La fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S23 acaba de ser confirmada por la propia Samsung

Llevamos meses de especulaciones sobre la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), y parece que ahora podemos marcar con bastante seguridad el día en cuestión en nuestro calendario del 2023: el miércoles 1 de febrero.

No es que Samsung haya anunciado concretamente esa fecha, pero sí que ha publicado un cartel de avance para el evento Galaxy Unpacked en su página web de Colombia, y en dicho avance pone la fecha del 1 de febrero. Así lo ha compartido la conocida web SamMobile (opens in new tab) (podéis ver la imagen pinchando aquí (opens in new tab)), y aunque nosotros ahora no podemos encontrar la imagen en cuestión, lo más posible es que ya la hayan retirado de la web colombiana.

Por lo tanto, aunque no es información oficial de verdad, o al menos no intencionada, es como si lo fuera. Además, la fecha coincide con los rumores que habíamos escuchado (opens in new tab) de varias fuentes fiables. En definitiva, todo parece apuntar a que el 1 de febrero sea realmente la fecha elegida en la que podremos conocer los nuevos Galaxy S23.

Poco nos queda por saber

Cuando Samsung se decida a presentar su última tanda de buques insignia, es poco probable que nos queden demasiadas sorpresas, teniendo en cuenta lo numerosas que han sido las filtraciones (opens in new tab) sobre el Galaxy S23, el Galaxy S23+ y el Galaxy S23 Ultra.

En términos de diseño, parece que los tres móviles de la gama (opens in new tab) van a seguir el ejemplo del modelo Ultra, con lentes que salen de forma independiente de la parte trasera del dispositivo, en vez de estar albergadas todas dentro de un módulo. También hemos podido ver los colores (opens in new tab) en los que estarán disponibles los teléfonos.

Por otro lado, se ha hablado mucho de las mejoras en la cámara, sobre todo en el modelo Ultra (opens in new tab). Si los rumores están en lo cierto, las fotos y los vídeos hechos, no solo con buena luz, sino también en lugares con mala iluminación, deberían ser mejores que nunca.

Si quieres conocer todo lo que se sabe ya sobre los Galaxy S23, hemos reunido toda la información en este otro artículo al que puedes acceder pinchando aquí (opens in new tab).

Samsung contraataca

Cuando se trata de lanzamientos de móviles de los gigantes tecnológicos, tendemos a centrarnos en el iPhone de Apple, el Google Pixel y los Samsung Galaxy S, pero solo uno de esos tres buques insignia se lanza a principios de año.

Eso coloca a Samsung en una posición diferente a la de Apple y Google. Podría decirse que el iPhone 14 (opens in new tab) y el Pixel 7 (opens in new tab) competían directamente entre sí, porque se lanzaron más o menos al mismo tiempo (septiembre y octubre, respectivamente). Sin embargo, cuando se lanzó el iPhone 14, el Samsung Galaxy S22 ya llevaba siete meses en el mercado.

Una forma de ver esto, es que Samsung lleva siempre medio año de ventaja respecto a su competencia más importante, pero otra forma de enfocarlo, es que va siempre medio año por detrás. Al menos, esta estrategia permite a Samsung llamar la atención sobre sus buques insignia, independientemente de lo que hagan Apple y Google.

Nosotros vemos en el lanzamiento del Galaxy S23 como el contraataque de Samsung a lo que hicieron los otros fabricantes el año pasado, además de marcar el ritmo para el 2023. Ahora, la siguiente pregunta es cuántas mejoras veremos este año respecto a los Galaxy S22 (opens in new tab) predecesores.