Análisis: Samsung Galaxy Tab S7 y S7 Plus

Análisis en dos minutos

Con la gama Galaxy Tab S7, Samsung quiere desafiar al rey de las tablets, el iPad Pro. En este análisis probamos las dos: la Tab S7 Plus y la más pequeña Tab S7.

Ambas son fantásticas, aunque el panel OLED de 12.4 pulgadas de la Tab S7 Plus es mejor que el LED de la Tab S7. Con una resolución de 2800x1752 en la Tab S7 Plus y una tasa de refresco de 120Hz, nos parece absolutamente perfecta; creemos que es la mejor pantalla que hemos visto en una tablet Android.

La pantalla tiene una relación de aspecto de 16:10, que hace que la forma de la tablet sea más estrecha que un iPad, y más fina y ligera que el iPad Pro 12.9. La calidad es de primera, ambas tablets resultan premium.

Samsung no ha escatimado en el resto de especificaciones. La Galaxy Tab S7 Plus y la Tab S7 llevan el Qualcomm Snapdragon 865 Plus, que fue uno de los mejores procesadores Android de 2020.

La coreana incluye el S Pen en el pack, así que no necesitas gastarte más dinero en él. Responde mucho mejor que el que venía en la Galaxy Tab S6 y tiene su lugar en la parte de atrás de la tablet, mediante imanes y con carga inalámbrica.

Donde pecan las tablets Android es en las apps: los desarrolladores no están tan interesados en optimizar aplicaciones para las interfaces de tablet como lo están los de iOS y iPadOS. Muchas tablets Android parecen simplemente una versión ampliada del móvil, en vez de ser rediseñadas para adapartarse una pantalla más grande.

Aunque el software que ofrece no es tan potente como el de un iPad, hay mucho que elogiar de la gama Tab S7, sobretodo la pantalla de la Tab S7 Plus. Samsung no solo apunta a tener la mejor tablet Android, sino que se acerca a quitarle la corona de mejor tablet al iPad Pro 2020.

Precio y fecha de lanzamiento de las Samsung Galaxy Tab S7 / Tab S7 Plus

Aunque se anunció el 5 de agosto de 2020 en el evento virtual Unpacked de Samsung, llegó al mercado español el 21 de agosto.

La Samsung Galaxy Tab S7 Plus parte de los 799€ con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, lo cual no es ninguna sorpresa, considerando a quién tiene como competencia.

Existe una versión solo Wi-Fi, y también una con 5G. Algunos mercados han tenido acceso a una variante de 4G, pero no es el caso en España.

Existe otra versión con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento por 899€.

El modelo base de la Samsung Galaxy Tab S7 viene con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y su precio es de 699€.

Galaxy Tab S7 Plus (I) vs iPad Pro (D) (Image credit: Future)

Diseño

Cuando piensas en una tablet premium, el primer diseño que te viene a la cabeza es el del iPad Pro con su gran pantalla, marcos finos y grosor estrecho. La Samsung Galaxy Tab S7 tiene todo eso, y le gana la partida al iPad Pro 12.9, siendo más fina y ligera.

Con 575g para la Tab S7 Plus y 498g para la Tab S7, resulta bastante ligera, pero querrás cogerla con ambas manos. También es sorprendentemente fina, con solo 5.7mm, lo cual la convierte en la tablet más fina que hemos usado.

Ser fina y ligera no significa que parezca barata, sino todo lo contrario. No se ha escatimado en esta tablet y resulta bastante premium, sobre todo respecto a los bordes de metal pulido, que nos recuerdan algo al Galaxy Note 4.

(Image credit: Future)

La parte trasera de la tablet atrae un poco a las huellas y hemos empezado a ver manchas muy fácilmente en la de color Mystic Black, que es la que hemos probado. También está disponible en otros tres colores: Mystic Silver, Mystic Bronze y Mystic Navy.

Especificaciones de las Galaxy Tab S7 / S7 Plus Peso: 498g / 575g

Dimensiones: 253.8 x 165.3 x 6.3 / 285 x 185 x 5.7mm

Tamaño de pantalla: 11 pulgadas / 12.4 pulgadas

Tipo de pantalla: LTPS IPS LCD / Super AMOLED

Resolución: 2560 x 1600 / 2800 x 1752

Tasa de refresco: 120Hz

Procesador: Snapdragon 865 Plus

RAM: 6GB / 8GB

Almacenamiento: 128GB / 256GB

SO: Android 10

Cámara trasera: 13MP + 5MP

Cámara frontal: 8MP

Batería: 8000mAh / 10,090mAh

Existe una tira de cristal en la parte de atrás de la tablet, que actúa como un imán para el S-Pen. Aunque resulta extraño, el S Pen solo se carga cuando la punta mirando hacia la cámara. El imán no es el más potente y de hecho nos hizo pensar que perderíamos el lápiz sin darnos cuenta, al no tenerlo a la vista.

