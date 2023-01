7 cosas que todavía no sabemos del Galaxy S23 y que influirán en la decisión de compra

El Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) está al caer, ya que el gran evento de lanzamiento Galaxy Unpacked 2023 (opens in new tab) es el 1 de febrero. Ese día, conoceremos más detalles sobre los nuevos móviles insignia de la compañía, y aunque ya conocemos muchas cosas sobre ellos, hay algunas dudas que todavía tenemos, y que influirán en la decisión de comprarlos o no.

Antes de hablar de los detalles que nos faltan, hablemos sobre lo que sabemos. Como Samsung trabaja con cientos de personas para poner en marcha el gran lanzamiento, es inevitable que la información se filtre, y prácticamente cada día conocemos nuevos datos, por lo que ya podemos hacernos una buena idea del aspecto de los Galaxy S23 y de lo que tendrán en su interior.

Las cámaras del Galaxy S23 tendrán un diseño muy similar a las del S22 Ultra (que es el de la imagen) (Image credit: Future)

Bueno, tenemos artículos muy detallados en los que hemos reunido absolutamente todo lo que se sabe sobre los próximos móviles. Puedes leer la información rumoreada sobre los tres modelos de la gama Galaxy S23 en general pinchando aquí (opens in new tab), y todos los detalles filtrados del Galaxy S23 Ultra en concreto pinchando aquí (opens in new tab).

Pero a continuación os dejamos un pequeño resumen.

Sabemos que toda la nueva familia Galaxy S23 tendrá un aspecto parecido al Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) del año pasado, ya que las distintas lentes de las cámaras saldrán individualmente de la parte trasera, en vez de estar albergadas en un gran módulo. El Galaxy S23 y el Galaxy s23+ no tendrán el increíble sensor de cámara de 200MP (opens in new tab) que Samsung anunció recientemente, pero el Galaxy S23 Ultra sí que contará con él.

Mientras que los Galaxy S22 utilizaban chips distintos, de Samsung y Qualcomm, según el país en el que se comercializaran, se espera que este 2023 todos los Galaxy S23 vengan con el mismo chip a nivel mundial, concretamente el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. De hecho, hemos oído que Samsung contará con los chips Snapdragon más recientes (opens in new tab) en una versión exclusiva mejorada, por lo que, aunque no sea el primer teléfono Gen 2 en lanzarse, podría ser el más rápido, al menos durante un tiempo.

También sabemos en qué colores podrás comprar los Galaxy S23 (opens in new tab), el precio que podrían tener los móviles (opens in new tab), la mayoría de las características internas (opens in new tab), incluida la memoria, el almacenamiento, el hecho de que el Galaxy S23 Ultra volverá a venir con el lápiz óptico S Pen... en definitiva, conocemos prácticamente todos los detalles sobre los próximos teléfonos insignia de Samsung, ya que se han filtrado un sinfín de veces, y todos esos rumores coinciden, dándoles más credibilidad.

Pero eso no significa que el lanzamiento no vaya a ser emocionante. Esto es Samsung. Samsung no se conformaría con actualizar algunas partes y lanzar el teléfono y ya está.. Samsung intentará hacer algo único para diferenciarse. A continuación hemos reunido los detalles y cosas que todavía no conocemos, y que serán reveladas en el evento. Y como veréis, son aspectos que influirán en la decisión de comprar o no alguno de los nuevos modelos.

1. ¿Qué novedosos trucos del software veremos?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El software es el área donde más cojea Samsung. Su interfaz ha mejorado poco a poco durante décadas, pero de forma tan lenta que podríamos decir que ahora es tan buena como solía ser Android hace unos años. El último Android 13 (opens in new tab) en el Pixel 7 (opens in new tab) es un Android mucho más refinado, y hace que Samsung parezca envejecido en comparación. Aun así, la interfaz One UI de Samsung (opens in new tab)no es peor porque no hayan intentado cosas, y nos encanta ver a Samsung probando todo tipo de mejoras de software.

Samsung nos dio la multi-ventana en un teléfono antes que Google, así como funciones útiles como poder desplazarte hacia abajo (hacer scroll) en capturas de pantalla. Son estos pequeños retoques y mejoras que Samsung está dispuesto a probar primero, luego equivocarse y arreglarlo la próxima vez.

Samsung es tenaz con el software porque está librando la batalla en dos frentes. No puede relajarse en su empeño de vencer a su mayor competidor, Apple, por lo que necesita crear una interfaz más sencilla que el iOS de Apple (opens in new tab). También tiene que justificar la propia existencia de One UI, en un mundo en el que Google ya ofrece una interfaz muy atractiva para Android.

