Análisis: Samsung Galaxy Tab S6

La Samsung Galaxy Tab S6 es una tablet Android muy lograda. Es genial para el contenido y casi tan genial para productividad. Es cara, pero todavía más barata que su rival, el iPad Pro. Aún así, no es tan sumamente buena como la gama Pro de Apple.

La Samsung Galaxy Tab S6 puede haber sido sobrepasada por las nuevas Galaxy Tab S7 y la Tab S7 Plus, pero fue una tablet muy importante en su tiempo y sigue valiendo la pena si crees que es para ti.

Gracias al completo dominio de Apple en el mercado de las tablets (y la creación y el dominio del iPad Pro de un nuevo nivel de súper tablets) pocos fabricantes rivales se atreven a asomarse por encima del parapeto de tablets premium. Samsung es la excepción a la regla, habiendo hecho siempre tablets profesionales y con buenas especificaciones.

Incluso Samsung ha parecido ser un obstáculo en la batalla contra Apple para liderar la gama media con la Samsung Galaxy Tab S5e a principios de 2019. Pero la llegada de la Galaxy Tab S6 nos da la tablet Android ganadora que estábamos buscando.

Las buenas noticias son que la Samsung Galaxy Tab S6 es sin duda la tablet Android más fina que el dinero puede comprar. La pregunta que nos falta por responder es si es lo suficientemente buena para ser comparada con el iPad Pro.

Hay una posibilidad de que veamos a la Galaxy Tab S6 (y otras tablets y periféricos útiles) rebajada durante el pasado Black Friday. Si estás interesado en comprar la nueva tablet, vale mucho la pena esperar a ver si baja su precio. Vamos a estar buscando ofertas cuando sea el Black Friday así que revisa TechRadar para encontrarlas.

Samsung Galaxy Tab S6: precio y disponibilidad

Ya a la venta

Empieza desde 719€

La Samsung Galaxy Tab S6 está disponible desde finales de agosto de 2019, con un precio que parte de los 719€ para el modelo básico con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento (solo Wi-Fi). Añade datos a la configuración, o sube el modelo de Wi-Fi a 256GB de almacenamiento y 8GB de RAM y te costará 789€.

(Image credit: Future)

Aún así, estos precios son baratos si los comparamos con el iPad Pro de Apple, que empezaba desde los 879€ para el modelo de 64GB con Wi-Fi. Súbelo a 256GB y LTE como el modelo más potente de la Galaxy Tab S6 y estarás pagando 1049€.

Y eso es sin añadir los 135€ del Apple Pencil. Los packs de la Samsung Galaxy Tab S6 vienen con su propio lápiz en la caja. A pesar de eso, tendrás que pagar un extra si quieres la funda teclado de Samsung, como pasaría con la de Apple.

El lápiz es 'S Pen-tacular'

El S Pen es un añadido muy útil

No se incluyen las acciones en el aire

La Samsung Galaxy Tab S6 tiene de todo, pero su principal punto de diferenciación al lado del iPad Pro es la inclusión del lápiz S Pen.

Está incluido en el diseño del dispositivo por primera vez, en un área magnética bajo el módulo de la cámara. La Tab S6 carga su S Pen cuando está pegado, y tarda 90 minutos en cargarse de 0 a 100%.

(Image credit: Future)

Aunque es indudablemente guay que puedas pegar el S Pen así, no es muy seguro. Nos da la impresión de que es muy fácil separarlo, y seguramente tengas que buscarlo en la mochila si metes la tablet dentro.

Hay una buena razón para que las dos fundas oficiales de la Galaxy Tab S6 tengan un compartimento para el S Pen. Tener una de ellas es esencial si planeas viajar.

Samsung es un experto en tecnología de lápices, con la familia del Galaxy Note ya unos cuantos años en el mercado. La Galaxy Tab S6 de 10.5 pulgadas es un lienzo fantástico para este tipo de herramienta tan versátil.

De hecho, podemos incluso decir que el S Pen tiene mucho más sentido aquí que el que tendría en los mencionados Note.

(Image credit: Future)

Con este lápiz que encaja tan bien en la mano, la lujosa pantalla de la Galaxy Tab 6 prácticamente te invita a que hagas bocetos y otros trabajos artísticos. Es algo que motiva más si descargas la app opcional PENUP, que ofrece dibujos guiados y herramientas intuitivas para ayudarte a garabatear.

Está lejos de ser la herramienta más profesional para dibujar, y los artistas digitales querrán instalar las suyas propias de otros desarrolladores, pero para hacer dibujos casuales, no es un mal comienzo.

(Image credit: TechRadar)

Ya estés anotando, recortando una captura de pantalla o simplemente dibujando, el S Pen es una herramienta perfectamente equilibrada. Tiene el justo nivel de resistencia y precisión en la punta para conseguir hacer cualquier tarea, y depende más de tu nivel de destreza y pulso que de limitaciones técnicas.

No es de la calidad del Apple Pencil, pero entonces nos acordamos de cuánto hay que pagar por el lápiz de Apple. El S Pen es parte del equipo, y es muy bueno haciendo lo que hace.

