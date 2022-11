No te compres el iPhone 14 este Black Friday: mejor cómprate el Samsung Galaxy S22

Mis amigos y conocidos suelen preguntarme qué nuevo móvil deberían comprarse, sobre todo cuando se acerca el Black Friday (opens in new tab). Obviamente, mi primera pregunta es cuánto quieren gastar. Este año, para todos aquellos que quieran gastar en un móvil de gama alta, mi respuesta es clara: cómprate un Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) si lo encuentras en oferta en el Black Friday 2022. Da igual la cantidad de descuento, simplemente escoge el color que más te guste (opens in new tab) y cómpratelo, porque este móvil ya es una gran elección de por sí, por lo que si está en oferta eso no hace más que hacerlo todavía mejor.

Y muchos pensarán: "espera, pero Apple ha lanzado el nuevo iPhone 14 (opens in new tab)... ¿y si también está en oferta este Black Friday?". Escucha, pasa de él. Nunca hay grandes ofertas en los productos de Apple, y menos en los actuales. Puede que veas un ligero descuento o un pack que te da una rebaja si también compras los AirPods (opens in new tab). Pero da igual, no importa el tipo de ofertas que veas, que no serán equiparables a las de Samsung.

Si encuentras un paquete de ofertas para el Galaxy S22 que incluye otros dispositivos, ve a por él. Los periféricos de Samsung son geniales. Hemos visto ofertas en el Galaxy S22 que incluyen auriculares inalámbricos, y si hay alguna rebaja en el precio de los Galaxy Buds 2 Pro (opens in new tab), baraja esta compra también, ya que son unos auriculares estupendos.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Incluso te diría que, si estás dispuesto a gastar el dinero, apostaras por el ecosistema de Samsung. El Galaxy Watch 5 (opens in new tab)es mi reloj Wear OS favorito. Prefiero el estilo del nuevo Google Pixel Watch (opens in new tab), pero además de que no está a la altura del rendimiento que ofrece el Galaxy Watch, de momento no se puede comprar de forma oficial en España. El Galaxy Watch 5 es refinado y fiable, y la batería no está mal.

Espera... ¿Acaso estoy de broma? ¿Realmente estoy recomendando la compra de un Samsung S22, y ni siquiera el impresionante Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab)o el interesante Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) plegable, en vez del iPhone 14?

No. Voy en serio. Es que el Samsung Galaxy S22 es la mejor opción cuando hablamos de ofertas del Black Friday.

El Galaxy S22 es un poco más delgado, más ligero y más fácil de sostener en la mano que el iPhone 14. La pantalla es un poco más brillante, y Samsung ha equipado su modelo base con una pantalla de 120Hz, mientras que esa tasa es de unos mediocres 60Hz en el iPhone 14. También prefiero la pantalla Always-On (siempre encendida) de Samsung a la versión de Apple, pero es que ni esto importa, ya que esa función de pantalla solo está disponible en el carísimo iPhone 14 Pro (opens in new tab), y no en el estándar.

Y por supuesto, está esa increíble diferencia en el precio entre estos móviles de los que estamos hablando. Y eso, sin entrar en ofertas.

Ya sea para captar una señal de red o simplemente para utilizar el Wi-Fi de forma fiable, cuando me encuentro con condiciones inalámbricas difíciles, cojo un Samsung.

Si lo que buscas son más cámaras, Samsung te ofrece más, con tres lentes, incluyendo una gran cámara principal de 50MP y un zoom óptico de 3X. El iPhone 14 ni siquiera tiene un teleobjetivo para zoom óptico, solo la cámara principal de 12MP, y un objetivo ultra gran angular.

Galaxy S22 en color Bora Purple (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Además, está la experiencia técnica y de ingeniería de Samsung. Hemos probado innumerables móviles en TechRadar, y los Galaxy de Samsung manejan mejor las señales inalámbricas que los iPhone de Apple. Tanto si se trata de captar una señal de red como de utilizar el Wi-Fi de forma fiable, cuando me enfrento a condiciones inalámbricas difíciles, cojo un Samsung.

Pero vamos más allá; el teléfono Samsung se carga más rápido. Tiene USB-C y es mucho más "sociable" cuando se trata de emparejarlo con otros dispositivos como monitores y teclados. Además, podrás optar por la variante del Galaxy S22 con 256GB de almacenamiento, y aun así te costará menos que el iPhone 14 con solo 128GB.

Y sobre lo que podrías temer perderte si no tienes un iPhone...

¿Qué te vas a perder si no te compras el iPhone? Pues solo esas cosas que son exclusivas de Apple, y francamente, si estás atado a esta marca, es una buena idea romper tu dependencia de Apple. Puede que no te cambies este Black Friday, pero algún día lo harás.

Es aconsejable que vayas moviendo tus cosas fuera de las ataduras de Apple. Sigue enviando mensajes a tus amigos en iMessage, pero mueve tus contactos importantes a una plataforma como WhatsApp. Empieza a sincronizar tu biblioteca de fotos de Apple con Google Fotos. El servicio de Google no es tan posesivo como Apple, por lo que puedes utilizarlo en cualquier teléfono e incluso en tu navegador del ordenador.

Si sigues usando iCloud para tu correo electrónico en lugar de un servicio universal como Gmail, debes saber que la gente te ha estado juzgando por esto. Ya me entiendes. Eso es cosa del pasado.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Sea como sea, si la razón por la que pasas de una oferta de un Galaxy S22 es que eres adicto a la plataforma de Apple, tal vez sea el momento de reconocer que tienes un problema y romper esa adicción, conserves o no tu iPhone.

No estoy diciendo que el Galaxy S22 sea un teléfono mejor que el iPhone 14 (aunque, podría serlo), estoy diciendo que ambos son móviles fantásticos. Puede que no hayas considerado comprarte el Galaxy S22, pero deberías hacerlo, especialmente si hay una oferta en el Black Friday. Es probable que encuentres una ganga mejor, y te llevarás a casa un dispositivo que merece cada céntimo que te gastes en él.