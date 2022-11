El lanzamiento del Samsung Galaxy S23 se espera concretamente la primera semana de febrero de 2023

La mayoría de los rumores que hemos escuchado hasta ahora han apuntado a que la próxima gama Samsung Galaxy S23 (opens in new tab)será presentada en algún momento de febrero, pero ahora, una nueva información ha sido mucho más precisa respecto a la fecha: al parecer, los buques insignia de la compañía serán lanzados a principios de dicho mes.

Según el medio surcoreano Chosun (opens in new tab) (y compartido por SamMobile (opens in new tab)), el lanzamiento está previsto para "la primera semana" de febrero de 2023, aunque como el mes comienza un miércoles no está claro si eso significa antes del primer fin de semana o en los primeros siete días.

El informe continúa diciendo que Samsung está planeando celebrar una reunión presencial con los medios de comunicación para la gama Galaxy S23, que se celebraría en San Francisco, California. Si eso es así, sería el primer evento de este tipo desde 2020 (por la pandemia).

Unos días antes de lo habitual

Otro dato que afirma esta última filtración es que los móviles de la gama Galaxy S23, después de ser presentados, se pondrán a la venta el 17 de febrero. Al parecer, la "intensificación de la competencia" es la razón por la que Samsung quiere sacar los dispositivos al mercado lo antes posible.

Los que tengan buena memoria recordarán que los Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) se presentaron el miércoles 9 de febrero de 2022, por lo que parece que los próximos teléfonos llegarán un poco antes, aunque solo sea por una diferencia de pocos días.

El resto del informe de esta filtración no revela mucho más que no se haya rumoreado anteriormente, pero como hemos dicho, ninguna información anterior ha fijado una ventana de lanzamiento tan específica. Si tienes intención de comprarte el Samsung Galaxy S23, puedes ir empezando a ahorrar que ya va quedando poco para su llegada.

Ceñirse al mismo calendario todos los años

El calendario de lanzamientos de los principales buques insignia del mercado suele ser muy similar cada año, lo que facilita a los compradores prepararse ante la llegada de una nueva generación de móviles, sobre todo para los que estén pensando en cambiar de marca y modelo.

Aunque la última información que hemos cubierto en este artículo habla de que Samsung lanzará el Galaxy S23 antes de lo normal para mejorar las ventas, la ventana de lanzamiento es en realidad muy similar a la del Galaxy S22. De hecho, la gama Galaxy S21 (opens in new tab)se anunció en enero de 2021, mientras que los Galaxy S20 (opens in new tab) debutaron en febrero de 2020.

Apple también suele seguir siempre el mismo calendario de lanzamientos: los nuevos iPhone siempre suelen ser presentados en septiembre de su año, aunque el iPhone 12 no se presentó hasta octubre de 2020 debido a los problemas en la cadena de suministro provocados por la pandemia de coronavirus.

El tema es que claro, si nosotros sabemos cuándo van a salir los teléfonos, también lo saben los fabricantes, y eso hace que sea algo más difícil para ellos adelantarse a sus rivales y establecer su estrategia de lanzamientos. De todos modos, pase lo que pase, lo importante para determinar el éxito de los próximos buques insignia de Samsung será la calidad de los Galaxy S23, y no su fecha de lanzamiento.