El Samsung Galaxy S23 podría retrasarse

Una de las preguntas que seguimos haciéndonos sobre el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) es cuándo lo lanzarán al mercado exactamente, y los últimos rumores apuntan a una fecha de presentación algo más lejana de lo que esperábamos, aunque sólo sea una o dos semanas más tarde.

Según el filtrador @TheGalox (opens in new tab) (compartido por Notebookcheck (opens in new tab)), Samsung planea lanzar los teléfonos de su próxima gama insignia entre mediados y finales de febrero, lo cual es más tarde de lo que habíamos escuchado hasta ahora. Al parecer, un debate interno sobre el precio de los móviles ha sido la causa de que hayan retrasado la fecha.

Habíamos escuchado (opens in new tab) anteriormente de varias fuentes (opens in new tab) que la gama Galaxy S23 se lanzaría en la primera semana de febrero, pero ahora parece que habrá que esperar hasta finales de mes para que los buques insignia salgan oficialmente a la venta.

¿El precio es el correcto?

El dilema del precio es interesante. Obviamente, Samsung quiere obtener un beneficio considerable, pero debe buscar el punto óptimo para conseguir eso sin desanimar a los compradores potenciales, y parece que la empresa aún no ha decidido qué precio va a poner a sus próximos móviles para conseguir ese equilibrio.

Los móviles de la gama de 2022 se lanzaron por un precio de partida de 859€ para el Samsung Galaxy S22 (opens in new tab), 1.059€ el Galaxy S22+ (opens in new tab) y 1.259€ el Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), y eso nos da una idea de cuánto podría costar la próxima gama para 2023. Sea como sea, lo averiguaremos dentro de unos meses.

Presión por los precios

Por lo que hemos escuchado hasta ahora sobre la gama Samsung Galaxy S23, no parece que los móviles vayan a suponer un gran salto con respecto a sus predecesores, ya que parece que usarán muchos de los mismos componentes (opens in new tab) que tenían los modelos de 2022.

No es difícil entender por qué, dada la difícil situación económica en la que nos encontramos. El presupuesto de la mayoría de la gente es escaso, los efectos de la pandemia aún se dejan sentir en las cadenas de suministro y el coste de los materiales no deja de aumentar.

Teniendo esto en cuenta, Samsung va a tener que esforzarse mucho para evitar que el precio de los teléfonos Galaxy 23 sea superior al de los Galaxy S22 que los precedieron. Para ello, tendrá que hacer algunas concesiones.

Sin embargo, como demuestra esta nueva filtración, la empresa quiere tener en consideración a los consumidores (a diferencia de otros como Apple (opens in new tab)), y con la fuerte competencia que hay en el mercado, Samsung debe tener cuidado porque si sube demasiado los precios, la gente podría optar por opciones más asequibles.