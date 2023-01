Filtrados los precios en España de los Samsung Galaxy S23: se confirman nuestros temores

Prácticamente cada día ven la luz nuevas filtraciones y rumores sobre los Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), por lo que ya podemos hacernos una buena idea de qué esperar de los próximos buques insignia.

El detalle más confuso hasta ahora es el tema del precio, ya que parece que los móviles tendrán precios bastante variados según el país. Por ejemplo, se habló de los precios en EEUU (opens in new tab), donde al parecer sólo subirá de precio el Galaxy S23 Ultra, pero también se habló de los precios en Australia (opens in new tab), donde aparentemente todos los modelos de la gama subirán de precio, y lo mismo con los precios filtrados para Corea del Sur (opens in new tab).

Pues bien, por fin ha visto la luz la filtración que esperábamos, ya que ha hablado específicamente de los precios que tendrán los Samsung Galaxy S23 en España, y las noticias, tal y como esperábamos, no son buenas.

Esta información la ha compartido en Twitter Roland Quandt (opens in new tab), que es un filtrador respetado que suele acertar mucho cuando habla, y ha dado lo precios que aparentemente tendrán distintas variantes de los Galaxy S23.

A continuación os dejamos una tabla con los precios españoles que se ha filtrado para los Galaxy S23, frente a los precios que tuvieron los modelos de la gama Galaxy S22 (opens in new tab) en sus distintas variantes, y deespués los analizaremos:

Swipe to scroll horizontally Precios S23 filtrados España Precios de los S22 S23 y S22 959€(128GB) / 1.019€(256GB) 859€(128GB) / 909€(256GB) S23+ y S22+ 1.209€(256GB) / 1.329€(512GB) 1.059€(128GB) / 1.109€(256GB) S23 Ultra y S22 Ultra 1.409€(256GB) / 1.589€(512GB) 1.259€(128GB) / 1.359€(256GB) / 1.459€(512GB) / 1.659€(1TB)

Analizando los precios filtrados de la tabla, podemos sacar distintas conclusiones.

Por un lado, podéis ver que parece ser que en el caso del Galaxy S23+ y el S23 Ultra (opens in new tab), las variantes básicas contarán con doble de almacenamiento que sus predecesores. Es decir, este año esos modelos contarán con un mínimo de 256GB, mientras que los Galaxy S22+ (opens in new tab) y S22 Ultra (opens in new tab) contaban con una variante de 128GB. Esto hace que además de que los móviles vayan a subir de precio, el precio de partida parece ser más caro del que en realidad es, ya que también viene con más almacenamiento y no podemos olvidar la relación almacenamiento-precio. Por otro lado, en caso del modelo estándar las variantes son las mismas.

Con eso en mente, e igualando las variantes de las misma capacidad de cada modelo, p, las variantes básicas contarán con doble de almacenamiento que sus predecesores. Es decir, este año esos modelos contarán con un mínimo de 256GB, mientras que los 100€ más que el año pasado, y el Galaxy S23 Ultra costará 50€ más que el S22 Ultra. Estas diferencias en los precios son en la variante de partida de cada móvil de la gama S23.

También cabe señalar que aunque los precios filtrados para España no muestran una variante del S23 Ultra con 1TB de almacenamiento, estamos prácticamente seguros de que el móvil seguirá contando con esa variante superior, aunque no aparezca en esta filtración. Es posible que no se mencione porque según los rumores esa variante será exclusiva de la web de Samsung.

Todas las marcas están subiendo los precios

Si se confirman estos precios para los Samsung Galaxy S23, y el hecho de que van a ser más caros este año, está claro que es una mala noticia para los compradores. Y lo peor de todo es que parece que nos tenemos que ir acostumbrando a esto.

Todos nos estamos viendo afectados por la situación económica, la inflación, etc., y los fabricantes de móviles también tienen que lidiar con unos costes que están aumentando en toda la industria.

Ya lo vimos en 2022: cuando los Xiaomi 12 (opens in new tab) se lanzaron al mercado, lo hicieron con precios más elevados que el año anterior, e igualmente, es bien sabido que los iPhone 14 (opens in new tab) de Apple también subieron un montón de precio, especialmente en Europa (opens in new tab). El año pasado Samsung al menos todavía consiguió mantener los mismos precios, cosa que no hicieron otras marcas, pero este 2023 parece que ya no les ha quedado otra que subirlos. Por cierto, NVIDIA también ha subido el precio de sus gráficas.

Es una mala noticia para los compradores, ya que todos tenemos que apretarnos los bolsillos en los días que corren. Nos queda el consuelo de que al menos Samsung no ha subido los precios tanto como lo hizo Apple.