El software es el área que menos claro tenemos para los Galaxy S23, y Samsung ha mantenido admirablemente ocultas sus nuevas características... O tal vez no merezca la pena filtrarlas. Pronto lo sabremos.

2. ¿Cómo de buena es exactamente esa versión mejorada del chip Snapdragon 8 Gen 2 exclusiva de Samsung?

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

La mezcla de chips Exynos y Qualcomm según el país del año pasado fue un lanzamiento polémico, y los analistas coincidieron rotundamente en que el chip de Qualcomm tenía la ventaja an (opens in new tab) el rendimiento y la gestión de la energía. Ha habido mucho debate entre bastidores, pero parece que Samsung ha escuchado las críticas y ha decidido cambiar su estrategia.

Samsung va a trabajar en un nuevo chip propio, aunque tardará posiblemente unos dos años en ser lanzado, tal vez con el Galaxy S25. En vez de dejar el trabajo en manos de la compañía Samsung Semiconductor, será el grupo de telefonía de la empresa, Mobile eXperience (MX) Business, quien diseñará los chips internamente y luego los fabricará. Esto es muy similar al modo en el que Apple diseña sus chips Bionic y Google sus chips Tensor. Este nuevo proyecto hace que Samsung no pueda dedicar tiempo a desarrollar chips Exynos.

Esto deja una oportunidad a Qualcomm para el próximo par de años de convertirse en el único proveedor del buque insignia de Samsung. Por supuesto, Samsung podría haber optado por una mezcla de chips Qualcomm y MediaTek, pero parece que el fabricante de teléfonos ha llegado a un acuerdo con la primera para conseguir algo especial.

Primero, se empezó a decir que todos los Galaxy S23 utilizarían el chip Snapdragon 8 Gen 2 a nivel global. Luego, escuchamos que Samsung contaría con una versión retocada de dicho chip, probablemente overclockeado para ofrecer una mayor velocidad. Ahora, hemos escuchado que el chip llevará "Galaxy" en su nombre a modo de branding de Samsung, pero no sabemos nada más específico sobre las diferencias entre esta versión del chip y la normal que usarán las otras marcas.

Es posible que las mejoras se limiten a una mayor velocidad de reloj, ofreciendo un mayor rendimiento, pero también es posible que veamos mejoras en la gestión de la energía y la duración de la batería. Tendremos que probar los nuevos móviles para saber a ciencia cierta cómo de mejor será la versión exclusiva del Snapdragon 8 Gen 2 para los Galaxy S23.

3. ¿Podrán los S23 comunicarse vía satélite? ¿Y debería importarnos eso?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aunque Qualcomm está hablando de capacidades de comunicaciones vía satélite (opens in new tab)para los futuros dispositivos que cuenten con el chip Snapdragon 8 Gen 2, no esperamos que la primera tanda de teléfonos Gen 2 sean compatibles con estas capacidades. Con Samsung, sin embargo, el panorama de los satélites no está claro.

Hemos oído rumores de que Samsung se asociará con Iridium (opens in new tab)para utilizar la red de satélites de esta última para la mensajería y, especialmente, para las funciones de SOS de emergencia vía satélite que Apple ofrece en su familia iPhone 14 (opens in new tab). Lo que no está claro es si se incluirá la mensajería básica, ya sea de forma gratuita o de pago.

Para conseguirlo, Samsung podría añadir directamente un chip de red no terrestre, u otra opción es que esta capacidad podría formar parte de las modificaciones que Qualcomm está haciendo en su Snapdragon 8 Gen 2 para la versión exclusiva de Samsung.

Es menos probable que Samsung utilice un chip MediaTek NTN además de sus módems Qualcomm. Hemos visto el chip MediaTek en acción en una maqueta del Motorola Defy de Bullitt Group. Ese teléfono dispondrá de todas las funciones de mensajería de consumo, no sólo de SOS de emergencia. En conclusión, tendremos que esperar para ver qué tipo de mensajería por satélite ofrece Samsung.

4. ¿Qué será capaz de hacer Bixby con el teléfono?

(Image credit: Future)

Puede que odies a Siri, Alexa o cualquier otro asistente de voz que utilices a regañadientes, pero a mucha gente le gusta Bixby, el asistente de Samsung, porque puede hacer cosas muy específicas que pueden resultar útiles. Puedes pedirle a Bixby que "encienda el punto de acceso wi-fi" y que ajuste otros parámetros del teléfono. Ni Google ni Apple dan a los asistentes de voz un control sobre la interfaz de usuario, pero este fue siempre el objetivo de Bixby.

