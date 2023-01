A qué hora es el lanzamiento de los Samsung Galaxy S23 y cómo verlo online en directo

¡Empieza la cuenta atrás para el gran día! Queda justo una semana.

El primer lanzamiento masivo de móviles de 2023 está a la vuelta de la esquina, ya que Samsung ha confirmado que anunciará la gama Samsung Galaxy S23 (opens in new tab)el 1 de febrero, y no sólo eso, sino que también conocemos el horario, y además la compañía ha confirmado que el lanzamiento se podrá ver Internet en directo.

El evento, como de costumbre, se llama Galaxy Unpacked y comenzará el miércoles 1 de febrero de 2023 a las 19:00 hora española.

Por primera vez en tres años, Samsung celebrará el evento también de forma presencial en San Francisco, y nuestro equipo de TechRadar internacional estará presente para poder ver "en persona" los nuevos teléfonos. Aquí en España estaremos trabajando muy duro para traeros todas las noticias y novedades.

Si te apetece ver el evento en directo por Internet, también puedes hacerlo. A continuación encontrarás los enlaces.

¿A qué hora es el evento de presentación de los Samsung Galaxy S23 en España?

Como ya hemos comentado al principio, el evento de lanzamiento del Samsung Galaxy S23 (en el que también esperamos la presentación del Samsung Galaxy S23+ y del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab)), es el miércoles 1 de febrero, y comenzará a las 19:00 (hora española).

Si el horario no te viene bien, no te preocupes, ya que además de que Samsung dejará colgado el vídeo a posteriori por si lo quieres ver, nosotros aquí en TechRadar cubriremos todos los anuncios y noticias, así que no vas a perderte nada si no puedes ver el evento en directo.

Es probable que la presentación dure entre 90 minutos y dos horas, así que podría ser larga.

Cómo ver el evento de presentación de los Samsung Galaxy S23 en directo

Si quieres ver el Galaxy Unpacked 2023 desde casa, te alegrará saber que van a retransmitir el evento en Internet en Samsung.com (opens in new tab), Newsroom de Samsung (opens in new tab) y el canal de Samsung en YouTube (opens in new tab), tal y como ha anunciado la compañía.

En cuanto esté disponible, incrustaremos el vídeo en directo justo aquí debajo para que no tengas que hacer nada más que darle al Play. Por otro lado, si prefieres verlo en cualquiera de los otros medios que hemos comentado, sólo tendrás que acceder el día 1 de febrero a las 19:00.

Sea como sea, ¡prepárate para ver qué tiene preparado Samsung!

Qué esperamos del evento de lanzamiento del Samsung Galaxy S23

Una imagen no oficial del Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

El evento de presentación del Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) probablemente se centrará en la nueva gama insignia de la compañía, formada por el S23 estándar, el Samsung Galaxy S23+ y el Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab).

Las filtraciones sugieren que los tres teléfonos contarán con el potente chip Snapdragon 8 Gen 2 a nivel global, y que Samsung ofrecerá en exclusiva una versión mejorada de este chip que otros fabricantes no tienen.

El Samsung Galaxy S23 Ultra podría tener además una nueva cámara de 200MP con unas habilidades increíbles para situaciones con poca luz, mientras que el Galaxy S23 y el Galaxy S23+ podrían tener baterías de más capacidad que sus predecesores, además de un nuevo diseño para sus cámaras, más al estilo del Ultra.

En la mayoría de los demás aspectos, estos tres móviles podrían ser bastante similares a sus predecesores, que siguen siendo unos smartphones fantásticos.

Por otro lado, probablemente Samsung presente también un nuevo portátil, ya que la compañía ha abierto reservas para varios dispositivos en EEUU (opens in new tab): uno de ellos es un móvil y el otro un portátil (puedes encontrar más información sobre qué portátil esperamos pinchando aquí (opens in new tab)).

Por lo demás, probablemente no veamos ningún otro dispositivo nuevo. La serie Samsung Galaxy Tab S8 (opens in new tab) se anunció en este evento el año pasado, pero tal y como afirmó una filtración (opens in new tab), parece que la Galaxy Tab S9 se ha retrasado. Aun así, siempre es posible que Samsung nos sorprenda con algo más que acompañe a los que sin duda estarán entre los mejores teléfonos de Samsung (opens in new tab) hasta la fecha.