El OnePlus 11 llega a España: precio, fecha de lanzamiento, especificaciones, y todos los detalles

Estábamos deseando que el OnePlus 11 saliera a la venta a nivel global, y hoy, 7 de febrero, por fin ha sido anunciado (hasta ahora sólo se podía comprar en China).

Eso quiere decir que por fin sabemos cuál será el precio y la disponibilidad del tope de gama de 2023 de OnePlus en España, y os adelantamos que este año no lleva "Pro" en su nombre (a diferencia del año pasado con el OnePlus 10 Pro (opens in new tab)), pero lo cierto es que aunque no se llame así, viene con todo lo que esperarías de un Pro en toda regla.

El OnePlus 11 cuenta con el chip de gama alta Snapdragon 8 Gen 2 y un nuevo diseño inspirado en los agujeros negros (lo llaman "Black Hole"). Está claro que estamos fácilmente ante uno de los mejores OnePlus (opens in new tab) de la historia, aunque, por supuesto, tendremos que ponerlo a prueba por nosotros mismos para estar seguros.

A continuación, encontrarás toda la información que sobre el OnePlus 11, lo que incluye, además de su precio y su fecha de lanzamiento, sus especificaciones, cámaras, diseño, y más. Por cierto, estamos trabajando en la review completa, así que permaneced atentos a nuestra web.

(Image credit: OnePlus)

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del buque insignia de OnePlus de 2023

Del buque insignia de OnePlus de 2023 ¿Cuándo se pone a la venta? Tras su presentación global el 7 de febrero, se pondrá a la venta en España el 16 de febrero

Tras su presentación global el 7 de febrero, se pondrá a la venta en España el 16 de febrero ¿Cuánto cuesta? Parte de 849€

OnePlus 11: precio y disponibilidad

OnePlus 11: precio y disponibilidad

Si bien el OnePlus 11 se puso a la venta en China el 9 de enero de 2023, no ha sido hasta el 7 de febrero cuando ha sido lanzado a nivel global.

El OnePlus 11 se pondrá a la venta en España el 16 de febrero, aunque ya lo puedes reservar, y su precio parte de 849€ para su variante básica con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y sube a 919€ si prefieres el doble de todo: 16GB de RAM y 256GB de almacenamiento.

Recordemos que el OnePlus 10 Pro (opens in new tab), que se puso a la venta en nuestro país el 5 de abril de 2022, tenía un precio de partida de 909€ para su variante inicial con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y de 999€ si optabas por la configuración superior con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento.

Eso quiere decir que el nuevo OnePlus cuesta 60€ menos que su predecesor si optas por la variante básica, y lo que es mejor todavía: la superior cuesta 80€ menos, y eso que tiene más RAM.

Por si fuera poco, si reservas ya tu OnePlus 11 recibirás de regalo un altavoz Bang & Olufsen o unos auriculares OnePlus Buds 2.

Francamente, OnePlus nos ha sorprendido mucho. En esta época de inflación en la que no paramos de ver que los móviles suben de precio, ejemplos de ellos son los iPhone 14, los Samsung Galaxy S23 e incluso lo Xiaomi, llega OnePlus y baja el precio de su buque insignia.

Sí, claro, encontramos algunos recortes respecto a la competencia, pero en los tiempo que corren, muchos preferimos prescindir de ciertas cosas que tampoco es que usemos tanto, y a cambio, poder tener un móvil súper potente que nos cueste mucho menos.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 OnePlus 11 5G OnePlus 11 5G Precio 849€ 919€ RAM 8GB 16GB Almacenamiento 128GB 256GB

OnePlus 11: diseño y pantalla

OnePlus 11: diseño y pantalla

En primer lugar, y como hemos comentado al principio, vale la pena señalar que hasta ahora solo hay un modelo OnePlus 11, y se llama OnePlus 11 5G, aunque tiene especificaciones propias de un modelo Pro. Existe la posibilidad de que más adelante se lance un OnePlus 11 Pro por separado, aunque dadas las altas especificaciones del OnePlus 11 5G no lo creemos. Por otro lado, podríamos ver un OnePlus 11T más avanzado el 2023.

Sea como sea, el OnePlus 11 tiene un diseño aparentemente inspirado en los agujeros negros, e incluye un nuevo módulo de cámaras circular de acero inoxidable. Por lo demás, el diseño del nuevo móvil no difiere demasiado del de su predecesor, el OnePlus 10 Pro, con una parte trasera de cristal en verde o negro, un marco metálico y una cámara perforada en la pantalla.

El móvil tiene unas dimensiones de 163.1 x 74.1 x 8.53mm y pesa 205g, y cuenta con el interruptor físico para las alertas típico de la compañía. Su pantalla es una AMOLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz y resolución 1440 x 3216, lo cual es muy similar a lo que vimos en el predecesor. Su densidad de píxeles es de 525 píxeles por pulgada y tiene una relación de aspecto 20.1:9.

También es importante señalar que la tasa de refresco de 120Hz es capaz de bajar hasta 1Hz en las situaciones en las que no necesite más, y también cuando esté activada la pantalla Always-On (siempre encendida). De esta manera, ahorrará energía. Por último, la pantalla está bien protegida por Gorilla Glass Victus.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus 11: cámaras y batería

OnePlus 11: cámaras y batería

El OnePlus 11 cuenta con un conjunto de tres cámaras traseras. La principal es un sensor IMX890 de 50MP y tiene una apertura de f/1.8, la ultra gran angular es un sensor IMX581 de 48MP f/2.2 (con un campo de visión de 115 grados), y por último, una lente teleobjetivo IMX709 de 32MP con zoom óptico 2x, que según la compañía permite fotos retrato de calidad DSLR.

Al igual que en el OnePlus 10 Pro, las cámaras están desarrolladas en colaboración con la mítica compañía Hasselblad, por lo que se beneficia de su tecnología, pero además, cuenta con un nuevo sensor de identificación de luz-color multiespectral de 13 canales.

El móvil permite grabar vídeos hasta en 8K con 24fps, o bien en 4K con 60fps. Por delante, encontramos una cámara selfie de 16MP con apertura f/2.4.

Respecto a la batería, el OnePlus 11 cuenta con una de 5,000mAh con velocidad de carga de 100W, lo cual es muy rápido y te permite conseguir una carga completa desde cero en tan solo 25 minutos.

Esto supone una mejora respecto al OnePlus 10 Pro, el cual tampoco se quedaba nada corto con sus 80W.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus 11: especificaciones y características

OnePlus 11: especificaciones y características

El OnePlus 11 está destinado a ser un teléfono muy potente, ya que equipa el chip Snapdragon 8 Gen 2 de gama alta, que debería ofrecer una mejora del 35% en la CPU, una mejora del 25% en la GPU y una mayor eficiencia energética que el modelo anterior.

También cuenta con RAM más que suficiente, 8GB o 16GB, junto con un sistema avanzado de administración de RAM, que, según OnePlus, permite un mejor rendimiento cuando se trabaja en multitarea o se juega.

En cuanto al almacenamiento, en el OnePlus 11 se puede elegir entre 128GB o 256GB, igual que el año pasado.

También cuenta con un lector de huellas digitales y ejecuta Android 13 con la interfaz Oxygen OS de la compañía. OnePlus ha prometido cuatro actualizaciones principales de OxygenOS y cinco años de actualizaciones de seguridad