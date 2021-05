iPad Pro 12.9 (2021): análisis

El nuevo iPad Pro 12.9 pulgadas de 2021 es la mejor tablet que el dinero puede comprar. Tiene un procesador muy potente, una pantalla preciosa, muchísimas mejoras y una experiencia general que hace del iPad un imprescindible para los fans de Apple que quieren una tablet imbatible. No es para todo el mundo, hay que tener en cuenta su gran tamaño y su gran precio, por lo que es posible que vayas más que servido con una más económica y pequeña. Eso sí, no te equivoques, es lo mejor de lo mejor.

Análisis en dos minutos

El iPad Pro 2021 es un enorme paso en la experiencia de uso de una tablet de Apple, pero... ¿es la que necesitas? Si quieres poder hacer casi todo lo que puede hacer un ordenador, esta es la compra perfecta.

El iPad Pro 2021 de 12.9 pulgadas no es para cualquiera. Esos extras son increíblemente caros, y es demasiado grande para aquellos que no necesitan una pantalla de estas dimensiones.

Para los que puedan con su tamaño y precio, el iPad Pro 2021 es un dispositivo que ofrece mucha potencia, una muy buena pantalla y el resto de cosas que nos encantan de las mejores tablets de Apple.

La nueva pantalla Mini-LED Liquid Retina XDR es maravillosa, con unos picos de brillo que no se han visto nunca antes en otras tablets, y aquí es donde compite con la Samsung Galaxy Tab S7 Plus, que fue la que vio el gran cambio en tablets el año pasado. La pantalla es una de las mejores para ver películas, pero también podrá perfectamente con tus tareas del día a día.

Luego está la potencia, muy mejorada con el procesador M1 de Apple, y es la primera vez que la compañía ha puesto su propio y magnífico procesador en el iPad. ¿Lo necesitas? Probablemente no, pero si quieres potencia bruta que supere a cualquier otra tablet, entonces (de nuevo) el iPad Pro es una opción fantástica.

No apreciarás el tener tanta potencia a no ser que seas un gamer en toda regla, uses aplicaciones muy exigentes o lleves la tablet hasta los límites de la multitarea. Cargará apps como YouTube, Netflix o el correo más rápido que nunca, pero en muchos casos la diferencia es imperceptible, y solo te darás cuenta cuando uses las experiencias más intensas de la App Store.

Las otras mejoras son menos importantes, pero hay unas cuantas que hay que mencionar. Hay una variante que no estaba antes, de 2TB; una nueva función de cámara llamada ‘Center Stage’ que te mantiene como el centro de atención en las videollamadas; y soporte Thunderbolt 4 en el USB-C. Son todo buenas noticias, pero están eclipsadas por la pantalla y el procesador.

La batería es sólida: en nuestras pruebas la tablet nos aguantó alrededor de 10 horas con una carga completa. La duración dependerá de lo que hagas, pero es un rendimiento muy bueno que no dejará indiferente a nadie.

Todo ello viene con un precio muy alto, y es de hecho el más alto en una tablet de Apple. Parte de 1.199€ y sube hasta los 2.409€ para el modelo de 2TB, y pagarás aún más si quieres la versión con conectividad móvil.

El iPad Pro es una máquina increíble que debes comprar si eres un fiel seguidor de Apple, o si el dinero no es un impedimento para comprar tu próxima tablet. No es la mejor para todos, debido a su tamaño y exageradamente alto precio, pero ¿es la mejor que el dinero puede comprar? Sí, sin ninguna duda.

Nota del editor: este análisis corresponde al modelo de 12,9 pulgadas del iPad Pro. Esperamos probar y darte un veredicto sobre el modelo de 11 pulgadas (que es bastante diferente) dentro de poco.

iPad Pro 2021: fecha de lanzamiento y precio

El nuevo iPad Pro 2021 está disponible en todo el mundo desde el 21 de mayo, tanto en Apple como en tiendas de terceros.

Que la puedas tener en tus manos desde el 21 de mayo es otra historia. A la fecha de publicación de este análisis, la tablet llegaría a casa mediados/finales de junio. Tim Cook, el CEO de Apple, ha confirmado que la compañía espera que la demanda supere la oferta, tal vez debido a la escasez de chips para darle vida al M1.

El precio del iPad Pro 2021 de 12,9 pulgadas es alto, y es más alto que el de la versión anterior del año pasado. Está desde los 1.199€ con 128GB de almacenamiento, y sube hasta los estratosféricos 2.579€ de la versión de 2TB con conectividad móvil 5G.

