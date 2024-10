Fujifilm podría estar fabricando una peculiar cámara compacta digital que dispara verticalmente como tu móvil - ¿buena o mala idea?

Los rumores de que Fujifilm está preparando una cámara totalmente nueva con un nuevo tipo de sensor, prevista para 2025, han despertado el interés de muchos aficionados. Los detalles son escasos y las especulaciones iniciales se han basado en lo que tiene más sentido de acuerdo con la gama actual de cámaras de Fujifilm, siendo lo más plausible una compacta digital con un sensor de 1 pulgada.

Esa lógica enfrentaría a la cámara de Fujifilm con la Sony RX100 VII, una de nuestras cámaras compactas premium favoritas. Sin embargo, recientemente ha habido un desarrollo sorprendente que sugiere que este nuevo sensor podría, de hecho, ser un objetivo vertical único en su especie, en vez de estar en posición horizontal como en casi todas las cámaras digitales.

Por tanto, esta cámara se sujetaría horizontalmente, que es la forma más fácil de sujetar una cámara, y, sin embargo, se harían fotos y vídeos en formato vertical, como ocurre de forma natural en el teléfono. En términos analógicos, es el enfoque de medio fotograma, que es el formato de la reciente Pentax 17: utiliza película de 35mm pero hace dos fotos verticales de medio tamaño en el espacio de cada fotograma del rollo de película.

La diferencia es que la cámara de Fujifilm no es analógica, sino supuestamente digital. Entonces, ¿una cámara digital de medio fotograma es una idea inteligente o una tontería?

La Pentax 17 es una popular cámara analógica de medio fotograma que dispara fotos en formato vertical cuando se sujeta horizontalmente, como la de arriba. (Image credit: Future | Tim Coleman)

¿Es una cámara digital compacta de "medio fotograma" una tontería?

Si alguien puede hacer funcionar una compacta digital con sensor vertical, presumiblemente dirigida a creadores de contenidos, esa es Fujifilm. Su X100VI es una de las cámaras más populares y solicitadas de los últimos tiempos. La fotografía analógica también está de moda, y la Pentax 17 de medio formato ha sido uno de los éxitos de este año. Así que unir los dos conceptos de diseño en uno: una compacta digital retro con fotos y vídeos verticales adaptados a las redes sociales... debería tener sentido.

¿Me convence? Sí y no. Digamos que el rumor es cierto. Por un lado, creo que una compacta digital de "medio fotograma" es fácil de vender en 2024, especialmente con el aspecto retro de Fujifilm. Pero, ¿cómo sería realmente hacer fotos y vídeos con dicha cámara?

Seamos claros: basta con girar una cámara digital normal 90 grados para disparar en formato vertical y girar los clips de vídeo con un editor de vídeo. O puedes sacrificar la resolución de vídeo recortando tus vídeos horizontales para convertirlos en verticales. Sin embargo, estos pasos son incómodos, y una cámara optimizada para grabar en vertical tiene mucho sentido en 2024 y más allá.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

La mayoría de la gente ve vídeos cortos y fotos en sus teléfonos en vertical, así que ¿por qué no facilitar al máximo la captura en ese formato? Por supuesto, grabar a medio fotograma es contraintuitivo al principio. Sin embargo, se obtendría la resolución completa del sensor para el vídeo vertical en lugar de tener que recortar a una resolución inferior, y se evitaría un tiempo de edición innecesario. Además, al tratarse de una cámara dedicada, la experiencia del usuario sería superior a la de utilizar el teléfono.

El fotograma medio tiene aún más sentido para la fotografía analógica, en la que las fotos se exponen permanentemente en un rollo de película. Por ejemplo, me encanta pensar creativamente en parejas, lo que supone otra capa de selección de imágenes, además de duplicar el número de tomas en un rollo de película. En cierto modo, no se obtienen las mismas ventajas prácticas con la tecnología digital y una tarjeta de memoria que puede almacenar miles de fotos. Por otra parte, no soy la única que espera que Fujifilm siga los pasos de Pentax y desarrolle una cámara analógica, sobre todo porque es uno de los principales productores de película fotográfica.

Veo que una compacta digital de medio formato puede gustar a mucha gente y ser ridiculizada por otros. Personalmente, estoy a favor de que las marcas prueben cosas nuevas y espero que este rumor resulte ser cierto. Si la cámara se materializa, sin duda suscitará el debate y ofrecerá a los creadores una experiencia de disparo única que tendrán que asimilar.