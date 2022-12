Olvídate del próximo iPhone: el Samsung Galaxy S23 Ultra es el lanzamiento más importante del año que viene

Tal vez te pienses que el lanzamiento de móviles más importante del año sea en septiembre, cuando Apple presenta sus nuevos iPhone, que en 2023 será el iPhone 15 (opens in new tab). Pero la verdad es que el lanzamiento más importante es en febrero, cuando Samsung establece el listón que todo nuevo smartphone tendrá que superar. En 2023, Samsung presentará el Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), y después la gran pregunta será cómo intentarán superarlo otras compañías como Apple, Google, etc.

Este año va a ser especialmente difícil. Podemos hacernos una idea bastante clara de los componentes que tendrá un nuevo teléfono mucho antes de su lanzamiento. Como la mayoría de las compañías compran sus piezas a los mismos fabricantes, es difícil para ellas lanzar móviles capaces de destacar sobre los demás. Y eso hace que lanzar un smartphone a principios de año sea algo especialmente atrevido.

Un mejor chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Pongamos como ejemplo el chip. El año pasado, Samsung lanzó el Galaxy S22 Ultra con el chip Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm (aunque según el país también había versiones con otro). Sea como esa, el Snapdragon 8 Gen 1 era la mejor plataforma que se podía comprar fuera de un iPhone en ese momento, pero no era un chip exclusivo de Samsung. Pero claro, en agosto, cuando la compañía lanzó el Galaxy Z Fold 4, en aquel momento ya era hora de actualizarse al Snapdragon 8+ Gen 1, y eso hicieron.

Y eso no es lo peor, ya que como acabamos de comentar, el Galaxy S22 no se lanzó con los últimos chips de Qualcomm en todos los países: algunas regiones, incluida España, los consumidores tuvieron que contentarse con el chip propio de Samsung, el Exynos, que es el que llevan los S22, y que las pruebas demostraron que no era tan potente como el Snapdragon.

Este año que llega, parece que Samsung no se va a arriesgar. Está prácticamente confirmado que, además de que los nuevos Galaxy S23 equiparán el chip Snapdragon 8 Gen 2 a nivel global, Samsung ofrecerá un chip mejor que el que utilizarán sus competidores, lo que lo convertirá posiblemente en el teléfono más potente que se pueda comprar. Los rumores sugieren que Qualcomm overclockeará el Snapdragon en los teléfonos Samsung para dar a los dispositivos una ventaja de velocidad sobre el resto de los móviles con Snapdragon 8 Gen 2.

Claro que eso no significa que no vayamos a ver algún chip más potente y rápido antes de que acabe el 2023. Samsung no será el rey de la potencia el año entero, pero es posible que pueda mantener su corona al menos hasta agosto, cuando lance sus refuerzos al mercado en la forma del Galaxy Z Fold 5.

La gran competencia podría venir con el nuevo chip MediaTek Dimensity 9200, que podríamos encontrar en móviles rivales como el Oppo Find N2. Hemos visto a MediaTek fabricar chips de muy buena calidad para teléfonos de gama media, y su ultimo chip de gama alta parece que llega con ganas de superar al Snapdragon de Qualcomm. MediaTek habla de su rendimiento gráfico como si volviéramos a los viejos tiempos de las guerras de las consolas. Se espera una dura competencia.

El impresionante sensor de 200MP de Samsung

Si has seguido los rumores sobre el Samsung Galaxy S23 que ha habido hasta ahora, sabrás que la plataforma Snapdragon 8 Gen 2 no es la mejora más interesante que esperamos ver. Es el sensor de cámara de 200MP de Samsung, un enorme salto en resolución, lo que nos tiene realmente entusiasmados.

Qualcomm dice que el procesador gráfico del Snapdragon 8 Gen 2 es capaz de manejar imágenes de 200MP, pero eso no significa que los fabricantes vayan a llegar a ese nivel extremo en lo que respecta al hardware de la cámara. Pero según los rumores, Samsung equipará el Galaxy S23 Ultra con un sensor Samsung Semiconductor ISOCELL HP2, que dejará boquiabiertos a sus competidores en términos de fotografía con poca luz, además de en pura resolución.

Hay muchos más factores, además de la cantidad de píxeles, que establecen la calidad de imagen de las cámaras de un móvil. Una resolución alta no sirve de nada si esos píxeles son demasiado pequeños para captar suficiente luz para hacer buenas fotos. Además, los teléfonos también necesitan lentes rápidas y un software a la altura para que todo funcione a la perfección. Sea como sea, dada nuestra experiencia con los mejores teléfonos de Samsung y la reputación de la compañía en este sentido, estamos muy emocionados con las fotografías que podría ofrecer el Galaxy S23 Ultra con el nuevo sensor.

Apple y Google lo tendrán muy difícil para estar a la altura si las cámaras del S23 Ultra demuestran ser tan buenas como se espera. Dicho eso, en teoría, ambos competidores también podrían comprar el nuevo módulo de cámara de 200MP, ya que Samsung Semiconductor vende sensores a otros fabricantes de teléfonos, como a Motorola para su Motorola Edge 30 Ultra, mientras que los teléfonos Samsung utilizan sensores de cámara de Sony y otras empresas de cámaras.

