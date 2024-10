¡Buenas noticias! Apple por fin ha puesto en su Magic Mouse un USB-C! ¡Malas noticias! El puerto de carga sigue estando absurdamente debajo del ratón

Apple acaba de anunciar un nuevo iMac con chip M4 y, junto a su renovado ordenador Todo en Uno, también ha dejado caer que ha rediseñado el Magic Mouse que lo acompaña, y tenemos buenas y malas noticias.

Primero las buenas: tanto el Magic Mouse como el Magic Keyboard vienen ahora con puertos USB-C. Así es, el cable Lightning, propio y exclusivo de Apple, que solía cargar también iPhones y iPads hasta que la UE (y otras instituciones) obligaron a Apple a cambiar al USB-C, ha muerto.

Es una gran noticia, sobre todo porque de esta manera se unifica la conexión de carga que usan todos los iPhones, iPads y periféricos de Apple (y resto de dispositivos de las demás marcas), lo cual es mucho más cómodo. En otras palabras, ahora, puedes cargar el Magic Mouse, Magic Keyboard o Trackpad usando el mismo cable USB-C que usas para cargar tu iPhone, MacBook y otros periféricos.

Apple ha contestado a nuestras plegarias, pero ha frustrado nuestros sueños

Aunque me alegra ver que por fin se incluya el USB-C en el Magic Mouse (y en los demás periféricos del iMac, que siguen teniendo el mismo color que el iMac con el que los compras), parece que Apple no ha aprovechado esta renovación del diseño para solucionar uno de los fallos de diseño más evidentes de sus productos.

Me refiero a que el puerto de carga del ratón sigue situado en la parte inferior del Magic Mouse. Esta elección de diseño me ha desconcertado a mí y a casi todos los propietarios de Mac durante años. Esto significa que cuando el Magic Mouse se queda sin batería y hay que enchufarlo, no se puede utilizar el ratón, ya que hay que darle la vuelta para enchufarlo.

Casi todos los demás ratones inalámbricos existentes en el mundo tienen un puerto de carga en la mitad superior del cuerpo, que permite cargar el ratón y utilizarlo al mismo tiempo.

El hecho de que Apple haya ido tan lejos para cambiar el puerto, pero no la ubicación, casi parece por despecho. Es imposible que la compañía no sea consciente de que ese lugar es el más absurdo e inútil posible para el puerto de carga, y sin embargo, se ha mantenido con los años. Vamos Apple, admite que te equivocaste con esto, y puede que incluso empiece a usar tus ratones de nuevo...

