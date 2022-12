Unas unidades ficticias de los Samsung Galaxy S23 nos muestran cómo serán los buques insignia

El lanzamiento de la gama Samsung Galaxy 23 (opens in new tab) está cada vez más cerca, por lo que las filtraciones se están intensificando, y el último avance que hemos podido ver de los próximos móviles, son unas imágenes de unas unidades ficticias de estos que se han publicado en Internet.

Publicadas por Slash Leaks (y compartido por SamMobile), las imágenes del Galaxy S23 y del Galaxy S23+ nos dan una idea de las dimensiones de los teléfonos y de cómo serán las cámaras de la parte trasera. Estas maquetas se supone que se han construido en base a los esquemas filtrados por Samsung o que han sido enviados a los fabricantes de carcasas.

No se ha compartido una unidad ficticia del Samsung Galaxy S23 Ultra, el cual se espera que tenga un aspecto ligeramente diferente al de los otros dos modelos de la gama, y por lo que hemos escuchado hasta ahora, parece que el tope de gama tendrá un aspecto muy similar al Samsung Galaxy S22 Ultra.

Cámaras más prominentes

Respecto a la estética, cabe destacar que las lentes sobresalen un poco de la parte trasera del Galaxy S23 y S23+, en vez de estar al ras. Esto sugiere que estos móviles se parecerán más al modelo Ultra del año pasado.

Por lo demás, no vemos nada que no esperáramos en las imágenes, y lamentablemente, no hay ninguna imagen que nos sirva para comparar los tamaños de ambos dispositivos. Se espera que el Samsung Galaxy S23 tenga una pantalla de 6.2 pulgadas, y el S23+ una de 6.6 pulgadas.

Esas son las mismas dimensiones que tenían sus predecesores, por lo que parece que Samsung se ceñirá a lo que sabe que le funciona bien.

Por otro lado, todo parece indicar que los Galaxy S23 serán presentados en febrero de 2023.

Más de lo mismo

Más allá del diseño de las cámaras que acabamos de comentar, no parece que vayamos a ver apenas cambios en el aspecto de los nuevos móviles respecto a los de la gama Samsung Galaxy S22: mismas dimensiones y misma apariencia.

Al igual que pasa con casi todos los demás fabricantes de móviles, Samsung parece estar estancado en la misma fórmula en lo que respecta al diseño, aunque claro, también podría decirse que no hay razón alguna para cambiar algo que se sabe que funciona, y que la mayoría considera un diseño elegante y con estilo.

Los Google Pixel 6 y Pixel 7 sí que han modificado algo su diseño tradicional para destacar sobre los demás dispositivos del mercado, con ese módulo de cámaras con forma de visor que atraviesa todo el ancho de la parte trasera. Por otro lado, Apple implementado su Dynamic Island, aunque solo en los modelos iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max... y en realidad eso es solo un cambio de software.

Al menos por ahora, no parece que Samsung vaya a adoptar ninguna de esas innovaciones. Cuando se presenten los Samsung Galaxy S23, seguramente nos costará distinguirlos de los Galaxy S22 predecesores.