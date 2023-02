La nueva OnePlus Pad y el teclado gaming mecánico de OnePlus han sido presentados oficialmente

OnePlus ha decidido ampliar su portafolio de productos. Hoy ha sido el gran lanzamiento global del OnePlus 11 (opens in new tab), su buque insignia para 2023, pero no ha llegado solo. Además de presentar el móvil y sus nuevos auriculares OnePlus Buds Pro 2, la compañía también ha lanzado, por primera vez en su historia, un tablet: la OnePlus Pad, que llega para competir con otras tablets premium de marcas conocidas del mercado.

Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que OnePlus también se ha dedicado a desarrollar, de forma conjunta con su comunidad, su primer teclado mecánico, y lo ha hecho en colaboración con la compañía Keychron. Es un teclado totalmente personalizable.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus Pad

La OnePlus Pad tiene una pantalla de 11,61 pulgadas con una alta tasa de refresco de hasta 144 Hz y una relación de aspecto única de 7:5. Además tiene soporte Dolby Vision. Según OnePlus, esta pantalla te permitirá ver más texto cuando utilices la tablet como libro electrónico, y te dará una mejor experiencia de juego ya que los verás súper fluidos.

La tablet la equipa el chip Dimensity 9000 y viene con hasta 12GB de RAM. Además, la OnePlus Pad cuenta con una batería de 9.510mAh que, según la compañía, está diseñada para ver más de 14,5 horas de vídeos, y es capaz de mantenerse encendida durante 1 mes si la tienes en modo reposo. Gracias a la carga rápida de 67W, la tablet debería cargarse por completo en 80 minutos.

El audio también debería ser fantástico con la OnePlus Pad, ya que la compañía promete un audio potente, compatible con Dolby Atmos y que es capaz de "identificar de forma inteligente la dirección de la pantalla y cambiar automáticamente entre los canales de audio izquierdo y derecho para un sonido más envolvente".

Respecto al diseño, la parte frontal de la OnePlus Pad utiliza cristal curvado 2.5D y tiene una relación pantalla-cuerpo del 88% gracias a un marco súper delgado de 6,54mm. El cuerpo es metálico, construido en aleación de aluminio, y cuenta con una cámara en la parte trasera centrada. La OnePlus Pad estará disponible en el color 'Halo Green' (verde) y viene junto con el OnePlus Stylo y el OnePlus Magnetic Keyboard, es decir, con un lápiz óptico y un teclado magnético que puedes acoplarle a la tablet.

La compañía todavía no ha confirmado cuánto costará la OnePlus Pad ni cuándo saldrá a la venta (han dicho que tendremos noticias en unas semanas).

(Image credit: OnePlus)

Teclado OnePlus Featuring 81 Pro

Tal y como nos adelantaron a principios de diciembre (opens in new tab), OnePlus ha presentado su primer teclado mecánico gaming, que es totalmente personalizable.

El teclado se llama OnePlus Featuring 81 Pro, y según la compañía, ha sido desarrollado junto con la comunidad OnePlus (es decir, teniendo en cuenta los comentarios de los usuarios), y se ha creado en colaboración con la marca de teclados Keychron.

El teclado tiene un cuerpo ligero de aluminio, que según OnePlus ofrece una respuesta impecable, y cuya construcción está hecha para durar. Además, el teclado incorpora las nuevas teclas Marble-mallow, cuyo diseño está pensado en ofrecer a los usuarios una comodidad y funcionalidad óptimas. El nuevo teclado mecánico es compatible con múltiples sistemas operativos, incluidos macOS, Windows y Linux.

El precio y la disponibilidad serán confirmados en las próximas semanas.