La hoja completa de especificaciones de los Samsung Galaxy S23 se ha filtrado, con todos los detalles clave

Dentro de unos pocos días los móviles Samsung Galaxy S23 por fin se habrán presentado oficialmente, y ya no tendremos que estar hablando de las distintas filtraciones a diario. Pero hasta que llegue el gran día, seguirán viendo la luz nuevos detalles sobre los teléfonos, y hoy hay una nueva hoja de especificaciones completa filtrada de la que hablar.

El fiable filtrador Roland Quandt (el mismo que ha filtrado, entre otras cosas, los precios que tendrán los Galaxy S23 en España), ha publicado esta hoja de especificaciones que cubre los tres modelos (el S23 estándar, el S23+ y el S23 Ultra), y nos da un resumen de todo, desde la capacidad de la batería hasta las cámaras.

En otras palabras, no sigas leyendo si quieres evitar spoilers antes del evento de lanzamiento Samsung Unpacked de la semana que viene, que es el 1 de febrero. Por supuesto, cubriremos el evento en directo, y quien lo desee también podrá verlo en directo a través de Internet.

Las especificaciones al detalle

El Galaxy S23 cuenta con una pantalla de 6,1 pulgadas, el Galaxy S23+ con una de 6,6 pulgadas y el Samsung Galaxy S23 Ultra contará con la pantalla más grande, de 6,8 pulgadas (además de incluir un lápiz óptico).

Bajo el capó tenemos 8GB de RAM en el S23 y el S23+, y 8GB o 12GB de RAM en el Ultra. Las opciones de almacenamiento son 128GB / 256GB / 512GB para el modelo base, 256GB / 512GB para el Plus y 256GB / 512GB / 1TB para el Ultra. Y aunque no aparece en esta hoja, el procesador será el Snapdragon 8 Gen 2.

El Ultra tiene una cámara trasera de triple lente de 200MP+12MP+10MP, pero la cámara selfie es de tan solo 12MP (lo que supone un gran recorte ya que en el Samsung Galaxy S22 Ultra era de 40MP). De ser correcto, quiere decir que la cámara frontal serán igual en los tres modelos, mientras que por detrás el S23 y el S23+ cambian la cámara principal de 200MP por una de 50MP.

Unas mejoras muy bien elegidas

Estamos acostumbrados a que los móviles se actualicen año tras año, y eso es lo que promete de nuevo el Galaxy S23. Todos los tamaños de pantalla coinciden con los modelos del año pasado, aunque vemos una mejora en el brillo del S23 estándar, que verá un aumento para ofrecer 1.750 nits de brillo máximo (frente a los 1.300 nits del predecesor), de esta forma, iguala las pantallas de los otros dos modelos.

En cuanto a las cámaras, la única diferencia en cuanto a megapíxeles es que la cámara principal del Ultra pasa de 108MP a 200MP, aunque habrá que ver qué otro tipo de mejoras y optimizaciones ha implementado Samsung para este 2023.

La capacidad de la batería aumenta ligeramente en los modelos S23 y S23+: de 3.700mAh a 3.900mAh y de 4.500mAh a 4.700mAh, respectivamente. Por otro lado, el Galaxy S23 Ultra mantendrá la misma capacidad de 5.000mAh que el año pasado, aunque hay que tener en cuenta que la capacidad de la batería es sólo uno de los muchos factores que afectan a su duración.

El rendimiento debería ser, sin duda, el mejor que se puede ofrecer en un móvil Android en 2023, gracias a ese chip Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm que lo moverá todo. Como veis, ya sabemos prácticamente todo sobre los próximos Galaxy S23, y sólo nos queda esperar al miércoles para que se hagan oficiales todas estas especificaciones. Sea como sea, estamos entusiasmados con lo que está por llegar.