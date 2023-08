¿Puede el móvil con la mejor cámara de 2023 superar una cámara Leica de 6.000€?

Sean cuales sean tus conocimientos de fotografía, plantearse esta comparación puede sonar a ridículo, ¿cómo se puede comparar la Leica Q3 de fotograma completo, una cámara compacta premium que cuesta 6.000€, con un móvil como el Huawei P60 Pro?

Sin embargo, en 2023 se trata de un duelo lógico: los teléfonos con las mejores cámaras se han inmiscuido en el mercado de las cámaras dedicadas en los últimos años, y ahora las mejores cámaras compactas están contraatacando.

Las dos cámaras en cuestión representan la cúspide de la tecnología fotográfica en sus respectivas categorías en 2023 y, a pesar de ser muy diferentes a primera vista, comparten más similitudes de lo que podría pensarse.

Hemos estado utilizando las dos cámaras una junto a la otra durante varias semanas para hacernos una idea de cómo son como cámaras de uso diario y para determinar qué tipo de imágenes son capaces de crear. Sigue leyendo para ver qué hemos averiguado.

SENSACIÓN EN LA MANO

Al probar la Leica Q3, la describiríamos como "la cámara compacta premium más potente, más divertida y más cara disponible" en 2023. Muy pocos pueden permitírsela, pero los que pueden, disfrutan de una experiencia fotográfica celestial.

El objetivo fijo de 28mm f/1,7 de la Q3 es un sueño, con un enfoque manual suave, el mejor enfoque automático de Leica para los que lo deseen y un modo macro para un enfoque más cercano. También cuenta con una pantalla táctil inclinable, un visor nítido que ofrece una visión más clara que una pantalla con luz brillante y controles personalizables. La Q3 es también la prueba de que el minimalismo no tiene por qué escatimar en funcionalidad. Es una cámara que querrás usar todos los días y que te hará sonreír.

En cuanto al buque insignia Huawei P60 Pro, su función principal es la de teléfono y eso significa que su manejo para fotografía y vídeo es más torpe que el de la Q3. Los móviles también son dispositivos multifuncionales y es más difícil centrarse en la creatividad cuando se utilizan para la fotografía de la forma en que se puede hacer con una cámara dedicada.

En el contexto específico del uso de un smartphone como cámara, curiosamente, el hecho de que el P60 Pro no cuente con los servicios de Google (debido a las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a Huawei) es una bendición inesperada. Sinceramente, nos ha ayudado a considerarlo puramente como una cámara de bolsillo con cierto control fotográfico avanzado, y no como un teléfono que hace fotos. Sin embargo, si vas a tratar un smartphone como el P60 Pro como una herramienta fotográfica seria, te recomendamos encarecidamente que busques una empuñadura opcional para mejorar el manejo. E incluso con una empuñadura, el manejo del P60 Pro para la fotografía simplemente no se puede comparar con el de la Leica Q3.

LENTES

Los objetivos del Huawei P60 Pro son toda una revelación. Dispone de una cámara principal de 25mm (aproximadamente) con apertura ajustable de f/1,4 a f/4, además de capacidades de enfoque de cerca líderes en el sector (más abajo profundizaremos en la sección "Acercarse con macro"). La segunda cámara del teléfono, más limitada, tiene un zoom de 3,5 aumentos, lo que equivale aproximadamente a un objetivo de 90mm, mientras que su zoom de 10x sigue teniendo una nitidez respetable.

El único objetivo integrado de 28mm de la Leica Q3 es una fracción más cerrado que el de la cámara principal del P60 Pro, pero sigue siendo una perspectiva amplia moderada. Un modo de recorte digital específico emula las distancias focales de 35mm, 50mm, 75mm y 90mm, siendo esta última una perspectiva similar a la de la segunda cámara de la P60 Pro. Se pierden píxeles con el recorte de la Q3, pero dado que la cámara tiene la friolera de 60,3MP de resolución, todos esos ajustes de recorte son utilizables.

Al ver las fotos en la pantalla de un teléfono puede que no percibas una gran diferencia en la calidad de la imagen. Sin embargo, el detalle de la lente de la Q3 está a otro nivel que el de las lentes del P60 Pro, sobre todo teniendo en cuenta que está emparejada con un sensor más grande y una profundidad natural. Se nota al mirar las fotos de cerca. El hardware del P60 Pro establece el estándar para los teléfonos con cámara, pero no hay competencia contra la lente integrada súper nítida de la Q3.

FOTOS DEL DÍA A DÍA

Tanto el Huawei P60 Pro como la Leica Q3 son excelentes cámaras para el día a día, con objetivos capaces de capturar tipos de sujetos similares, como retratos, paisajes, macro y teleobjetivos con detalles moderados que incluso incluyen la vida salvaje si puedes acercarte lo suficiente.

La principal diferencia entre las dos cámaras a la hora de crear imágenes es que la Leica Q3 se basa en un hardware líder en el sector con resultados "orgánicos", mientras que la cámara del Huawei P60 Pro recurre a un software muy sofisticado basado en IA para escenarios y efectos más complicados.

