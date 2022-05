7 anuncios de Google IO 2022 que quizás te hayas perdido

Nos sorprende decir esto, pero el Google IO 2022 fue una absoluta locura: Google lanzó nuevas herramientas de software y productos a diestro y siniestro.

Si prestaste atención, probablemente te enteraste de todas las grandes presentaciones: estas incluyen Android 13, el Google Pixel Watch, Pixel Buds Pro, Pixel 6a y Pixel 7, y por supuesto las Google Glasses.

Pero en realidad hubo mucho más que Google lanzó en el evento, y no te culpamos si te perdiste algunos de esos lanzamientos.

Para ponerte al corriente de algunos de los anuncios de la Google IO que quizá te hayas perdido, hemos escrito esta guía con algunos de nuestros favoritos.

1. Una IA más inclusiva

Uno de los primeros anuncios de Google fue que su investigación sobre el tono de la piel está ayudando a crear una IA más inclusiva.

Para ello, ha creado una herramienta de desarrollo de código abierto para ayudar a la IA a detectar con mayor precisión los diferentes tonos de piel, algo con lo que la IA tiene dificultades actualmente.

Cuando los desarrolladores empiecen a utilizar esta herramienta, debería ser tan útil para que las herramientas de procesamiento de fotos de la IA editen con precisión las instantáneas como para que los resultados de búsqueda ofrezcan una mejor gama de resultados de búsqueda (en lugar de un muro de personas blancas).

(Image credit: Future)

2. Mejor tecnología de la salud

Anunciada no en la conferencia principal, sino en la de desarrolladores, la función Health Connect podría ser increíblemente útil para los aficionados al fitness.

Básicamente, se trata de una forma de que varias aplicaciones de salud dispares (como las de dieta, wearables, seguimiento de entrenamientos y periféricos) compartan los mismos datos, lo que significa que no es necesario saltar entre cien aplicaciones diferentes para hacer un seguimiento de tu salud.

Esto es una gran noticia para las personas que monitorizan su salud con varios aparatos diferentes.

3. Mejor software para tablets

Siempre nos quejamos del software de las tablets Android (porque no es bueno), pero puede que Google haya encontrado la forma de callarnos (y, de paso, mejorar sus tablets).

Con Android 13, Google está mejorando drásticamente su software para tablets. Está rediseñando el diseño de la página de inicio, su menú desplegable de ajustes rápidos y muchas de sus aplicaciones nativas (y de terceros). Además, la multitarea es mucho más cómoda.

Esto debería convertir a las tablets Android en verdaderos competidores de la línea iPad, y no podríamos estar más entusiasmados.

(Image credit: Future)

4. Una tablet de Google

En cuanto al tema de las tablets, esto es algo que Google mencionó pero que pasó de forma algo inadvertida: la compañía finalmente está haciendo su primera tablet nueva en años.

Esta tablet saldrá en el 2023, ejecutará Android y utilizará el chip Tensor. Eso es básicamente todo lo que sabemos hasta ahora. Es cierto que no es mucho, pero es probable que el dispositivo esté a un año o más de distancia, así que de momento es bastante.

5. El Asistente de Google quiere ser casual

Si estás harto de dirigirte a tu Asistente de Google como si fuera un robot tonto o un niño que se porta mal, hay buenas noticias para ti.

Pronto, el Asistente de Google captará mejor tus indicaciones casuales para los comandos: en lugar de decir "Oye Google", podrás mirar al dispositivo y hablar. También entenderá los titubeos de los comandos (como los "umm" o "eeeh") y sabrá que estás intentando ver "Quantum of Solace" y no "Quantum of... uh... ¿solaje?".

Algunas personas (incluido este editor) no son partidarias de hablar con los asistentes de IA, pero quizá esto nos haga cambiar de opinión.

(Image credit: Google)

6. ¿Borrador mágico? ¡No me digas!

El Google Pixel 6 nos presentó el Borrador Mágico, una herramienta de software de Google que te permite borrar los detalles no deseados del fondo de las fotos, con la IA rellenando los espacios en blanco. Pues ahora funcionará mejor gracias a una actualización.

Una demostración de Magic Eraser mostraba una imagen en la que se borraba un objeto, pero en lugar de dejar un agujero mal rellenado por la IA, simplemente cambiaba de color, para adaptarse mejor a la escena.

Parece que las herramientas de Google están cada día más cerca de ser rivales de Photoshop, lo que nos hará dudar de todo lo que veamos en poco tiempo.

7. El mundo es tu escaparate

Google Lens ya funciona bastante bien identificando objetos en el mundo real e intentando vendértelos, pero se está volviendo un poco más inteligente.

Anteriormente, podías apuntar con Google Lens a una taza y la identificaba, e incluso te ofrecía vender una. Pero ahora puedes apuntar a dicha taza, y además decir "Lost", y tu teléfono te llevará a una taza de café inspirada en la serie Lost.

Otro ejemplo es la ropa: puedes escanear la camiseta de alguien, pero encontrarla de otro color. La IA se está volviendo demasiado inteligente, y demasiado buena para vendernos cosas.