De todas formas, Samsung ha estado acertado con el diseño para la funda, del que te comentaremos más adelante en este artículo.

Los módulos de la cámara también están en esa tira de cristal, y abultan un poco. Eso quiere decir que la tablet no se queda perfectamente plana si la pones encima de una superficie.

La Samsung Galaxy Tab S7 tiene un solo puerto USB 3.2 tipo C en la parte derecha, que permite cargar o transferir datos. También significa que no incluye un puerto de auriculares disponible, tendrás que ver si tus auriculares tipo C son compatibles, ya que aparecerá como USB no reconocible si no lo son.

Hay muchas bases de carga y accesorios disponibles que extienden las funcionalidades de ese puerto, pero dos son mejor que uno, y es algo que nos hubiera gustado ver si Samsung se hubiera puesto serio con la productividad.

Existe un smart connector en la parte de abajo, al que se une con imanes el Samsung Keyboard. En cuanto a los botones, están el de encendido y los de volumen, así como una ranura SIM en la parte de arriba.

(Image credit: Future)

Pantalla

Si juzgáramos a la tablet solo por su pantalla, la Samsung Galaxy Tab S7 Plus sería una de las mejores del mercado. La preciosa pantalla super AMOLED de 12.4 pulgadas tiene una resolución de 2800x1752 y soporta una tasa de refresco de 120Hz, haciendo que sea más fácil trabajar.

La Tab S7 lleva un panel LTPS IPS LCD, con una resolución 2560x1600, pero mantiene la misma tasa de refresco de 120Hz.

La diferencia entre el OLED de la S7 Plus y otro dispositivo basado en IPS como el iPad Pro o la Huawei MatePad, es que las pantallas IPS se ven más apagadas una vez has usado las OLED.

(Image credit: Future)

La relación de aspecto de 16:10 está a medio camino entre el entretenimiento y la productividad. Mucho contenido de streaming está hecho en 16:9, así que pierdes un poco de pantalla viendo Netflix o Youtube comparado con un iPad, que tiene una relación de 4:3.

Por otro lado, no tienes mucho espacio vertical para apps, navegación web o email, pero no es nada grave.

Los marcos son muy pequeños, y Samsung ha mejorado su protección ante toques involuntarios, pero no es perfecto. Necesitas asegurarte de que el S Pen toque la pantalla antes de que lo haga tu palma, porque empezarás a ver como se redimensionan las apps o vuelan por la pantalla.

La Galaxy Tab S7 Plus lleva un sensor de huellas en pantalla. No es tan rápido como otros que hemos visto en smartphones, pero trabaja muy bien. En la Tab S7, el sensor de huellas reside en el botón de encendido, que resulta igual de rápido desbloqueando el dispositivo cuando lo necesitas.

(Image credit: Future)

Los accesorios

Aunque la Samsung Galaxy Tab S7 se pueda comprar en solitario, sus niveles de productividad mejoran cuando usas sus accesorios. El S Pen ya está incluido en la caja, que es mucho mejor que tenerlo que comprar, como pasa con el Apple Pencil para el iPad.

Al igual que el de la manzana, puedes dejar el S Pen de forma magnética en la parte trasera de la Galaxy Tab S7 para guardarlo y cargarlo de manera inalámbrica. Samsung ha mejorado la latencia del S Pen para añadir gestos aéreos en la Tab S7 Plus, de manera similar a lo que pasa con el Galaxy Note 20.

A parte del S Pen, puedes comprar de manera opcional la Book Cover y el Book Cover Keyboard para la Galaxy Tab S7 Plus. La Book Cover se pega mediante imanes en la parte trasera de la tablet y añade un stand que te permite sostenerla (útil si vas a ver una peli). Ten en cuenta que estos accesorios aumentan el peso de la tablet notablemente.

(Image credit: Future)

La parte superior de la Book Cover tiene un pequeño hueco, donde reside el S Pen, y puedes darle la vuelta para acceder al lápiz. Recomendamos encarecidamente usar la Book Cover, ya que ofrece mayor protección para no perder el S Pen.

