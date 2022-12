Los nuevos rumores del Samsung Galaxy S23 hablan de mejoras en fotografía y vídeo

The Galaxy S22 is due a successor soon

Seguimos escuchando multitud de filtraciones y rumores en torno a la serie de teléfonos Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), y los últimos rumores no confirmados apuntan a mejoras tanto en las capacidades de toma de fotografías como de vídeo de los terminales.

Según el experto en filtraciones Ice Universe (opens in new tab), los nuevos Galaxy S23 podrán grabar vídeo en 8K a 30 fotogramas por segundo. Esto supone un aumento respecto a los 24fps de los tres teléfonos de la gama Galaxy S22.

Puede que no parezca el más significativo de los saltos, pero es probable que sea bienvenido a medida que más y más cineastas cambien a una resolución 8K para sus vídeos. Ese vídeo se verá más fluido en los buques insignia del 2023.

Más mejoras

Eso no es todo, porque Ice Universe también dice (opens in new tab) que las fotos hechas en condiciones diurnas con el Galaxy S23 Ultra van a ser "más claras", además de ofrecer "mejores detalles y mayor saturación".

Aunque no es muy específico que digamos, suena parecido a lo que hemos estado escuchando sobre la gama Galaxy S23, es decir, que las imágenes y vídeos del modelo Ultra en particular van a ser notablemente mejores (opens in new tab).

Basándonos en lo que hemos oído anteriormente, parece que Ice Universe se ha hecho con un Galaxy S23 por adelantado, o quizás acaba de ver los resultados de sus cámaras traseras. Se espera que los nuevos teléfonos se presenten en febrero del 2023 (opens in new tab).

Llevando las cámaras a otro nivel

La calidad de la cámara de los smartphones ha mejorado tanto que es difícil que los fabricantes den grandes saltos tecnológicos año tras año. Parece que las mejoras del Galaxy S23 serán menores en el departamento de captura de fotos y vídeos.

El Samsung Galaxy S22 y el Samsung Galaxy S22 Plus contaban con cámaras traseras de triple objetivo de 50MP+12MP+10MP con zoom óptico 3x, mientras que el Samsung Galaxy S22 Ultra encabezaba la gama con una cámara trasera de cuatro objetivos de 108MP+12MP+10MP+10MP con zoom óptico 10x.

Se rumorea que el modelo Ultra podría incorporar una cámara trasera de 200 megapíxeles el año que viene, y no es de extrañar que eso suponga mejoras sustanciales en términos de fotografía con poca luz y opciones de zoom con teleobjetivo. Sin embargo, parece que algunas de las demás cámaras del módulo trasero se mantendrán sin cambios.

Hemos oído hablar menos de posibles actualizaciones de la cámara para el Galaxy S23 y el Galaxy S23 Plus. Los rumores apuntan a que no habrá grandes mejoras en cuanto a componentes de hardware, aunque los algoritmos de software siempre pueden mejorarse.