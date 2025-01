Me encanta mi nueva Polaroid, pero me gustaría no cometer al instante estos 6 errores comunes de novato

Yo crecí en los 80, lo que significa que tuve a mano algunas de las Polaroid de los 70 y los 80, aunque nunca tuve tanta suerte como para que me dejaran trastear un rato con ese pedazo de tecnología. Pero estas Navidades mi pareja me ha regalado la fotografía analógica en forma de Polaroid Now+ y no podría estar más contento.

Me subí a la ola cuando las cámaras instantáneas volvieron a ser populares en la década de 2010 y los modelos más asequibles de Fujifilm hicieron furor entre los adolescentes de entonces, pero al cabo de unos años, el tamaño de las fotos y la falta de control creativo de mi Instax Mini 8 me parecieron demasiado limitantes.

Sin embargo, eso no quiere decir que todo haya sido un camino de rosas desde que empecé a experimentar con mi nueva Polaroid. De hecho, todo lo contrario; ha sido una gloriosa prueba de fuego que me ha hecho desear volver a sumergirme en el frustrante, desafiante pero innegablemente satisfactorio mundo de la tecnología analógica una vez más.

Aun así, no recomiendo cometer los errores de novato que yo cometí al configurar y hacer mis primeras fotos, así que aquí van mis consejos, trucos y errores comunes que hay que evitar.

1. Inserta correctamente el cartucho

Dado que mi apodo entre amigos y familiares es Calamity Jane, no sorprenderá a quienes me conocen que, por desgracia, estoy condenada cuando se trata de la mayoría de las cosas de la vida que implican coordinación mano-ojo.

Así que me las arreglé para meter la pata al insertar mi primer paquete de película. En mi defensa, no está claro en las instrucciones lo fácil que es hacerlo; para los novatos, les ahorraré algunos dolores de cabeza.

Para aclarar, las instrucciones son correctas; tendrás que encender la cámara, pulsar el botón de expulsión en el lado derecho para abrir la puerta de la película y deslizar el cartucho hacia arriba con la lengüeta mirando hacia ti. Si estás más acostumbrado a la tecnología contemporánea, puede que te dé miedo, como me pasó a mí, hacer demasiada fuerza; no lo hagas, las primeras veces que uses la cámara necesitarás un poco de agallas.

Lo que las instrucciones no mencionan es que, si te tomas demasiado tiempo investigando cada rincón y grieta admirando cómo funciona esta hermosa pieza de tecnología, la cámara podría apagarse. En ese caso, la diapositiva oscura no se expulsará al cerrar la puerta de la película y habrá que extraer el cartucho para volver a empezar.

(Image credit: Future)

2. Retira la lengüeta

Hay montones de usuarios de Reddit que se lamentan de la cantidad de novatos que estropean sus primeras experiencias con Polaroid al quitar la lengüeta del paquete de película.

La lengüeta es la forma en que se retira el paquete de película de la cámara cuando se utiliza (o cuando se inserta incorrectamente), lo que requiere un tirón firme para sacar la película de su ranura.

Mantengo la moral alta en el sentido de que no la quité intencionadamente, sino que se arrancó cuando intenté sacar el cartucho atascado de mi cámara. Suele ocurrir.

Consejo profesional: tanto si te cuesta tirar como si has perdido la lengüeta, utiliza cinta adhesiva o de embalar (con cuidado) para crear una nueva lengüeta más ancha con la que puedas extraer los cartuchos atascados.

(Image credit: Future)

3. Fotos con poca luz

A las cámaras Polaroid les encanta la luz, así que lo primero que intenté hacer fue una foto de mi árbol de Navidad con poca luz.

La Polaroid Now+ tiene mucho más control manual que otras cámaras instantáneas del mercado, por eso intenté hacer este tipo de foto. En mi cabeza, una apertura ligeramente ajustada y una velocidad de obturación más larga iban a dar como resultado esta romántica foto de un árbol que brilla etéreamente, convirtiéndose en la primera foto artística para mi nuevo álbum de fotos.

Me equivoqué, me equivoqué y me volví a equivocar. Aunque los resultados no son horribles, no es sensato intentar hacer fotos con poca luz con estas cámaras, en general, y desde luego no hasta que entiendas cómo funcionan un poco mejor. Si quieres intentarlo, utiliza el flash, aumenta la exposición y, si puedes, introduce más luz ambiental en la escena.

(Image credit: Future)

4. No dispares accidentalmente con la aplicación

Esta es una tontería y muy específica del modelo Now+ que tengo, pero imploro a los propietarios de Now+ que tengan en cuenta mi advertencia: cierren la aplicación cuando hayan terminado de disparar.

Lo sé, te lo advierte y crees que lo harás. Pero un día no lo harás, y será el día en que te asustes con una foto fantasma tomada contra tu voluntad.

En mi caso, me alejé de la cámara montada en el trípode con el teléfono en el bolsillo y accioné accidentalmente el disparador, con lo que obtuve otra versión de la toma exacta que acababa de alinear, lo que sería estupendo si no fuera terrible.

(Image credit: Future)

5. Impaciente por probar configuraciones más avanzadas

Como ya he comentado anteriormente, soy bastante ambicioso cuando se trata de probar los límites de los nuevos dispositivos. En el caso concreto de la Polaroid Now+ conectada por Bluetooth, hay una serie de ajustes y fotografías en la aplicación complementaria que te permiten probar diferentes tomas para obtener resultados variados.

Es tentador lanzarse directamente a probar y ver qué resultados se obtienen, pero yo recomendaría un enfoque más científico basado en mi experiencia hasta ahora. Si suspendiste ciencias en el colegio, aquí tienes un principio básico de la experimentación: cambia una variable y observa las diferencias en los resultados.

Por otro lado, no hagas lo que yo hice y cambies la iluminación, la exposición, la velocidad de obturación y la posición de la cámara para intentar conseguir el efecto deseado, sin tener ni idea de qué factores dieron las características de los resultados que te gustan frente a los que no.

(Image credit: Future)

6. No temas derrochar fotos

Como todo el mundo que haya tenido una Polaroid Now+ sabe, de mi cámara instantánea en particular es bastante cara, y lo mismo puede decirse de la mayoría de los dispositivos de su clase. La fotografía con película, en cualquiera de sus formas, no es una afición barata, pero tiene un enorme valor emocional y sentimental que hace que merezca la pena.

Aunque eso no significa que debas ser derrochador, sí significa que tienes que estar preparado para besar algunas ranas antes de conocer a tu príncipe.

Estate atento a las rebajas y descuentos en películas y haz acopio de ellas cuando se produzcan para asegurarte de que obtienes la mejor relación calidad-precio posible, pero recuerda que las películas están para usarlas.