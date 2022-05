Google Pixel Tablet: todo lo que sabemos hasta ahora

La conferencia Google IO 2022 estuvo llena de sorpresas, no solo hicieron varios anuncios esperados, como el Pixel 6a y el Pixel Watch, sino que además, nos sorprendieron al mostrarnos el Pixel 7 y la próxima tablet Google Pixel.

No esperábamos ver el Pixel 7 tan pronto, ya que no se espera su lanzamiento hasta octubre, pero es que lo de la Google Pixel Tablet nos pilló desprevenidos, ya que no había habido ninguna señal previa de que Google estuviera planeando lanzar una nueva tablet (más allá de una oferta de trabajo concreta).

Pero de repente, Google, no solo ha confirmado que está desarrollando una, sino que incluso nos mostró imágenes de la Pixel Tablet, y nos dio algunos detalles.

A continuación, hemos reunido todo lo que hemos oído hasta ahora sobre la Google Pixel Tablet. Por el momento, esto se reduce básicamente a lo que nos contó la propia compañía, pero esperamos que las filtraciones y los rumores empiecen a llegar pronto, y, por supuesto, iremos actualizando este artículo cuando haya novedades para que no te pierdas detalle.

Google Pixel Tablet: fecha de lanzamiento y precio

Google ha confirmado que pretenden lanzar la Pixel Tablet en algún momento de 2023, por lo que todavía tendremos que esperar mucho para poder comprarla.

La compañía no ha especificado nada más sobre la fecha, pero podemos hacer una estimación, ya que hay dos momentos del año en los que Google suele lanzar nuevos productos de hardware. La primera opción es la Google IO, que casi siempre tiene lugar en mayo, y la segunda es a finales de año, normalmente en octubre, que es cuando Google suele lanzar los nuevos modelos de móviles Pixel.

Por lo tanto, es probable que en uno de esos dos eventos de 2023, Google lance su Pixel Tablet, aunque no podemos saberlo con seguridad.

Entre esas dos fechas, nosotros vemos más posible que sea en octubre, ya que Google no parecía estar segura de que finalmente pudieran poner a la venta la tablet a finales de 2023, sino que más bien sonó a que ese era el objetivo de la compañía. Así que probablemente quede mucho trabajo por delante para poder lanzarla.

Respecto al precio, todavía no tenemos ni idea. En realidad ni siquiera podemos sacar conjeturas, ya que hace mucho tiempo que Google no lanza una tablet al mercado, ni sabemos si la Google Pixel Tablet será de gama alta, o media, o qué.

Google Pixel Tablet: noticias y rumores

Google ha compartido algunas imágenes de la Pixel Tablet, dos de las cuales puedes ver arriba.

Lo que vemos, es una tablet de color blanco con la parte trasera curvada, marcos bastante grandes alrededor de la pantalla y una cámara de una sola lente tanto en la parte delantera como en la trasera.

El diseño nos hace pensar que la Pixel Tablet será posiblemente una tablet de gama media, más que de gama alta, en cuyo caso competirá con otros dispositivos como el iPad 10.2 básico o el iPad Air (2022), y no con los grandes como el iPad Pro o la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Además de las imágenes, Google también reveló que la tablet equipará utilizará el chip Tensor de la compañía (que actualmente se encuentra en la gama Pixel 6). Sin embargo, como no se lanzará hasta 2023, es de esperar que el chip Tensor que lleve será el de segunda o tercera generación, y no el actual que es la primera versión.

También sabemos, por supuesto, que la Pixel Tablet ejecutará Android, concretamente Android 13 o Android 14, dependiendo de cuándo se lance en 2023. Al ser un dispositivo de Google, también está asegurado que recibirá muchas actualizaciones de software, y rápido.

Lo mejor de todo, es que la experiencia que disfrutarás con esta tablet Android no será como la que conocemos hasta ahora, ya que Google ha estado trabajando para optimizar el sistema operativo cuando se ejecuta en tablets, y Android 13 traerá una interfaz rediseñada, enfocada a aprovechar al máximo las pantallas más grandes.

Por último, podemos especular que la Pixel Tablet podría tener la misma cámara trasera de 50MP que el Pixel 6, ya que Google no suele a cambiar el hardware de la cámara que utiliza con demasiada frecuencia, y ese sensor era uno nuevo para la gama.