Precios del iPad Pro 12.9 pulgadas de 2021 Modelos Precio 128GB Wi-Fi 1.199€ 128GB Wi-Fi + Móvil 1.369€ 256GB Wi-Fi 1.309€ 256GB Wi-Fi + Móvil 1.479€ 512GB Wi-Fi 1.529€ 512GB Wi-Fi + Móvil 1.699€ 1TB Wi-Fi 1.969€ 1TB Wi-Fi + Móvil 2.139€ 2TB Wi-Fi 2.409€ 2TB Wi-Fi + Móvil 2.579€

Es notablemente más caro que el modelo de 2020, que partía de los 1.099€. Esto se puede deber principalmente a que los de Cupertino han mejorado bastante las especificaciones de la nueva tablet.

Si buscas algo más barato, el mismo modelo, pero de 11 pulgadas, es algo inferior, y está desde los 879€, el mismo precio que el que tuvo en su lanzamiento el de 2020.

El precio del tope de gama del iPad Pro 12,9 pulgadas es extremadamente alto, como ya hemos dicho, y solo lo querrás si quieres el mejor iPad del mercado.

Diseño

El diseño del iPad Pro 2021 no ha cambiado mucho de las versiones anteriores: sigue siendo un dispositivo muy bonito con un diseño pulido premium y duradero. Si buscas una tablet funcional y atractiva, te gustará saber que ambas cosas las tiene este iPad.

Es importante tener en cuenta que el iPad Pro es grande. La pantalla de 12,9 pulgadas no es poca cosa, e igual prefieres el mismo modelo con 11 pulgadas, o algo aún más pequeño como el iPad Mini de 2019. Si estás a gusto con este gran diseño, tendrás también una gran pantalla, que describiremos más abajo.

La tablet tiene una parte trasera y marcos de aluminio, y el panel frontal es de cristal con una capa anti-rayado, pero recomendamos comprar una funda para maximizar la protección ante cualquier golpe.

Hay cuatro altavoces: dos en la parte superior y dos en la inferior. La parte de abajo también alberga el puerto USB-C, que sirve como Thunderbolt (también le echaremos un vistazo a la conectividad en este análisis).

Los laterales de la tablet son elegantes y limpios. El lado derecho está reservado para cargar el Apple Pencil (es magnético, así que se queda pegado); y la parte de arriba de ese lado tiene los botones de volumen.

La tablet viene en Plata o Gris Espacial, así que las opciones de color son un poquito limitadas. Ambas se ven geniales, pero como la compañía está ampliando su catálogo de productos como el nuevo iMac en muchos colores, nos hubiera gustado ver un rosa pastel o un violeta en el iPad Pro.

Mide 280,6 x 214,9 x 6,4mm, así que es un poco más gruesa que la anterior, aunque no es una diferencia que vayamos a notar en el uso diario. La variante Wi-Fi pesa 682g, mientras que la que tiene 5G pesa 685g.

No esperes un iPad Pro totalmente diferente, Apple se ha centrado en mejorar los componentes internos y la pantalla.

Pantalla

La pantalla es un área en la que Apple ha mejorado enormemente el iPad de este año, con una tope de gama de 12,9 pulgadas. Si prefieres algo premium, pero más pequeño, compra el iPad Pro de 11 pulgadas, pero su tecnología no te impresionará tanto.

El panel del iPad Pro de 12,9 pulgadas es Mini-LED con una nitidez buenísima y brillo mejorado. La compañía la llama Liquid Retina XDR, y la experiencia visual es insuperable.

El pico de brillo es de 1600 nits, y normalmente nos parecía demasiado en condiciones normales. La pantalla también tiene 120Hz de tasa de refresco, así que todo va muy fluido.

Es especialmente apreciable cuando estás en redes sociales o jugando a un juego exigente, que es cuando necesitas que la imagen mantenga el ritmo de la acción.

La pantalla ofrece una imagen clara y de muy buena calidad. Nos dimos cuenta de que es particularmente buena en vídeos y películas, y es magnífica editando contenido.

La resolución es de 2048 x 2732, que da 265ppp, similar a la calidad que esperarías en una tope de gama Android como la Samsung Galaxy Tab S7 Plus.

Esta es una de las mejores experiencias visuales que hemos tenido en una tablet, y si la calidad del panel es un factor determinante para ti, el iPad Pro 2021 no te decepcionará.

Especificaciones, rendimiento y cámaras

Aquí es donde el iPad Pro de 12,9 pulgadas coge fuerza, con el mejor rendimiento que hemos visto en una tablet. Los anteriores iPad Pro siempre habían llegado (que no superado) el rendimiento medio en una tablet, pero esta ha dado un paso enorme con respecto a otros iPad Pro y tablets Android.

