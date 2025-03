He probado la nueva cámara de formato medio de Fujifilm, la GFX100RF, y creo que podría ser la compacta más deseable de la historia

La nueva GFX100RF es la primera cámara de formato medio de objetivo fijo de Fujifilm

Cuenta con un sensor de 102MP, un objetivo de 35mm f/4 y un diseño de telémetro (rangefinder) de primera calidad

Las ventas comienzan a partir del mes de abril (no han concretado fecha), con un precio de catálogo de 5.499€

Las cámaras compactas están de moda en estos momentos, y aunque llamar "compacta" a la nueva Fujifilm GFX100RF es un poco exagerado, su sensor de formato medio de 102MP es el más grande y de mayor resolución para una cámara de este tipo. Decir premium es casi quedarse corto, y el diseño estilo telémetro de la cámara está plenamente a la altura.

Fujifilm explicó el concepto de la GFX100RF en un vídeo antes de su lanzamiento, sugiriendo que la compacta premium combina elementos de la popular compacta Fujifilm X100VI y de la cámara sin espejo GFX100S II.

Se trata de la cámara de formato medio más pequeña y ligera de Fujifilm hasta la fecha, e incluye un objetivo. Tiene un tamaño similar a la X100VI pero es un poco más profunda, para albergar el mismo sensor de 102MP utilizado por la GFX100S II, además de un objetivo fijo de 35mm f/4. Esto equivale a una distancia focal de 28mm en formato completo, ideal para la fotografía cotidiana y callejera.

Luego está la placa superior mecanizada a partir de un único bloque de aluminio de 500g, una calidad y un proceso similares a los de la Sigma BF. Su tacto y durabilidad potencial son un sueño para los amantes de las cámaras.

Hablaré sobre el manejo de la cámara en breve, pero mi breve experiencia con la GFX100RF en la House of Photography de Fujifilm en Londres antes de su anuncio fue suficiente para convencerme de la calidad de la cámara.

La Fujifilm GFX100RF cuesta 5.499€ e incluye una correa premium, un parasol cuadrado para el objetivo, un anillo adaptador y un filtro protector para el objetivo. Aunque pueda parecer cara, ese precio es inferior al de la Leica Q3 de formato más pequeño, que es la cámara que ocupa el puesto de mejor cámara premium en nuestra guía de compra de las mejores cámaras compactas (.... por ahora).

Image 1 of 3 El formato medio nunca había sido tan pequeño. (Image credit: Tim Coleman) Sin embargo, la profundidad de la cámara y su objetivo fijo hacen que te cueste meterla en un bolsillo. (Image credit: Tim Coleman) Existen versiones de la GFX100RF totalmente en negro o en negro/plata. (Image credit: Tim Coleman)

¿El formato adecuado?

La nueva GFX100RF tiene el aspecto de la serie X100, en un cuerpo más profundo que alberga tecnología de formato medio. Aún no he hecho ninguna foto con la nueva cámara, pero he analizado la GFX100S II y la GFX100 II, y sé lo buena que es la calidad de imagen, aunque no conozco el nuevo objetivo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

La calidad de ese sensor, combinada con un objetivo fijo de gran precisión y en un cuerpo más pequeño que nunca (sólo pesa 735g, con batería y tarjeta), es realmente impresionante. El concepto tiene mucho sentido, al igual que algunos toques de diseño poco habituales.

Con 102MP con los que jugar, debuta un dial de relación de aspecto, además de una palanca para un recorte digital, que ocupan posiciones prominentes en la placa superior. Al igual que la Leica Q3 de 61MP, el recorte digital es realmente útil para el objetivo fijo, emulando las distancias focales de 36mm, 50mm y 63mm, con una resolución reducida para JPEG.

Asimismo, existe una amplia gama de relaciones de aspecto, incluida la panorámica, con una práctica guía semitransparente "Surround View" que marca la zona recortada. Dispara en formato RAW y JPEG, y el archivo RAW conserva la resolución completa de 102MP.

Image 1 of 7 La GFX100RF es la primera cámara de formato medio de Fujifilm con una placa superior plateada. (Image credit: Tim Coleman) Se parece a una cámara de la serie X100. (Image credit: Tim Coleman) Este es el nuevo dial de relación de aspecto (Image credit: Tim Coleman) Y una pila ordenada de control: una palanca de recorte, un dial de control y un interruptor de encendido/apagado. (Image credit: Tim Coleman) Aquí está el objetivo, que viene con un parasol, un adaptador y un filtro protector para que la cámara sea resistente a la intemperie. (Image credit: Tim Coleman) El objetivo tiene un manejo de ensueño (Image credit: Tim Coleman) La calidad premium de la placa superior es innegable (Image credit: Tim Coleman)

Todos los controles son de primera calidad y están hechos para durar, incluido el dial de velocidad de obturación/ISO, la relación de aspecto y una pila que incluye la palanca de recorte, un dial de control y un interruptor de encendido/apagado.

El objetivo también tiene un gran tacto, con su anillo de apertura y su fácil rotación. Cuenta con un obturador de láminas que hace posible un práctico filtro ND integrado de 4 pasos, además de tener un impacto positivo en la duración de la batería: la GFX100RF utiliza la misma unidad que la X-T5 y otras cámaras Fujifilm, pero tiene una capacidad de 820 disparos.

El disparo en ráfaga alcanza un máximo de 6 fps para secuencias de hasta 296 JPEG o 40 raws, nada mal para una cámara de 102 MP, mientras que la resolución máxima de vídeo es 4K 30p 4:2:2 10 bits, pero está respaldada por una impresionante gama de funciones de vídeo. Sin embargo, se trata ante todo de una cámara para fotógrafos.

Al igual que las cámaras de la serie X100, la GFX100RF sólo es resistente al polvo y a las salpicaduras con el anillo adaptador y el filtro protector incluidos. La pantalla táctil inclinable de 3,2 pulgadas y 2,1 millones de puntos es también del mismo tipo que la de la X100VI.

Otros componentes heredados incluyen el EVF (visor electrónico) de 5,76 millones de puntos de la GFX100S II. Personalmente me decepciona que Fujifilm no haya optado por el visor híbrido utilizado por la serie X100 porque soy una gran fan del visor óptico.

Image 1 of 4 Dos ranuras para tarjetas SD UHS-II (Image credit: Tim Coleman) La entrada de micrófono, la toma de auriculares, la carga USB-C y los puertos micro HDMI están ocultos detrás de una única puerta. (Image credit: Tim Coleman) El visor electrónico (EVF) de 5,76 millones de puntos, como en la GFX100S II (Image credit: Tim Coleman) La pantalla táctil inclinable es la misma unidad utilizada por la X100VI. (Image credit: Tim Coleman)

Tampoco hay estabilización de imagen basada en sensor (IBIS), sólo una estabilización de imagen digital para vídeo. Eso, combinado con la apertura máxima relativamente lenta de f/4 del objetivo y las limitadas capacidades de captación de luz, son los mayores inconvenientes que puedo ver desde mi rápida experiencia. Dicho eso, son compromisos necesarios para el formato de sensor más grande en un tamaño de objetivo compacto.

En general, estoy muy impresionada por la Fujifilm GFX100RF y no puedo esperar a pasar más tiempo con la cámara para sentirla realmente. ¿Ha encontrado la Leica Q3 su rival? Posiblemente, aunque tiene sus inconvenientes en el formato medio.