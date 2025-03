Durante mi breve romance de verano con el Samsung Galaxy Z Fold 6 en julio y agosto del año pasado, me di cuenta de que los plegables son mi diseño de móvil favorito, y la verdad, no me entusiasmaba la perspectiva de volver a mi fiable, pero "aburrido", Samsung Galaxy S24 no plegable.

Afortunadamente, en noviembre tuve de nuevo el Z Fold 6 en mis manos para una prueba de larga duración, y después de haber confiado en él como mi teléfono principal desde entonces, he pensado que ahora es el momento perfecto para contaros cómo me va con el teléfono, y además, poneros al día sobre si mi historia de amor con los plegables es una relación a largo plazo, o si ha sido sólo un enamoramiento de corta duración.

En cinco meses he aprendido cinco cosas importantes sobre los plegables, y en este artículo os voy a contar cosas como por qué los que odian las fundas deberían replantearse su postura, por qué los selfies con cámara trasera son increíbles y por qué aún no estoy convencida de que todo el mundo deba tener un plegable.

1. Vas a querer ponerle una funda

(Image credit: Shutterstock)

Lo sé, lo sé... parece que decir eso de "cómprate una funda" es algo de cajón que siempre se dice, pero es que es necesario recalcar que en el caso de los plegables, una protección adecuada es incluso más esencial que para un teléfono normal, y lo digo como alguien que normalmente sólo confía en un protector de pantalla, y nada más, para mantener su teléfono a salvo.

Cuando se me cae un teléfono no plegable, sé que, en el peor de los casos, el protector de pantalla puede hacerse añicos y los bordes del teléfono pueden sufrir algunos golpes, pero en el fondo el dispositivo funcionará prácticamente igual que antes (obviamente, a no ser que se te caiga de un quinto, o te lo atropelle un coche). Sim embargo, con un plegable, la bisagra es un nuevo punto débil del que hay que preocuparse, y encima es uno que está bastante expuesto.

Mi compañero de TechRadar de otro país tiene un Google Pixel 9 Pro Fold para probarlo (en España no se comercializa este plegable de Google). El caso es que me ha contado que recientemente sufrió una caída mientras volaba sin paracaídas (véase: sin carcasa). Como resultado, la bisagra se salió de su lugar, y hasta que no lo estuvo arreglando empujando de nuevo todo a su lugar, no podía ni abrir ni cerrar el plegable (de hecho, dice que incluso ahora, parece que le cuesta un pelín desplegarse).

Dado que las reparaciones de los teléfonos plegables suelen ser más difíciles y, por tanto, más caras, que las de los teléfonos estándar, te recomiendo encarecidamente que compres una funda (y no sólo una de esas fundas baratas, sino una funda que proteja realmente la bisagra). También te recomiendo que le pongas igualmente un protector de pantalla. Es probable es pequeñísimas inversiones te ahorren muchos disgustos cuando te sucedas esos accidentes que nos pasan a todos.

2. Lo desplegarás menos de lo que te imaginas

(Image credit: Shutterstock / Framesira)

Cuando lees que el Z Fold 6, igual que otros plegables, sólo puede sobrevivir a un número limitado de plegados, como unos 200.000 ciclos de plegado en este caso, empiezas a hacer cuentas. "200.000 dividido por 100 pliegues al día son 2.000 días, dividido por 365 días son unos cinco años y medio" y entonces piensas "Eso no es mucho para un teléfono, especialmente uno que cuesta alrededor de 2.000€".

Sin embargo, por mi experiencia, la bisagra del Z Fold 6 debería durarte mucho más (siempre que no lo destroces dejándolo caer con regularidad). Diría que en mis días más activos sólo lo abro y cierro unas 40 veces, y muchas de ellas son sólo medio despliegues para poder apoyarlo y ver un vídeo en horizontal.

Redondeando la cifra a una generosa media de 50 ciclos de plegado al día, el ciclo de vida de la bisagra se duplicaría hasta casi 11 años, que es más de lo que Samsung ofrecerá con las actualizaciones de software del Z Fold 6 (garantiza 7 años de software y parches de seguridad).

