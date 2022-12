Filtrados los colores más característicos de los Samsung Galaxy S23, así como la nueva fecha de lanzamiento

No se espera que los móviles de la próxima gama Samsung Galaxy S23 (opens in new tab)sean presentados hasta febrero, pero ya hemos oído un montón de rumores y filtraciones sobre estos dispositivos, y la última información que nos ha llegado habla sobre los "colores característicos" en los que se comercializarán los teléfonos.

Según ha afirmado SamMobile (opens in new tab), que es una fuente que hay demostrado muchas veces tener detalles sobre productos de Samsung por adelantado, esos "colores característicos" son los que veremos de forma predominante en el material promocional y de marketing.

Al parecer, el color estrella del Galaxy S23 estándar será el verde, el del Galaxy S23+ será dorado claro/oro rosa y el Galaxy S23 Ultra será rosa. Obviamente, los tres terminales también estarán disponibles en otros colores.

Rumores sobre la fecha de lanzamiento

En otra filtración distinta, procedente de un conocido filtrador llamado Ice Universe (opens in new tab), se ha afirmado que la fecha de lanzamiento de los Galaxy S23 será el 1 de febrero, lo cual cae un miércoles. Sin embargo, en unos tuits posteriores del mismo hilo se ha sugerido que la fecha será en realidad el 2 de febrero para la mayoría del mundo.

La compañía Samsung tiene su sede en Corea del Sur, que difiere mucho de Europa y EEUU en lo que respecta a las zonas horarias. Por eso, lo más lógico sería un evento Galaxy Unpacked por la tarde del 1 de febrero en Corea del Sur.

Ha habido informes contradictorios sobre esta fecha de lanzamiento: otras fuentes dijeron que era más probable que fuera a finales de febrero (opens in new tab), aunque es posible que esta fecha posterior se refiera a cuándo se pondrán a la venta los teléfonos y no a cuándo se presentarán.

Mismo diseño, mejores componentes

No podemos estar seguros de que nada de lo que se ha hablado hasta ahora sobre el Samsung Galaxy S23 esté en lo cierto hasta que se anuncie de forma oficial, pero la verdad es que si juntamos todos los rumores que ha habido, tiene toda la pinta de que los próximos Galaxy S23 no mostrarán muchos cambios respecto a la gama predecesora, al menos en lo que respeta a la estética del teléfono.

Hace poco pudimos ver unas unidades ficticias (opens in new tab)que muestran el Galaxy S23, el Galaxy S23+ y el Galaxy S23 Ultra, y los diseños y la configuración se parecen mucho a los teléfonos que les precedieron. Sin embargo, es posible que los modelos estándar y Plus tomen prestado el aspecto de las cámaras del Ultra.

Donde esperamos ver mejoras es en el interior: la serie Galaxy S23 estará equipada con chips Snapdragon mejorados (y tal vez Exynos en algunas regiones), por lo que todo debería ir más fluido que nunca. En cuanto al software, los teléfonos vendrán probablemente con la última versión de Android.

Un área en la que el Samsung Galaxy S23 podría seguir los pasos del iPhone 14 (opens in new tab) es la de la conectividad por satélite, que ofrece a los usuarios una copia de seguridad de emergencia en caso de que las conexiones Wi-Fi y móviles no estén disponibles. En cuanto a las cámaras traseras, deberíamos ver fotos y vídeos mejores que nunca (opens in new tab).