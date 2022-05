Ahora que he visto el Google Pixel 7... ¿por qué iba a comprar el Pixel 6?

Lo has visto bien. Durante el Google IO 2022, se mostró a todo el mundo el nuevo Google Pixel 7 meses antes de su lanzamiento este otoño (aunque puede que a España tarde algunos meses más en llegar).

Fue una sorpresa, pero si puedo antropomorfizar el Google Pixel 6, que llegó a España hace solo un par de meses, creo que la reacción más correcta fue (y perdón por la expresión) '¿qué cojones es esto?'.

Minutos antes de su presentación, Google hablaba de que el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro eran los Pixel que más rápido se habían vendido: 'A la gente le gusta mucho el Pixel'. Y casi en el mismo momento, Google introdujo un Pixel 6a más barato que sus hermanos.

Por resumir, el Google Pixel 6 ha sido un éxito. Es un teléfono lo suficiente bueno como para merecer una variante económica, y deberíamos celebrarlo. Pues todos lo hemos hecho, todos excepto Google.

Para entender la dureza con la que Google ha apartado el Pixel 6, así introducía el Pixel 7:

'Para aquellos que quieran lo último, lo mejor y lo más rápido, también estamos trabajando en nuestra nueva generación, el Pixel 7.'

Llamando la atención

¿Dónde he visto esto antes?

Hace años, me compré un coche nuevo, y estaba centrado en un único modelo. Tenía todos los papeles preparados y el comercial estaba encantado, pero de repente le cambió la cara y levantó una ceja como Carlos Sobera y, con un tono de película, me dijo: 'no quiero desviar tu atención, pero...' y me señaló un modelo que sí, era más caro que el anterior. Aun así, nos quedamos con el primero.

Lo que ha hecho Google me recuerda a ese momento. Acaba de llamar la atención para que todos los posibles compradores del Pixel 6 se decanten por una opción diferente y (tal vez) mejor.

Obviamente, hay mucho que no sabemos sobre el Pixel 7 y Pixel 7 Pro y cómo pueden comprarse con el todavía reciente Pixel 6. Pero sabe más el diablo por viejo que por diablo.

El diseño arregla lo que menos me gustaba del Pixel 6, que es esa franja horizontal con las cámaras. El nuevo diseño suaviza esa parte y la mejora con un aspecto de acabado en aluminio. Lo que antes parecía algo de los 70 se ha ido por fin, menos mal.

Esa franja es nueva y seguramente tenga mejores cámaras. Lo que parece ser el zoom en el Pro es una cámara mucho más grande y potente. A ver, podría equivocarme, pero creo que ese zoom de altísima resolución podría ir más allá de los 7 aumentos.

(Image credit: Google)

¿Por qué lo sé? Así explicaba Google las cámaras del Pro:

'Y el precioso Google Pixel 7 Pro y su triple cámara supone un nuevo estándar para la fotografía, el rendimiento y el diseño.'

Todas las líneas del Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro parecen más limpias y elegantes. Tal vez sea este el aspecto que debió tener el Google Pixel 6 cuando se concibió por primera vez.

No solo parece que el Pixel 7 vaya a dejar al Pixel 6 y Pixel 6 Pro por los suelos. Google dice que la nueva versión tendrá, junto a Android 13, la nueva generación del procesador Google Tensor. La compañía afirma que tendrá más IA en el lenguaje, fotografía, vídeo y seguridad. También será significativamente más rápido en operaciones básicas y gráficas.

¿Cómo vas a comprar un Google Pixel 6 o un 6 Pro, incluso el Pixel 6a, que es más barato, sabiendo que el Google Pixel 7, 7 Pro (y tal vez 7a) están a la vuelta de la esquina? Solo tendremos que esperar unos meses hasta saberlo todo sobre los nuevos Pixel 7: su precio, cámaras, especificaciones y rendimiento. Serán, a excepción del precio, mejores que el Pixel 6.

Apple nunca haría algo así

¿Se ha disparado Google en el pie? Apple nunca ha pre-anunciado algo de esta forma. Está claro, todos sabemos que el iPhone 14 llegará en septiembre, pero todo lo que sabemos se basa en filtraciones y rumores. El vacío de información mantiene a todo el mundo expectante y comprando el iPhone 13 al menos hasta agosto.

Si Apple desvelara algunos detalles (incluyendo el diseño) del iPhone 14 en la WWDC de junio, seguro que caparía las ventas del iPhone 13, y por eso Apple nunca haría algo así.

Tal vez Google sepa algo que yo no. Tal vez los problemas en la cadena de suministro del Google Pixel 6 hayan derivado la atención al nuevo teléfono para que haya más disponibilidad.

No parece ser el caso.

Me gusta lo que he visto en el Google Pixel 7 y, a diferencia del Pixel 6, creo que podría querer uno. Me pregunto si todos los que querían comprarse un Pixel 6 hace dos días siguen queriendo uno hoy.