No lo abro todo el tiempo porque, aunque la enorme pantalla en forma de tablet puede ser genial para escribir, leer, ver contenido y un montón de cosas, también puede ser un inconveniente excesivo en muchos escenarios.

Aunque el formato plegable tipo libro te permite utilizar el dispositivo como teléfono o como tablet, la mayoría de las veces te limitarás a usar la pantalla exterior para disfrutar de una experiencia más similar a la de un móvil tradicional. Por eso, que el Galaxy Z Fold 6 tenga una pantalla exterior más pequeña que el Google Pixel 9 Pro Fold o el OnePlus Open, es fácilmente su característica más frustrante.

3. Te va a encantar hacer los selfies con la cámara trasera

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Un caso en el que necesitarás desplegar la pantalla es cuando quieras hacerte un selfie.

Poder desplegar la pantalla para hacer cualquier foto es muy útil, ya que el teléfono utiliza la mitad izquierda de la pantalla, similar a la de una tablet, para mostrar una versión de tamaño razonable de la instantánea que acabas de capturar, lo que hace que sea mucho más fácil saber si has hecho una buena toma sin necesidad de consultar la galería de la cámara.

Para los selfies es otro nivel de utilidad, ya que puedes utilizar la cámara principal gran angular exterior de 50MP para tus fotos en vez de la cámara selfie estándar de 12MP que te ofrecen la mayoría de los otros teléfonos. Además, gracias a la pantalla exterior, tienes todas las ventajas de una pantalla, por lo que puedes componer el selfie perfecto con mucha facilidad.

Esta es sin dudas la mayor ventaja que le veo a los plegables en el día a día.

4. Posiblemente acabes odiando a muerte el pliegue

(Image credit: Future / Harish Jonnalagadda / Android Central)

Algunos de vosotros me acusaréis de ser demasiado benevolente con el pliegue del Z Fold 6, pero lo cierto es que cuando uso la pantalla desplegada nunca me molesta apenas. Es cierto que con el tiempo se ha hecho más perceptible, pero al menos en este modelos de plegable suele estar bien, y desde los ángulos adecuados al ver un vídeo a veces es prácticamente invisible.

Es más un problema con algunos plegables que con otros. El Google Pixel 9 Pro Fold, por ejemplo, tiene un pliegue mucho más notable que divide la pantalla de su tablet en dos, lo que puede ser una distracción muy molesta, y como resultado, hacer que lo despliegues con mucha menos frecuencia que el Z Fold 6.

5. Y aun así... no te recomendaría comprar uno a día de hoy

(Image credit: Future)

Los teléfonos plegables actuales distan mucho de ser perfectos. Las cámaras y el precio son los problemas más acuciantes: estás pagando bastante más por un plegable que por el buque insignia más caro de una marca (piensa en el Samsung Galaxy S24 Ultra), y aun así, te llevas un móvil con cámaras normalmente inferiores (por ejemplo, el Z Fold 6 tiene un sensor principal de 50MP, mientras que el S24 Ultra tiene uno de 200MP).

Cuando hablo con amigos y familiares, esta cámara inferior suele ser su argumento para preguntarse por qué querrías realmente un plegable.

El otro problema es la durabilidad. Incluso con una funda, la certificación IP48 significa que los plegables no son tan resistentes al polvo como los no plegables, que casi siempre cuentan de serie con certificación IP68. Un viaje a una playa de arena podría acabar permanentemente con tu plegable, y cuando tienen precios como 2.009€ (que es lo que cuesta un Galaxy Z Fold 6 con 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM), pues como que no quieres que te parezca tan frágil.

Dicho esto, me siguen encantando los plegables. Cada día estoy más convencida de que serán el diseño de móviles que la mayoría de nosotros utilizaremos dentro de una década, lo cual por cierto es un bonito giro irónico después de que los smartphones planos suplantaran a los clásicos teléfonos plegables tipo concha.