Podría decirse que no importa cómo se produzca la imagen final, sino que lo más importante es el resultado final. Hemos comparado varias imágenes en escenarios específicos tomadas con las dos cámaras y compartido algunas reflexiones.

RETRATOS

Lo más importante para los retratos es la precisión del color, y aquí la Leica Q3 está por encima del P60 Pro. Pero para otros elementos como el efecto bokeh, el software cambia el panorama de los retratos.

El Huawei P60 Pro podría superar a una cámara sin espejo en la fotografía de retratos y eso es gracias a su modo de retrato impulsado por IA. Puedes elegir entre varios efectos bokeh, como círculos y remolinos. El bokeh circular es lo que buscan muchos fotógrafos de retratos, y aquí consigues el efecto a la perfección con solo pulsar un botón.

A diferencia de la Leica Q3, la poca profundidad y el efecto bokeh del Huawei P60 Pro se consiguen de forma artificial y, si te fijas bien, notarás artefactos alrededor de detalles finos como el pelo. El P60 Pro es el mejor teléfono con cámara que hemos visto hasta ahora a la hora de minimizar estos artefactos y reconocer lo que es y lo que no es el sujeto, pero sigue siendo imperfecto.

La gran distancia focal de la Q3 no se suele considerar para retratos, pero si se utiliza el recorte digital a 75mm y se ajusta la distancia física al sujeto en consecuencia, los retratos pueden resultar más favorecedores. Su sensor de fotograma completo y su amplia apertura de f/1,7 se combinan para conseguir una profundidad de campo encantadora y un bokeh decente. Eso sí, no es un bokeh perfecto; para eso está la IA de la P60 Pro si realmente lo quieres.

ACERCARSE CON MACRO

Ambas cámaras disparan en macro, lo que significa que pueden enfocar muy cerca para llenar tu foto de sujetos diminutos. Sin lugar a dudas, el P60 Pro tiene el mejor rendimiento en macrofotografía de todos los teléfonos con cámara, y puede acercarse mucho más a los sujetos que la Q3.

No sabemos el tamaño exacto del sensor del P60 Pro porque Huawei no ha compartido esa información, pero sin duda es mucho más pequeño que el de la Q3. Un sensor más pequeño es realmente ventajoso para la fotografía macro si te gusta tener más enfoque nítido en tu sujeto, ya que dan una mayor profundidad de campo.

El objetivo de la Leica Q3 tiene un ajuste macro que enfoca tan cerca como 17cm. Sus fotos macro también son magníficas, sobre todo si se combinan con el recorte digital de 90mm, la rápida apertura de f/1,7 y el gran sensor de fotograma completo, que puede proporcionar una profundidad superficial de ensueño si es lo que estás buscando.

FOTOS NOCTURNAS

En las fotos nocturnas del P60 Pro hay mucho procesamiento de IA; el móvil es capaz de aumentar el brillo de un cielo crepuscular urbano para que parezca casi de día. Siempre que no haya un movimiento rápido en la escena que pueda causar un efecto fantasma, las fotos nocturnas del teléfono son excelentes. Si no quieres aumentar tanto el brillo de las fotos nocturnas, siempre puedes utilizar el modo de disparo Pro del teléfono para obtener un control manual total de la exposición y ajustar el brillo a tu gusto.

La Leica Q3 también tiene un rendimiento decente por la noche, gracias a su sensor de fotograma completo que produce orgánicamente imágenes limpias. Tiene mejor rango dinámico que el P60 Pro fuera del modo Noche del teléfono. Para fotografías nocturnas de larga exposición, tendrás que usar un trípode con la Leica Q3 para mantener la nitidez de los detalles, mientras que el P60 Pro es más indulgente cuando se usa sin trípode.

CONCLUSIÓN

La Leica Q3 hace lo que las cámaras tienen que hacer en 2023 para defenderse de los teléfonos con buenas cámaras y de los trucos de la inteligencia artificial: hacer de la fotografía en sí misma una experiencia agradable y producir imágenes impresionantes de forma natural. Querrás usarla para hacer fotos siempre que tengas ocasión.

El Huawei P60 Pro es el teléfono con la cámara más capaz hasta la fecha y, por supuesto, cabe fácilmente en el bolsillo de un pantalón y podría ser tu segundo móvil utilizado únicamente como cámara compacta. Si se le añade una empuñadura de cámara opcional, también se puede mejorar su manejo.

Nuestras impresiones sobre la calidad de imagen de las dos cámaras son variadas. El aspecto natural de la Leica Q3, especialmente el color, es mejor, pero nos encanta cómo el Huawei P60 Pro puede utilizar la IA para mejorar elementos como el efecto bokeh. ¿Cuál elegiríamos para la fotografía diaria? Pues la Leica Q3. Pero claro, cuesta 4 veces más. Ambos dispositivos son increíblemente capaces a su manera y satisfarán a diferentes tipos de usuarios.

La verdad es que la tecnología disponible para los fotógrafos en 2023 (para los que puedan permitírsela) sigue dejándonos boquiabiertos.