Queremos saber cómo ha mejorado Samsung la interfaz de usuario más allá de la pantalla táctil. Bixby es una gran característica para la accesibilidad. Nos gustaría saber cómo Samsung está adaptando sus teléfonos para una generación de consumidores que envejece y que conserva los teléfonos durante más tiempo.

Bixby también forma parte de las funciones de IA de Samsung, y esta es una gran área de competencia con Google. ¿Veremos más adaptaciones de aprendizaje automático en Samsung? Google lo aplica a sus llamadas telefónicas, su edición de fotos (opens in new tab) y otras funciones exclusivas en sus teléfonos Pixel. Entonces, ¿cómo competirá Samsung con su propia interfaz en el Galaxy S23 en este aspecto? Pronto lo descubriremos.

5. ¿Con qué facilidad se romperán los S23?

(Image credit: Future / Philip Berne)

Creo que los fabricantes de teléfonos deberían centrarse más en ofrecer móviles que sean realmente duros y que no se rompan tan rápido (opens in new tab). Llevo mucho tiempo pidiendo más durabilidad, y al ver el Lenovo ThinkPhone de Motorola, delgado y con resistencia militar, me he dado cuenta de que la durabilidad tiene que ser el próximo gran avance en el diseño de teléfonos.

Es ridículo que si se nos cae sin querer un dispositivo que cuesta 1.000€ sobre una encimera de mármol se rompa por completo. En las casas no suele haber ninguna otra cosa que cueste tanto y que sea tan delicada, al menos nada que no guardemos en una vitrina.

Un teléfono no debería diseñarse para que parezca una obra de arte si eso reduce su durabilidad al nivel de la porcelana. Quiero que Samsung, Apple y otros se centren más en la durabilidad, incluso a costa del diseño.

Cuando se lance el Galaxy S23 me encantaría que Samsung hablara no sólo del cristal protector Gorilla Glass que tenga para proteger la pantalla, o del marco de aluminio que tiene. Me gustaría que dijeran que el teléfono ha sido probado y que se ha demostrado que es resistente, y quiero que prometan que este teléfono no se romperá.

6. ¿Se podrá conseguir uno de forma gratuita? ¿Vendrá con cosas de regalo?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Cuando se lanza un teléfono, a menudo hay promociones de lanzamiento (opens in new tab)interesantes. Por lo general, esto implica firmar un contrato, entregar tu viejo teléfono o pagar demasiado por un plan de telefonía móvil con extras que no necesitas. Aun así, si te dan un teléfono gratis, pues bien ¿no?

Cuando se lanzó el iPhone 14, los operadores estaban listos para sacar provecho. Había incluso ofertas para conseguir un iPhone 14 Pro "gratis", y no estaban mal si conocías los riesgos. También a menudo es posible conseguir un descuento en la web de Samsung si entregas a cambio otro dispositivo, incluso aunque sea un iPhone o un móvil de otra marca.

Por otro lado, están las ofertas de paquetes (opens in new tab) que suelen aparecer en los lanzamientos, por lo que puede ser un buen momento para comprar también unos nuevos auriculares. Si bien no ha habido filtraciones sobre un modelo renovado de los Galaxy Buds 2 Pro (opens in new tab) que podrían acompañar a los nuevos teléfonos, ni siquiera que se vayan a comercializar nuevos colores de los auriculares existentes para ir a juego con los próximos móviles, eso no significa que no vaya a haber sorpresas, y las sorpresas en el momento del lanzamiento también significan descuentos.

7. ¿El próximo móvil Samsung tendrá peligro de explosión? (Sí, lamentablemente es una pregunta que hay que hacerse)

(Image credit: Future)

Samsung vendió en su día un teléfono Galaxy Note 7 que no era seguro, ya que literalmente explotaba, y requirió una retirada mundial, la mayor de la historia de los móviles. Por otro lado, si te pones a buscar por Internet testimonios de gente que tiene un móvil cuya batería se ha hinchado, verás que lamentablemente muchos de esos teléfonos son Samsung.

No tenemos motivos para creer que el próximo teléfono de Samsung vaya a ser peligroso, pero eso no significa que no podamos exigir responsabilidades a los fabricantes cuando se trata de nuestra seguridad. Ahora aguantamos más tiempo con el mismo móvil, así que queremos asegurarnos de que seguirán siendo seguros y fiables con el paso del tiempo, sobre todo en lo que respecta a la batería.