El Book Cover Keyboard se pega usando el Smart Connector para ofrecer un teclado o trackpad, permitiéndote usar la tablet de una manera similar a la Microsoft Surface Pro 7. Se balancea un poco cuando usas la tablet con el teclado (se puede manejar, pero no es tan firme como la Surface).

Las teclas son grandes y espaciadas, con buen recorrido, aunque el hecho de que no estén retroiluminadas hace difícil escribir de noche. Tienes el set completo con números y teclas de función para atajos como cambiar el volumen y los niveles de brillo, así como para navegar por Android.

El trackpad tiene un tamaño decente y algo superior al que encontramos en el Keyboard Case del iPad Pro. De todas formas, se asemeja mucho al de algunos portátiles con Windows. Soporta gestos con tres dedos que permiten la mismas funcionalidades que los gestos de navegación de Android. Para cualquiera que prefiera tocar en vez de hacer gestos, el lado derecho del trackpad actúa como click derecho cuando lo pulsas.

(Image credit: Future)

Especificaciones, rendimiento y cámara

La Samsung Galaxy Tab S7 está equipada con uno de los procesadores más rápidos de 2020 en Android: el Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Le respaldan 6GB u 8GB de RAM, dependiendo de la versión que elijas.

Junto con la pantalla de 120Hz, hace de ella la mejor experiencia tablet de Android que hemos probado. En términos de almacenamiento, tienes la opción de elegir entre 128GB y 256GB y, si no es suficiente, puedes ampliarla con una microSD de hasta 1TB.

Las apps se abren muy rápido y puedes cambiar entre ellas sin pausas. Tuvimos muchas en segundo plano y la tablet continuó operando de manera fluida, teniendo las mismas que teníamos abiertas en un iPad.

Probamos el Geekbench 5 en la Tab S7 Plus, y registró una puntuación de un núcleo de 936 y una multi-núcleo de 2.846. No es tan rápida como el iPad, pero probablemente no notes la diferencia haciendo un uso normal. En la Tab S7, las puntuaciones fueron de 973 y 3.227 respectivamente.

Se incluyen cuatro altavoces en la tablet, y suenan muy bien, haciendo de ella un buen dispositivo para ver películas o jugar. Aún así, el iPad le vuelve a ganar aquí a la S7, puesto que sus altavoces son más ricos y potentes.

Algunas versiones de la Galaxy Tab S7 vienen con una ranura para SIM, e incluso con 5G en el caso de la Tab S7 Plus. Si eres de los afortunados a los que les llega el 5G en su área, esta versión de la Tab S7 Plus tendrá la ventaja de descargar archivos mucho más rápido.

Incluso si todavía no ha llegado el 5G a tu ciudad, las compañías siguen ampliando la siguiente generación de conectividad móvil, lo que significa que, cuando llegue a tu territorio, podrás aprovecharlo.

También tiene una cámara frontal de 8MP que, afortunadamente, está en la parte superior de la tablet, puesta horizontalmente. Es mucho más útil así para las videollamadas, puesto que tienes un mejor plano que si estuviera en un lateral, como es el caso de otras tablets.

En la parte de atrás, ambas tienen una cámara doble, con un sensor principal de 13MP y un gran angular de 5MP. A la gente que le gusta hacer fotos con la tablet le encantará este sistema.

Tienes muchos modos de cámara como live Focus (para retratos), Vídeo Pro, Noche y Toma Única, que Samsung sacó con la serie S20. Este último modo graba un vídeo corto y luego crea muchos clips e imágenes con diferentes relaciones de aspecto para redes sociales.

Ejemplos de la cámara

Imagen 1 de 5 (Image credit: Future) Imagen 2 de 5 (Image credit: Future) Imagen 3 de 5 (Image credit: Future) Imagen 4 de 5 (Image credit: Future) Imagen 5 de 5 (Image credit: Future)

Software

Las cosas dejan de ser interesantes cuando se trata del software de las tablets Android. Aunque Google soporte una variedad de tamaños de pantalla y relaciones de aspecto en Android, los desarrolladores se centran en las aplicaciones para pantallas de smartphone.

Aunque este es un problema para el iPad hasta cierto punto, Apple ha podido tener más soporte para su tablet del que Google ha tenido. Y no solo se refiere a pequeños grupos de desarrolladores que no tienen recursos, incluso compañías como Adobe no han querido mejorar sus apps disponibles para tablets Android.

Otras apps, como Microsoft Teams y Spotify, que funcionan en tablets Android, son simplemente una versión de móvil ampliada.

