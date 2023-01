Los Samsung Galaxy S23 subirán de precio respecto a los buques insignia del año pasado, según una filtración

Prácticamente cada día ven la luz nuevas filtraciones y rumores sobre los Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), y la última habla sobre el precio que tendrán los móviles. Al parecer, tendremos que pagar un poco más que el año pasado para comprarnos los nuevos buques insignia.

Según el filtrador de Twitter @OreXda (opens in new tab) (y compartido por Notebookcheck (opens in new tab)), los precios en Corea del Sur serán de 1.199.000 wons para el modelo estándar, 1.397.000 wons para la edición Plus y 1.599.400 wons para la versión Ultra tope de gama del Galaxy S23.

Como referencia, los precios de la gama predecesora en el mismo país fueron de 999.900 won para el Galaxy S22 (opens in new tab) estándar, 1.199.000 won el Galaxy S22+ (opens in new tab) y 1.452.000 won el Galaxy S22 Ultra (opens in new tab). Por lo tanto, si los precios filtrados para la nueva gama son correctos, estamos ante un aumento de precio de entre el 10% y el 20%.

Subida de precios

Al tipo de cambio actual, el precio equivalente del Galaxy S23 estándar es de unos 902€, mientras que el Galaxy S22 se lanzó en España por 859€. Ahora bien, dadas las fluctuaciones monetarias y del mercado, no nos fiaríamos mucho de las cifras de los precios convertidos a euros respecto al coste en Corea del Sur. Nos sirve más bien como una guía aproximada.

Ya se había hablado antes (opens in new tab) de que los Galaxy S23 costarían más que sus predecesores de la gama Galaxy S22, y este último rumor no hace más que corroborarlo. Los fabricantes aún se están recuperando de los efectos de la pandemia, mientras que la inflación sigue empujando los precios al alza en todo el mundo.

Teniendo en cuenta estos y otros factores, no nos sorprendería que los teléfonos Galaxy S23 tuvieran un precio más elevado que los teléfonos de 2022 a los que están sucediendo. Es una tendencia que podríamos ver también durante el resto del año, ya que los fabricantes de móviles lidian con unos costes que están aumentando en toda la industria.

El coste de los buques insignia

Como muestra nuestra guía de mejores teléfonos baratos (opens in new tab), hay muchas gangas en el mercado de los móviles. Dicho esto, el precio de los teléfonos insignia de gama alta parece que solo va a ir en una dirección en el futuro inmediato: hacia arriba.

Claro que hay todo tipo de factores económicos que influyen en el precio de los smartphones que tenemos en el bolsillo, pero ahora mismo ninguno de ellos tiene demasiadas probabilidades de hacer bajar los costes. El iPhone 14 Pro (opens in new tab), por ejemplo, se lanzó por un precio mucho más caro que el anterior iPhone 13 Pro (opens in new tab).

Probablemente sea en el mercado de la gama media donde vayamos a ver las mejores relaciones calidad-precio en 2023: esos son móviles que no cuentan con los últimos chips y cámaras del mercado, pero aun así ofrecen un nivel muy decente de rendimiento y prestaciones. El próximo modelo de esta gama de precios que esperamos ver es el Google Pixel 7a (opens in new tab).

Aunque los teléfonos de gama alta van a seguir estando disponibles para quienes quieran los mejores componentes y tengan el presupuesto para comprarlos, el Galaxy S23 podría marcar la pauta en cuanto a subidas de precios en los próximos meses. Lo sabremos con certeza el 1 de febrero (opens in new tab), que es cuando esperamos el lanzamiento de los nuevos buques insignia de Samsung.