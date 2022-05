Un tercer modelo secreto del Google Pixel 7 podría destronar al Samsung Galaxy S22 Ultra

Cuando la compañía anunció los próximos Google Pixel 7 y 7 Pro (opens in new tab) en la conferencia Google IO 2022 (opens in new tab), pensábamos que ya conocíamos todos los móviles que formarían la próxima gama insignia, ya que al fin y al cabo, la serie predecesora también cuenta con dos modelos: el Google Pixel 6 (opens in new tab) y el 6 Pro (opens in new tab) (vemos el Pixel 6a (opens in new tab) más bien como un derivado, y no como parte de la gama insignia).

Sin embargo, ahora parece que podríamos estar equivocados, ya que los rumores apuntan a que hay un tercer miembro en la gama Pixel 7. 9to5Google ha encontrado líneas de código de Google que mencionan un modelo con la etiqueta G10; los Pixel 7 y 7 Pro ya han sido asociados a las etiquetas C10 y P10, por lo que no se trata de ninguno de estos dos teléfonos, y al Pixel 7a y a un teléfono Pixel adicional desconocido se les menciona como Felix y Lynx.

Por lo tanto, ese móvil etiquetado como G10, es un modelo totalmente distinto. Y lo que es más, lo han asociado con algunas especificaciones que hacen que suene bastante premium. Al parecer, tendrá un chip Tensor, una tasa de refresco de pantalla de 120Hz, una resolución de 1440 x 3200, y unas dimensiones que dejan claro que es un teléfono y no una tablet.

El código hace que suene como un dispositivo Pixel 7, y las especificaciones sugieren que es más comparable al Pro que al estándar. Por eso, creemos que se trata de una alternativa de gama alta del modelo Pro: son bastantes las compañías que ofrecen versiones Pro Plus o Ultra de sus buques insignia, y esta podría ser la apuesta de Google.

Ahora bien, esta es la primera filtración o rumor que habla sobre la existencia de un smartphone adicional de gama alta de Google, así que habrá que ver qué opinan otros filtradores y analistas, pero si finalmente este móvil existe, podrían ser malas noticias para Samsung.

Un gran rival para el Galaxy S22 Ultra

El Samsung Galaxy S22 Ultra encabeza nuestro ranking de mejores móviles del mercado, y lo hace por una buena razón: es un teléfono con un diseño premium, muy potente y con cámaras increíbles.

A menudo, solemos comparar los nuevos móviles de gama alta que van saliendo al mercado con el Galaxy S22 Ultra, y decimos que le rivalizan en aspectos específicos, como a nivel de diseño o de precio, pero Google es una de las pocas compañías que realmente tiene posibilidades de quitarle el trono a Samsung.

¿Por qué decimos eso? Pues porque Google ha demostrado que es capaz de equipar sus móviles con cámaras realmente fantásticas, y su procesamiento IA es increíble para la optimización de escenas. Realmente, la única razón por la que el Google Pixel 6 Pro no supera al Galaxy S22 Ultra, es porque el de Samsung tiene más cámaras y algunos modos adicionales.

Si el "Google Pixel 7 Ultra" cuenta con un sistemas de cámaras más imponente, realmente podría competir de tú a tú con el Galaxy S22 Ultra en términos de potencia fotográfica, lo que a su vez lo convertiría en un candidato para nuestro primer puesto del ranking de mejores teléfonos del mercado. Además, Google podría aportar algunas funciones con las que no cuenta ni Samsung: nos encantaría ver un modo macro y ajustes de IA que se puedan modificar.

Por supuesto, el móvil también tendría que destacar en los demás aspectos, por lo que no podría contar con los errores de software del Pixel 6, pero por lo demás, la gama Pixel 6 ya se sitúa bastante arriba en nuestro ranking.

En conclusión, si finalmente hay un "Google Pixel 7 Ultra", podría hacer algo que ni el iPhone 13 Pro, ni el OnePlus 10 Pro y ni el Xiaomi 12 Pro han conseguido: destronar al S22 Ultra del primer puesto.