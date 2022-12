El Samsung Galaxy S23 podría llegar a principios de febrero con un precio extremadamente alto

Probablemente no tendremos que esperar mucho hasta que se presente la nueva gama Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), ya que se espera que su lanzamiento sea en febrero, y más concretamente, la primera semana del mes.

Así lo ha afirmado "un ejecutivo de Samsung Electronics con conocimiento del asunto", en declaraciones al medio Korea JoongAng Daily (opens in new tab), en un informe descubierto por The Verge (opens in new tab).

Según han dicho, "la serie S23 se mostrará durante nuestro propio evento Unpacked en Estados Unidos, que se celebrará en febrero", y aunque no fueron más específicos que eso, el sitio citó a los medios locales diciendo que la gama Galaxy S23 se presentará en San Francisco en la primera semana de febrero.

Por lo tanto, es posible que en apenas dos meses podamos conocer los nuevos Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus y Galaxy S23 Ultra... pero parece que serán más caros, ya que subirán bastante de precio.

Se trata de teléfonos de gama alta, por lo que nunca son baratos, pero el Korea JoongAng Daily afirma además que la gama Samsung Galaxy S23 será probablemente más cara que la Galaxy S22 (opens in new tab) o la Galaxy S21 (opens in new tab), debido a la inflación.

La web no especifica el precio, pero a modo de referencia, la gama Samsung Galaxy S22 se lanzó en España por un precio de partida de 859€, por lo que si esta información está en lo cierto, el Galaxy S23 costará más que eso.

El Galaxy S22 se presentó en febrero de 2022 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un lanzamiento en febrero parece altamente probable

No es la primera vez que se rumorea un lanzamiento en febrero. De hecho, ni siquiera es la primera vez que oímos que la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S23 podría ser la primera semana de dicho mes (opens in new tab), por lo que es una fecha bastante probable.

Tenemos algo más que rumores que apoyan esta fecha, ya que con la excepción de la serie Samsung Galaxy S21 (que se anunció en enero de 2021), los móviles de la gama Galaxy S han salido en febrero todos los años.

Por lo tanto, incluso sin filtraciones ni rumores, hubiéramos supuesto que el lanzamiento sería en febrero. Dicho esto, aún no estamos seguros de nada, por lo que sigue siendo posible que la compañía decida seguir un calendario distinto. Sea como sea, ya va quedando poco para que conozcamos los nuevos aspirantes a convertirse en mejores teléfonos (opens in new tab) del mercado.