No es todo blanco o negro, hay algunas apps que están optimizadas para tablets Android. Google intenta hacer que todas sus aplicaciones funcionen bien en tablets Android, pero para las que no, Samsung ha creado una solución llamada DeX.

Cuando la Galaxy Tab S7 está en modo DeX, el menú principal de Android se convierte en uno similar al de Windows que permite que las apps de Android se vean en ventanas en vez de coger toda la pantalla.

Esto permite trabajar en multitarea usando varias apps en ventanas que se pueden mover, algo de lo que el iPad no es capaz. Aún así, no todas las aplicaciones son compatibles con DeX, por lo que es posible que vuelvas al modo normal.

iPad Pro (I) vs Galaxy Tab S7 Plus (D) (Image credit: Future)

Batería

Samsung ha equipado la Galaxy Tab S7 Plus con una batería de 10.090mAh, que es más grande en capacidad que el iPad Pro 12.9. Es increíble, teniendo en cuenta que la Tab S7 Plus es más pequeña y fina que ese modelo del iPad Pro. La Galaxy Tab S7 viene con una más pequeña de 8.000mAh, pero la ausencia del panel OLED quiere decir que tendremos más duración en esta.

En nuestras pruebas, hemos visto que la batería de la Galaxy Tab S7 Plus es potente. Diríamos que es entre decente y buena para el uso diario. La mayor parte del análisis la hemos usado con el Cover Keyboard puesto, y creemos que puede gastar batería más rápido que si la tuvieras sin ningún accesorio.

Sin la funda, tenemos más de diez horas con una carga completa y en torno a tres días en modo de espera. Con la funda del teclado, nos dura casi ocho horas de uso y dos días en standby.

Tuvimos un uso similar en la Galaxy Tab S7, nuestro test del vídeo nos dejó unas tímidas ocho horas (usando la Book Cover), y para el uso diario de navegar, ver películas y hacer algún dibujo con el S Pen, puedes esperar entre ocho y diez horas de uso antes de tener que enchufarla.

¿Debería comprar la Samsung Galaxy Tab S7 Plus?

La Samsung Galaxy Tab S7 Plus (Image credit: Future)

Cómprala si...

Quieres una pantalla sorprendente Si vas detrás de una pantalla increíble para tu tablet, la Galaxy Tab S7 Plus es para ti. Tiene un buen tamaño, tasa de refresco mejorada para la fluidez y una resolución fantástica.

Necesitas mucha potencia La Galaxy Tab S7 Plus es una de las más potentes con Android que el dinero puede comprar, gracias a su procesador Snapdragon 865 Plus. Si quieres potencia, la tienes aquí.

No quieres gastarte un extra en el lápiz Optar por un iPad Pro significa gastarte más dinero en el Apple Pencil. No todo el mundo necesita un lápiz para su tablet, pero si quieres que venga incluido en el precio, en la Tab S7 Plus lo tendrás.

No lo compres si...

Quieres el mejor software en una tablet El software de Android no es tan bueno como el iPadOS, y eso es todo lo que necesitas saber. Si quieres una tablet Android, esta la recomendamos, pero recomendaríamos considerar un iPad si no estás decidido todavía.

Necesitas algo económico La Galaxy Tab S7 Plus no es una tablet barata, y si quieres un dispositivo económico, deberías mirar en otra parte. Siempre estarán la Galaxy Tab S6 y la S6 Lite si quieres considerarlas.

Necesitas algo más pequeño Sí, esta pantalla es grande. Puede ser fina y ligera considerando su tamaño, pero si buscas una tablet más pequeña, quizás tendrías que echarle un vistazo a la Galaxy Tab S7.

¿Debería comprar la Samsung Galaxy Tab S7?

The Samsung Galaxy Tab S7 (Image credit: TechRadar)

Cómprala si...

Buscas algo compacto El tamaño compacto de la Galaxy Tab S7 la hace perfecta para tomar notas o dibujar, incluso para ver Netflix mientras viajas.

No te entusiasma el 5G Si las velocidades 5G en la tablet te dan igual, entonces las versiones de Wi-Fi o 4G de la Tab S7 serán más que suficiente para ti.

No la compres si...

Quieres una pantalla espectacular La pantalla de la Galaxy Tab S7 es muy buena para el día a día, pero no sorprende como el panel OLED que lleva la tab S7 Plus.

Buscas una tablet Android económica Incluso para el modelo solo Wi-Fi, el precio es algo alto, así que si buscas una tablet Android barata, esta no es para ti.

Primer análisis: agosto de 2020