Eso no lo encontraremos en el próximo iPhone de Apple ni en un Google Pixel

No esperamos que Apple o Google equipen sus próximos móviles con una cámara de 200MP, al menos no en 2023. Ni en el Apple iPhone 15 Pro (o el posible iPhone 15 Ultra), ni en el Google Pixel 8 Pro (o el posible Pixel Ultra), ya que ese no va con el estilo de las cámaras de estas compañías.

Apple acaba de actualizar la cámara de sus iPhone Pro a una de 48MP (antes era de 12MP), y eso todavía está muy lejos de los 108MP del Samsung Galaxy S22 Ultra que encabeza nuestra lista de teléfonos con mejores cámaras del mercado. Por supuesto, el tamaño real del sensor de ambos es muy similar, y ambas compañías reducen la escala de las imágenes por defecto a un tamaño más razonable.

No esperamos que Apple mejore significativamente el número de píxeles del iPhone hasta dentro de varias generaciones. A Apple le gusta mantener la resolución de las cámaras de sus móviles igual durante bastante tiempo, y lo que va haciendo es ir puliendo y mejorando los resultados que el mismo hardware es capaz de ofrecer.

Google, por su parte, utiliza mejoras de IA para mejorar las imágenes. El Pixel 7 Pro utiliza sensores y lentes muy buenos, pero nada rompedor. En vez de eso, el chip Google Tensor G2 incorpora funciones únicas de procesamiento y edición de imágenes que solo puedes encontrar en un teléfono de la familia Google Pixel 7. Estas funciones son las que marcan la diferencia, pero solo pueden basarse en la calidad de imagen existente.

Será más difícil para Google mejorar su calidad de imagen lo suficiente como para igualar al Samsung Galaxy S23 Ultra, que lo que será para Samsung idear algunos nuevos trucos de IA y software para darnos resultados similares a los de Google. Con un nuevo sensor fantástico y lentes competentes, Samsung no necesitará implementar grandes cosas, ya que la cámara hará todo el trabajo.

El SOS de emergencia por satélite subirá la apuesta

Por otro lado, hemos escuchado que Samsung se asociará con Iridium Communications para ofrecer un servicio de mensajería por satélite, similar al SOS de emergencia vía satélite que Apple incluyó en los iPhone 14. Las funciones por satélite serán un tema recurrente en los dispositivos móviles este año, y esperamos que lo ofrezcan bastantes compañías en sus móviles.

Los competidores podrán superar a Samsung en batería y velocidad de carga, entre otros

Quedan algunos aspectos en los que desearíamos que Samsung implementara mejoras notables este año, aunque no parece que las vayamos a ver. Esto es bueno para la competencia, ya que en esas áreas pueden superar a Samsung fácilmente. Hablamos de la batería y la velocidad de carga. Las baterías que ofrece Samsung en sus móviles no tienen tanta capacidad como nos gustaría, y lo que es peor, la velocidad de carga queda muy lejos de lo que ofrecen otras marcas como OnePlus o Xiaomi. Curiosamente, Apple y Google también se quedan muy cortos en este aspecto.

Por otro lado, se rumoreaba que Samsung iba a mejorar el lector de huellas dactilares de sus teléfonos, pero parece que mantendrán el mismo sistema que hasta ahora. El último sensor Qualcomm 3D Sonic Max es capaz de leer varias huellas a la vez, y esperamos verlo en móviles de la competencia. La seguridad será un tema importante este año, por lo que podría ser una actualización importante.

Samsung no hará mejoras en el aspecto que realmente debería

Con procesadores líderes en su clase y sensores de cámara que la competencia no podrá igualar, podemos ver lo alto que está poniendo Samsung el listón

Tampoco tenemos esperanzas de ver mejoras en la capa de personalización del sistema operativo OneUI de Samsung este año, y las diferencias entre el diseño de software de Samsung y la versión más pura de Android de los Google Pixel son más notables que nunca. Samsung necesita modernizarse, o los competidores que ofrezcan una interfaz más elegante y pulida, y menos intrusiva, que se parezca más a la de Google, atraerán a más compradores.

Va a ser un año difícil financieramente para la mayoría de nosotros, y no tiene pinta de que Samsung vaya a bajar el precio de sus móviles. De hecho, hay rumores de que serán más caros, y eso es un error por parte del gigante de la telefonía, ya que es otro área en el que la competencia podría sacar ventaja. Dicho esto, al menos Samsung este 2022 no había subido los precios de sus móviles, a diferencia de Apple o Xiaomi que ya en 2022 han hinchado los precios de forma notable (y según los rumores Apple encarecerá sus dispositivos más todavía en 2023).

En definitiva, ya sabemos en qué áreas Samsung se va a coronar este año, ya que va a poner el listón muy alto. Con el mejor chip y las mejores cámaras del mercado, la competencia lo tiene muy difícil para superar a la compañía surcoreana. Ahora bien, esperamos que las empresas rivales al menos puedan ganar a Samsung ofreciendo mejores baterías y mayores velocidades de carga, así como medidas de seguridad que no ofrecerán los Galaxy.

Antes de que lleguen al mercado los nuevos teléfonos de 2023 de Samsung, Google, y Apple, echa un vistazo a cuáles son los mejores móviles de este año.