Apple ha incluido su último procesador, el M1, que debutó en los Mac el año pasado.

Si eres un usuario típico de iPad, puede que no notes el salto en potencia en tus tareas diarias, pero el nuevo procesador está diseñado para hacer del iPad Pro un potentísimo dispositivo para aquellos que lo necesiten, como los productores de música, editores de vídeo, diseñadores, etc.

El nuevo iPad Pro abrirá tus apps de toda la vida de igual manera que los modelos anteriores. Pero si usas software más especializado, verás que con el nuevo procesador todo funciona más rápido que si solo usas el iPad para ver Netflix, por ejemplo.

En Geekbench 5, obtuvimos una puntuación multi-núcleo de 7297. Es mucho más de lo que sacó la Samsung Galaxy Tab S7 Plus, que actualmente ocupa el puesto de mejor tablet Android en TechRadar, con 2846.

El iPad Pro de 2020 sacó una puntuación de 4700 durante las pruebas, así que el M1 demuestra que el avance ha sido increíble, y lo notarás cuando ejecutes tareas más exigentes.

Especificaciones del iPad Pro 12.9 pulgadas 2021 Peso: 682g

Tamaño: 280.6 x 214.9 x 6.4mm

Tamaño de pantalla: 12.9 pulgadas

Tipo de panel: LCD Liquid Retina XDR Mini LED

Resolución: 2048 x 2732

Tasa de refresco: 120Hz

Procesador: Apple M1

RAM: 8GB / 16GB

Almacenamiento: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB

SO: iPadOS 14.5

Cámara trasera: 12MP + 10MP + ToF

Cámara delantera: 12MP

Batería: N/A

Tendrás 8GB o 16GB de RAM dependiendo del modelo que elijas. Las versiones de 128, 256 y 512GB de almacenamiento vienen con 8GB, mientras que las de 1 y 2TB tendrán 16GB.

Este análisis se ha hecho con el modelo de 1TB y 16GB, y es más que suficiente para cubrir nuestras necesidades, incluso las más exigentes.

2TB de almacenamiento es lo máximo que hemos visto en un iPad, y aunque lo llenes de fotos, vídeos y apps, probablemente te siga sobrando bastante espacio.

No hay soporte para microSD, así que si coges la versión con menos espacio, tenlo en cuenta. 128GB nos parece algo limitado si vas a usar un poco de todo, así que es algo a considerar si quieres comprártela.

Hay conectividad 5G por primera vez en esta tablet, lo que significa que tendrás las velocidades de internet de última generación si optas por la versión con datos móviles del iPad Pro. Funciona bien en las pruebas que hemos hecho.

El puerto USB-C del nuevo iPad Pro es el primero de la compañía que también soporta conexiones Thunderbolt. La velocidad se mejora (dice Apple que hasta 4 veces) y también otorga un rendimiento fantástico a los dispositivos que se conecten a tu iPad.

Estos dispositivos podrían ser una pantalla de alta resolución, pero también almacenamiento externo y otro tipo de productos para tareas diarias.

Pasando a la cámara, tendrás un objetivo de 12MP en la parte de atrás de la tablet. No te va a deslumbrar con su calidad, pero es lo suficientemente bueno para las fotos que puedas llegar a hacer con el dispositivo o sus aplicaciones.

También hay un ultra gran angular para cuando necesites un extra, y es útil. Hay otro sensor de tiempo de vuelo en el módulo, que se usa para medir la profundidad en el modo retrato.

La parte frontal de la tablet tiene otra cámara de 12MP, que se sitúa en el marco superior del dispositivo. Es desconcertante que esté ahí, porque cuando está en horizontal lo tapamos con la mano y además no queda centrado en pantalla.

Una nueva función del iPad Pro 2021 es 'Center Stage', que usa la cámara para seguirte por la habitación cuando estás haciendo videollamadas. Es algo que hemos visto antes en los productos de Amazon, y funciona muy bien en el iPad Pro.

Nos sigue muy bien, y corta la imagen para asegurarse que estás centrado. Si te mueves y coges algo, sigues encuadrado y la cámara te sigue. Te hace sentir algo más cómodo en las videollamadas, porque puedes dejar de estar pendiente de si estás no en plano.

Accesorios

Los accesorios para el iPad Pro son opcionales, y hay dos que destacan del resto: el Apple Pencil 2 y una nueva versión del Magic Keyboard de la compañía.