Hay también algunos trucos de software como Smart Select, que te deja cortar un trozo de pantalla y guardar el contenido transcrito para ti.

(Image credit: TechRadar)

El principal añadido del S Pen esta vez es algo que llaman 'acciones en el aire', que son, más que nada, comandos por gestos que se activan agitando el S Pen en el aire.

Es una idea interesante, pero lejos de convencernos. Ser capaz de asignar que se abra una app cuando mantienes pulsado el S Pen (la cámara está por defecto) está bastante bien. También nos ha gustado la característica de personalizar lo que hace un toque o dos toques en las apps individualmente (aunque esto solo aplica a las propias de Samsung).

(Image credit: TechRadar)

Pero los gestos basados en movimiento parecen un poco incómodos y de poco valor. Casi vemos el atractivo de usar estos gestos como mando a distancia cuando vemos una peli en la tablet (presionar el botón y hacer un gesto para subir el volumen, por ejemplo). Pero nunca estarás tan lejos de la Galaxy Tab S6 así que ¿por qué no pulsar directamente la tecla física de volumen? Tenemos nuestras dudas.

Los gestos basados en rotación, por otro lado, parecen totalmente aleatorios. Aunque existiera la opción de hacer zoom de manera remota así, la manera en que se podría ejecutar asegura que ni se te pasaría por la cabeza darle una oportunidad.

Diseño y pantalla

Diseño muy fino totalmente metálico

Vívida pantalla Super AMOLED de 10.5 pulgadas

El sensor de huellas en pantalla es útil pero no es el más rápido

La Samsung Galaxy Tab S6 no ganará premios a la originalidad de su diseño frontal, pero no lo previene de ser un terminal muy bonito.

No tiene el aspecto angular y musculoso del iPad Pro 11, pero están hechos del mismo metal. En todo caso, los bordes más suaves de la Tab S6, el chasis más fino (aunque solo hablamos de 5.7 mm frente a 5.9 mm), un peso significativamente más liviano (420g frente a 468g) y una relación de aspecto más larga la hacen sentir un poco más delgada que su rival de Apple.

El diseño de la Tab S6 es una considerable mejora sobre su predecesor lineal, la Samsung Galaxy Tab S4. No nos entristece ver la parte trasera de este último, tan frágil y resbaladizo cristal.

(Image credit: Future)

Tal vez no te pille de sorpresa, pero la Galaxy Tab S6 comparte mucho con la Samsung Galaxy Tab S5E de gama media lanzada al mercado un par de meses antes. La principal diferencia es el módulo de cámara dual en forma de rombo del modelo más premium y la ranura para el S Pen, inmediatamente debajo. Esta última característica puede tener una clara función, pero también sirve como distinción.

Gira hacia el borde más cercano a esa ranura y encontrarás los botones de encendido y de volumen de la Galaxy Tab S6, así como la ranura SIM en el modelo de LTE. Al lado contrario encontramos el conector para el teclado opcional.

Samsung ha instalado cuatro altavoces AKG, dos a cada lado de los bordes, mientras que el lado de 'abajo' (a juzgar por la orientación del logo de Samsung) también tiene el puerto USB-C. No hay entrada de jack de 3.5mm, y es una pena en una tablet tan pro como esta.

(Image credit: Future)

Si el diseño de la Galaxy Tab S6 es impresionante, entonces con la pantalla ya quedarás en shock. Estamos mirando a un panel Super AMOLED de 10.5 pulgadas con una resolución de 1600 x 2560 con 287ppp.

Es la parte Super AMOLED la que nos impresiona. La hemos visto ya en las Galaxy Tab S4 y la S5e, pero se sigue viendo como una innovación en una tablet.

Todas las fuerzas y debilidades de esta tecnología de pantalla están presentes y representadas. Es una diagonal brillante con un excelente contraste (incluyendo certificación HDR10+) y negros profundos. Es muy bonita, y esos colores pueden con todo, desde contenido en vídeo hasta dibujos digitales.

¿Es mucho mejor que la del iPad Pro? No diríamos eso por dos razones: carece de la tasa de refresco de 120Hz de Apple, y no es tan brillante. En particular, tiende a quitar las luces fuertes. Ambas pantallas tienen sus pros y sus contras.

(Image credit: Future)

La relación de aspecto de 16:10 de la pantalla de la Galaxy Tab S6 ofrece un poco de ambas. Por un lado, ofrece contenido más cómodo que en el iPad Pro. Al mismo tiempo, hace que cogerla sea algo incómodo y más raro que con el iPad de 4:3.

Otro truco de la pantalla de la Samsung Galaxy Tab S6 es el sensor de huellas instalado bajo ella, cerca del puerto USB-C. Esto quiere decir que no necesitas el inseguro reconocimiento facial o esos patrones o contraseñas tan pesados.

Estos sensores en pantalla funcionan muy bien según nuestra experiencia, pero se siguen sintiendo algo lentos y más laboriosos que los dedicados. Esto es, en cierto modo, porque tienes que encender la pantalla para activarlo, y porque simplemente es más lento. Las veces que ha fallado también han sido mayores.