sensor de 200MP que se ha rumoreado tanto para el Galaxy S23 Ultra, que supone una mejora muy notable frente a los 108MP del Samsung Galaxy S22 Ultra.

Por suerte, ya queda nada para la presentación del Samsung Galaxy S23 Ultra junto con el S23 estándar y el S23+, ya que será el 1 de febrero en el Samsung Galaxy Unpacked 2023, así que pronto veremos lo buenos que son.