Si ya tienes el Magic Keyboard diseñado para el iPad Pro 12,9 pulgadas de 2020, te debería servir, aunque la tablet actual es un pelín más gruesa y no quedará perfectamente cerrado. No hemos podido probar esto concretamente, pero si quieres la experiencia más elegante, tendrás que comprar la nueva versión del teclado.

No es barato, el Magic Keyboard cuesta 339€, pero es un gran complemento que hace que se pueda usar el iPad Pro como un portátil, y hemos escrito la mayoría de este análisis con la tablet y el Magic Keyboard puesto, así que la experiencia es muy buena.

El teclado es un poco más pequeño que el de un portátil, y el software de iPadOS no está totalmente integrado como lo estaría el del MacBook, pero es una gran alternativa si tuvieras que comprar uno de los dos.

El Apple Pencil 2 (el modelo con carga inalámbrica que sustituye al primero) también es compatible con esta tablet, y es una gran experiencia si lo que quieres es funcionalidad extra y ser capaz de tomar notas o dibujar en la pantalla de tu tablet. No está incluido con el dispositivo, y cuesta 135€.

Batería

Todavía nos queda por saber el tamaño exacto de la batería dentro del iPad Pro 2021, pero se ha mantenido fuerte durante nuestras pruebas con la tablet. Algunos rumores dicen que es más grande que la del modelo de 2020, y esa tenía 9.720mAh, así que no lo sabremos hasta que no la abramos y la veamos por dentro nosotros mismos.

Comprobamos que el iPad Pro duraba las 10 horas que presumen desde Apple, y teníamos abiertas muchas tareas que incluían navegación web, streaming de vídeo, escribir en Word, jugar y toquetear unas cuantas apps.

También ajustamos el brillo durante las pruebas, y tal y como esperábamos, la batería se gastó mucho antes cuando la tablet tenía el brillo al máximo.

A diferencia de la serie del iPhone 12, aquí sí que tienes un cargador en la caja del iPad Pro 2021. No está claro por qué Apple ha decidido incluir cargadores aquí pero no en los iPhones.

La carga rápida no es tan gloriosa en el iPad Pro 2021, lo que significa que tardará un rato en cargar, más que en otras tablets de Android como la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Sus 18W de carga son mucho más lentos que la tope de gama de Samsung, que soporta 45W, y el iPad Pro tarda 2 horas y 45 minutos en cargar al máximo usando el cargador que viene incluido.

Si buscas buena duración de batería, esta durará casi toda la jornada laboral y un poquito más. Si usas apps más intensas o juegas a títulos exigentes, verás que se gasta más rápido, pero debería poder mantenerse por encima de las 10 horas.

¿Debería comprar el iPad Pro 2021?

Cómpralo si...

Quieres una tablet que pueda hacerlo todo El iPad Pro 2021 es casi excesivo en características. Esta tablet está hecha como alternativa a un portátil y para ser una experiencia de tablet sólida, con potencia para rivalizar contra los mejores Macs. Si quieres lo mejor de lo mejor, es esto.

Empiezas a estar cansado de tu tablet... Uno de los verdaderos puntos a destacar del iPad Pro de 12,9 pulgadas es su preciosa pantalla. El nuevo panel Liquid Retina XDR Mini LED es un gran avance con respecto a cualquier otra tablet que hayamos probado, y es la mejor experiencia que hemos tenido en cualquier dispositivo.

Necesitas una tablet que haga de portátil Apple ha tanteado el iPad Pro como sustituto de un portátil durante años, y aunque no sea exactamente el caso, este es el Pro más cercano a uno. El iPad Pro de 12,9 pulgadas tiene tanta potencia como un MacBook, y si te gusta usar iPadOS en lugar de macOS, te encantará cualquier cosa que hagas con esta tablet.

No lo compres si...

Buscas una tablet normalita El iPad Pro de 12.9 pulgadas es demasiado para mucha gente. Si solo necesitas una tablet que sea buena navegando y abriendo unas cuantas apps y juegos, probablemente no necesites el iPad Pro.

Quieres algo económico Puede parecer obvio, pero el iPad Pro de 12,9 pulgadas no es barato, y si quieres la calidad de pantalla y la potencia que ofrecen, tendrás que pagar por esas características. El modelo más barato de 128GB no es una opción económica.

Quieres algo pequeñito... No todo el mundo quiere la tablet más grande, y las 12,9 pulgadas del iPad Pro son grande por excelencia. Si quieres una pantalla más pequeña, hay muchísimas opciones en el mercado, tanto de Apple como de otras marcas.

Primer análisis: mayo 2021