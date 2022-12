Se han filtrado los planes de los móviles Google Pixel para 2023 y en adelante

Los buques insignia de Google más recientes son el Google Pixel 7 (opens in new tab) y el Google Pixel 7 Pro (opens in new tab), pero gracias al plan de acciones de la compañía que se ha filtrado, podemos hacernos una buena idea de qué pretende lanzar en los próximos años el gigante de la tecnología; desde ahora hasta el 2025.

Esta interesante mirada al futuro llega por cortesía de Android Authority (opens in new tab), aunque hay que tener en cuenta que no se trata de información oficial, y además es posible que Google cambie de opinión y planes de aquí a entonces, por lo que incluso aunque la información esté en lo cierto, podría cambiar con el tiempo. De hecho, así lo ha reconocido la propia fuente.

Dicho esto, podemos entrar en materia y contaros qué esperar. En abril o mayo será la conferencia Google IO 2023, y aparentemente esa podría ser la fecha elegida para que Google lance su rumoreado primer móvil plegable, el Pixel Fold (opens in new tab). Según esta filtración, el precio podría ser de unos 1.799 dólares, lo que son unos 1.693€. Además, se afirma que en el mismo evento será presentado el Pixel 7a (opens in new tab), con un precio que al parecer será el mismo que el de su predecesor, el Pixel 6a (opens in new tab), es decir, 459€.

Desde aquí a 2025

Mirando más hacia el futuro, la siguiente parada será en la segunda mitad de 2023 con el lanzamiento del Google Pixel 8 (opens in new tab) y el Google Pixel 8 Pro. La hoja de ruta filtrada sugiere que el Pixel 8 será más pequeño que su predecesor, aunque se dice que el modelo Pro coincidirá con el Google Pixel 7 Pro en términos de dimensiones y tamaño de pantalla. Según los informes, ambos teléfonos equiparán el chip Google Tensor G3.

Aparentemente, el año 2024 traerá tres modelos Pixel 9 que contarán con el Tensor G4, y habrá supuestamente dos ediciones Pro: el de 6,7 pulgadas, que es el mismo tamaño que el actual, y un nuevo tamaño de 6,3 pulgadas (para igualar más a la serie iPhone de Apple (opens in new tab)). Sin embargo, el lanzamiento del Google Pixel 8a depende de las ventas del Pixel 7a: Google podría terminar decidiendo renovar su línea "a" de móviles de gama media cada dos años, en vez de forma anual.

Y con eso llegaríamos a 2025. Aquí la planificación es menos específica, y parece que mucho va a depender de cómo vayan las ventas de los móviles anteriores. Google podría lanzar otro plegable, esta vez de tipo concha, para competir con la serie Samsung Galaxy Z Flip, y por otro lado, sacar una segunda versión de su plegable tipo libro, que sería el Google Pixel Fold 2. Por último, según la filtración la gama Pixel 10 podría ser más amplia y contar con cuatro teléfonos.

Siguiendo los pasos de Apple y Samsung

Como también señala Android Authority al informar sobre este plan de acción de Google, aparentemente la compañía está tratando de seguir el camino marcado por Apple y Samsung, los dos fabricantes de teléfonos más importantes. Para 2025, Google podría tener dos plegables (como Samsung) y cuatro modelos de teléfonos insignia (como Apple).

Cambiar los teléfonos de la serie Pixel A a un lanzamiento cada dos años igualaría también a Apple, ya que es lo que hace la compañía con el iPhone SE (opens in new tab), su móvil de gama media. Cuando la potencia y el rendimiento no necesitan ser de lo último disponible en el mercado, pues las actualizaciones tampoco son tan urgentes, y cambiar el ciclo podría ayudar a Google a mantener un precio fijo en estos móviles.

Falta por ver si el esfuerzo de Google por lanzar más modelos se materializará en más ventas. La compañía ha estado trabajando duro para construir su ecosistema de dispositivos: este año hemos tenido el lanzamiento del Pixel Watch (opens in new tab) y el año que viene tendremos la Pixel Tablet (opens in new tab), ofreciendo a los consumidores más piezas de hardware que funcionan perfectamente juntas.

Por otro lado, los principales puntos de venta de los teléfonos Pixel siguen siendo los mismos desde hace años: excelentes fotos y vídeos, y una versión limpia y constantemente actualizada de Android. Sin embargo, Google todavía tiene mucho que hacer como para convencer a los usuarios de Apple para que se cambien.