OnePlus Pad: todo lo que necesitas saber

Después de años fabricando impresionantes teléfonos Android, OnePlus está lista para introducirse en el mundo de las tablets, ya que tras varios teasers y filtraciones, la compañía ha anunciado el OnePlus Pad.

El anuncio se produjo durante el lanzamiento mundial de OnePlus 11, e incluyó muchos de los detalles de la pizarra, pero notablemente algunas cosas como el precio siguen siendo desconocidos.

A continuación encontrarás todo lo que sabemos hasta ahora sobre el OnePlus Pad, y actualizaremos este artículo tan pronto como OnePlus comparta información fresca.

Directo al grano

¿Qué es? La primera tablet de OnePlus

La primera tablet de OnePlus ¿Cuándo sale a la venta? Anunciada el 7 de febrero, a la venta próximamente

Anunciada el 7 de febrero, a la venta próximamente ¿Cuánto costará? Aún no se sabe

OnePlus Pad: precio y fecha de lanzamiento

El OnePlus Pad se presentó el 7 de febrero, junto con el lanzamiento mundial del OnePlus 11 (opens in new tab), donde también vimos el OnePlus Buds Pro 2.

Lamentablemente, aunque se desvelaron la mayoría de los detalles del OnePlus Pad, no se reveló la fecha de lanzamiento ni el precio, aunque sabemos que los pedidos anticipados comienzan en abril. Al parecer, conoceremos el resto de detalles en las próximas semanas.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus Pad: diseño y pantalla

No hemos tenido que esperar a la presentación completa del OnePlus Pad para verlo, ya que la compañía reveló las primeras imágenes de la tablet en una exclusiva de TechRadar (opens in new tab).

El OnePlus Pad viene en un tono verde halo (Halo Green) y tiene un cuerpo de aleación de aluminio y un marco abombado. También se puede ver que hay una cámara de una sola lente en la parte trasera y otra en la delantera, alojadas en un bisel sobre la pantalla.

Pesa 550g, tiene 6,5mm de grosor y OnePlus afirma que la tablet está diseñada para que resulte ligera y fácil de sostener durante periodos prolongados.

El dispositivo tiene unos delgados biseles de 6,54 mm y una relación pantalla-cuerpo del 88%, y esa pantalla es de 11,61 pulgadas con una relación de aspecto 7:5 y una frecuencia de actualización superalta de 144Hz. Tiene una resolución de 2800 x 2000 píxeles, que es impresionantemente nítida, y ofrece 296 píxeles por pulgada y 500 nits de brillo.

OnePlus señala que el tamaño y la forma lo hacen ideal para libros electrónicos, mientras que la tasa de refresco podría beneficiar al gaming.

OnePlus Pad: cámara y batería

Image 1 of 4 (Image credit: OnePlus) (Image credit: OnePlus) (Image credit: OnePlus) (Image credit: OnePlus)

Curiosamente, OnePlus aún no ha revelado las especificaciones de la cámara, así que estate atento a las actualizaciones. Aunque sí sabemos algo de la batería.

El OnePlus Pad tiene una batería de 9.510mAh con carga de 67W, que puede cargarlo por completo en 80 minutos.

OnePlus ha dicho que la batería puede durar más de 14,5 horas de visualización de vídeo entre cargas o durante un mes de tiempo de espera, y es sin duda un buen tamaño. A modo de comparación, el iPad Pro 11 (2022) tiene una batería de 7.538mAh, y el Samsung Galaxy Tab S8 tiene una de 8.000mAh.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus Pad: especificaciones y funciones

La OnePlus Pad está equipada con un chip MediaTek Dimensity 9000 de gama alta a 3,05GHz. No está a la altura del Snapdragon 8 Gen 2 del OnePlus 11, pero no debería estar muy lejos.

Le acompañan hasta 12GB de RAM, y OnePlus presume de que el dispositivo es capaz de mantener abiertas hasta 24 apps a la vez.

Otras características de OnePlus Pad incluyen altavoces cuádruples con audio Dolby Atmos, y la tablet vendrá con un OnePlus Stylo y un OnePlus Magnetic Keyboard, por lo que debería ser buena para la creatividad y la productividad.