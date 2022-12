OnePlus se olvida durante un momento de los móviles y anuncia... ¿un teclado mecánico?

OnePlus ha anunciado que está fabricando, o más bien co-creando, un teclado mecánico (opens in new tab), lo que es un poco inesperado para una empresa que es más conocida por sus teléfonos (opens in new tab).

Es verdad que OnePlus fabrica otros productos además de móviles, como auriculares y un smartwatch, pero la verdad, no esperábamos un teclado mecánico. Sin embargo, según nos cuenta la compañía, han decidido ofrecer esto debido a la demanda popular.

El teclado se fabricará en colaboración con Keychron, y el proyecto se ha puesto en marcha como parte de la plataforma de co-creación "OnePlus Featuring". Básicamente, la compañía trabaja con socios para desarrollar productos que los usuarios de OnePlus han votado, y el proyecto más popular era este teclado.

¿Y qué sabemos de este periférico? Pues lo cierto es que la compañía ha dado muy pocos detalles, más allá de que el teclado será "personalizable", y que darán más información en 2023.

Si quieres saber más sobre el teclado mecánico de OnePlus, puedes registrarte en la plataforma OnePlus Featuring, donde recibirás alertas sobre las novedades.

Sin dudas, más que una fiesta de luces

Sin duda, se trata de un nuevo camino para OnePlus. En cuanto a lo que implica un teclado mecánico "personalizable", teóricamente podría ser tan simple como la posibilidad de elegir entre un montón de efectos y patrones de iluminación RGB diferentes, ya sabes, como cualquier otro teclado gaming.

Sin embargo, OnePlus podría estar planeando algo que va más allá, al menos eso es lo que sugiere lo que comenta la empresa Keychron con la que se ha asociado OnePlus sobre la personalización en su sitio web. Habla de temas como la sustitución de teclas, los estabilizadores (que determinan la "sensación" de pulsación) y los distintos cables desmontables. Teniendo esto en cuenta, y el hecho de que la personalización es evidentemente la característica más destacada del teclado, ya que es lo único que menciona la nota de prensa, esperamos mucho más que la posibilidad de jugar con las luces LED.

Con suerte, sabremos más en enero, aunque como la compañía ha dicho que dará más detalles a "principios del año que viene", lo cierto es que podría ser en cualquier momento del primer trimestre. También es de esperar que OnePlus presente en un futuro otros proyectos a través de esta nueva plataforma de co-creación.