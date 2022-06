Esto es lo que necesita el Google Pixel 7 Ultra para superar al Samsung Galaxy S22 Ultra

Según una filtración reciente, el Google Pixel 7 (opens in new tab) podría venir acompañado de un modelo súper premium, y no hablo del 7 Pro, sino de un tercer móvil, que posiblemente sea el superior de la gama (opens in new tab).

Como buena aficionada a la fotografía, esto me ha dado que pensar. El tema es que los teléfonos Pixel de Google ya suelen estar bastante arriba en nuestro ranking de móviles con las mejores cámaras (opens in new tab), y si este supuesto nuevo modelo no tiene necesidad de estar limitado por mantener un precio asequible, entonces podría tener la oportunidad de destronar al Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), que es el que ocupa el primer puesto de ese ranking.

Pero creo que para conseguir eso, Google tendrá que copiar, o incluso mejorar, una característica que tiene el tope de gama de Samsung: hablamos de la cámara periscópica para hacer zoom.

El periscopio de Samsung

Cuando estuve probando la cámara del Samsung Galaxy S22 Ultra, hubo muchas funciones que me gustaron mucho, como el modo Director para grabar vídeos como un profesional, la sencilla herramienta de Captura Única (opens in new tab), el maravilloso modo para retratos, etc. Pero cuando pienso en mi tiempo con el teléfono, la experiencia que desataca sobre todas las demás, es la de usar esa cámara con zoom periscópico.

El módulo de cámaras del Samsung Galaxy S22 Ultra. (Image credit: Peter Hoffmann)

Esta cámara teleobjetivo tiene un sensor de 10MP y 1,12µm, junto con una lente periscópica de f/4,9 y 230mm, que ofrece un zoom óptico de 10x sobre la cámara "principal". Se utiliza para acercarse a sujetos lejanos.

Al principio, jugué con esta cámara para ver hasta dónde podía alcanzar en un paisaje, fotografiando edificios distantes y otros sujetos lejanos, pero rápidamente me di cuenta de que era mejor todavía para hacer fotos de pájaros e insectos. Además, también usé la cámara para hacer fotos de aspecto "macro" de cosas como flores y personas, ya que me encanta cómo se ve la profundidad de campo en los objetivos con una distancia focal más larga.

De hecho, empecé a usar esta cámara con zoom 10x para hacer retratos, y lo cierto es que en muchos casos los resultados me gustaron más usando esta cámara que usando el modo Retrato, aunque tuviera que alejarme del sujeto.

En conclusión, me encanta esa cámara del Galaxy S22 Ultra, y por lo tanto, si finalmente hay un Google Pixel 7 Ultra y no lo equipan con una, probablemente no me pase tanto tiempo divirtiéndome con sus cámaras... pero si sí que le ponen una, entonces hay algunos problemas de la cámara periscópica del Galaxy S22 Ultra que Google podría solucionar y convertir el Pixel 7 Ultra en el rey absoluto de la fotografía.

4 cosas que convertirían al Pixel en el rey

Aunque las fotos con zoom del Samsung Galaxy S22 Ultra quedan muy bien, hay ciertas cositas que se podrían mejorar, y me encantaría verlo, ya sea en un móvil sucesor de este, o en uno rival.

El primer inconveniente que habría que solventar, y es el más importante, es el sensor. Los 10MP del sensor del Galaxy S22 Ultra no da para mucho a la hora de editar las fotos después de hacerlas, y creo que un sensor más grande habría sido estupendo, ya que las imágenes eran un poco más tenues de lo que deberían haber sido. Así que Google, apúntate esta: un sensor de tamaño más grande y de resolución más alta sería impresionante.

El módulo de cámaras del Sony Xperia 1 IV. (Image credit: Sony)

En segundo lugar, cuando usas el zoom en un móvil para acercarte a algo que está a una distancia descomunal, como por ejemplo, la luna, es normal sufrir unos efectos secundarios catastróficos, sobre todo si tus manos no se quedan totalmente estables. Incluso el más mínimo movimiento puede hacer que apuntes con el teléfono a algo completamente diferente. Parece que cuando uso cámaras tradicionales no me pasa esto, probablemente en parte porque son más fáciles de sujetar, pero también porque tienen mucha estabilización incorporada.

Tal vez Google podría copiar la capacidad de hacer zoom a ese nivel, pero añadir también grandes dosis de estabilización digital para cuando se use. Muchos teléfonos con cámaras impresionantes tienen OIS para algunas de sus cámaras con zoom; Samsung también lo hace con su "Space Zoom", pero no es tan estable como los modos similares de otras marcas de móviles, y tal vez Google debería copiar a estas otras marcas.

Y con esto, pasemos a la tercera mejora que Google podría implementar para el Pixel 7 Ultra para superar al Galaxy S22 Ultra, aunque soy consciente de que esto ya es muy de nicho, y no creo que la compañía lo considere. Hablo de una distancia focal mayor todavía. Lo cierto es que no recuerdo haber visto nunca un teléfono con más de 230 mm, y probablemente haría falta un sistema de lentes periscópicas tan complejo que no valdría la pena porque no saldría rentable, pero bueno, por pedir que no falte; soñar es gratis.

Y por último, como regalo para la gente a la que le gusta la fotografía con zoom, quizá Google podría emular al Sony Xperia 1 IV (opens in new tab) y su zoom óptico variable (también conocido como real o continuo).

En el Galaxy S22 Ultra, el zoom de 10x es óptico, pero a 9,9x usa zoom digital, ya que las cámaras de los móviles suelen utilizar distancias focales fijas y dependen del zoom digital para rellenar los huecos. Sin embargo, este no es el caso del último teléfono de Sony, que es capaz de variar entre 85mm y 125mm. Dicho de otra manera, estamos hablando de que se pueda hacer zoom óptico a cualquier nivel intermedio, y no solo a distancias fijas.

El de Sony no es que sea un intervalo enorme, ya que solo llega a lo que equivaldría a un zoom de 5,2x. Tal vez si Google implementara este sistema de zoom, pero te dejara variar entre, digamos, 190mm y 230mm, entonces estaría ofreciendo lo mejor de ambos topes de gama; el de Samsung y el de Sony.

Pero bueno, ya lo he dicho, estas son las cosas que de forma idílica podría incorporar Google en el Pixel 7 Ultra para que el móvil fuera absolutamente extraordinario a nivel de cámara (y sí, lo sé, es prácticamente imposible que cuente con todo esto, y es más, a saber el precio que alcanzaría el teléfono con todo esto).

Aun así, esta es mi lista de deseos: una cámara periscópica para hacer zoom con un sensor más grande y de mayor resolución, muchísima estabilización de imagen, mayor distancia focal y el zoom óptico variable de Sony, pero mejorado.

Sea como sea, si Google quiere competir por el primer puesto de nuestro ranking de teléfonos con las mejores cámaras, como mínimo, tendrá que contar con la lente periscópica para zoom del Samsung Galaxy S22 Ultra.