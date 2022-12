Una nueva filtración del Samsung Galaxy S23 nos muestra el diseño al completo

Los rumores y filtraciones del Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) no paran, y lo último es que unas imágenes promocionales del Galaxy S23+ y del Galaxy S23 Ultra han visto la luz, antes del esperado lanzamiento en febrero.

Estas imágenes provienen de 91mobiles (opens in new tab) (y compartidas por SamMobile (opens in new tab)), que es un filtrador que cuenta con un historial decente de haber acertado anteriormente. La verdad es que estas fotos parecen auténticas, aunque no podemos considerarlas oficiales de momento, ya que no las ha compartido Samsung.

Hace un par de días se revelaron los colores "característicos" (opens in new tab)en los que vendrían estos teléfonos, que son los que aparecerán con más frecuencia en los materiales promocionales, y en esta nueva filtración de pueden ver esos tonos: rosa para el Plus y verde para el Ultra.

Imágenes promocionales filtradas de los Galaxy S23. (Image credit: 91mobiles)

Más que sólo móviles

Estas imágenes promocionales hacen hincapié en el creciente ecosistema de productos de Samsung: no hay que olvidarse de que la compañía no se limita a los móviles, y en estas imágenes también aparecen auriculares inalámbricos y smartwatches.

La imagen del Samsung Galaxy S23+ muestra cómo va a cambiar el diseño en la nueva generación, que muestra las cámaras de forma más parecida al Ultra, es decir, que salen una por una de la parte trasera (y se espera ver el mismo cambio en el Galaxy S23 estándar). Por otro lado, el S23 Ultra parece que no va a tener un aspecto muy diferente del Galaxy S22 Ultra (opens in new tab).

Entonces, ¿cuándo conoceremos oficialmente estos teléfonos? Según las últimas informaciones, la fecha de lanzamiento está prevista para el miércoles 1 de febrero, así que no habrá que esperar mucho más.

¿Será este otro gran año para Samsung?

Samsung ya triunfa mucho con las ventas de sus móviles, pero como cualquier empresa, siempre busca poder aumentarlas todavía más, y los teléfonos Galaxy S23 (el modelo estándar, el modelo Plus y el Ultra) van a ser una parte crucial de esa misión en 2023.

Aunque la compañía tiene smartphones en todas las gamas de precios, los modelos de la serie S son los más importantes. Hay que tener en cuenta que estos teléfonos van a competir directamente con los iPhone 15 (opens in new tab), que se esperan para septiembre.

Además, gracias a una nueva filtración (opens in new tab), también parece que Google podría ampliar su línea insignia Pixel a tres o incluso cuatro modelos en los próximos años, lo que le dará más competencia a los Galaxy S, en un mercado que ya está muy concurrido.

Por lo que hemos escuchado hasta ahora, parece que los teléfonos Galaxy S23 van a venir con el rendimiento (opens in new tab) y las mejoras en la cámara necesarios para competir con los mejores móviles de 2023, aunque como se puede ver en las imágenes filtradas, no parece que vayamos a ver importantes cambios en el diseño (más allá del cambio de las cámaras en el estándar y en el Plus).