Apple insinúa oficialmente que los nuevos Mac M4 están en camino - E incluso nos da una fecha concreta para una "semana de anuncios emocionantes"

Tras semanas de mucha especulación, Apple ha confirmado que hay nuevos Macs en camino

El avance muestra una cara de Finder guiñando un ojo en los colores de la nueva Siri

Apple nos dice que nos preparemos para una semana de emocionantes anuncios a partir del 28 de octubre

Aunque no se trata de una invitación a un evento especial, Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing de Apple, ha confirmado finalmente la llegada de nuevos Mac en un post en X (antes Twitter). ¿Cuáles? Bueno, a juzgar por los rumores, los informes e incluso las filtraciones de los embalajes de los productos, parece que Apple por fin está casi lista para desvelar su próxima generación de Macs con M4.

Es probable que incluya nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un Mac mini rediseñado y una actualización del iMac. Puedes ver el tuit completo de Greg Joswiak incrustado a continuación, que dice en inglés: "Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned…"

Como habréis deducido, os hemos dejado la versión original del post en inglés para que veáis el guiño al Mac, lo cual obviamente es una pista de lo que podemos esperar. La traducción del post es la siguiente: "¡Macad (😉) vuestros calendarios! Nos espera una semana emocionante de anuncios, a partir del lunes por la mañana. Estad atentos...".

Tal y como hemos intentado repetir con la traducción, los de Apple han usado la palabra Mac en inglés, muy parecida a "Mark", que es "marcar", para decir que marquemos la fecha en el calendario.

Y si te has quedado con la boca abierta al leer "una semana llena de anuncios", no eres el único. Apple promete un pistoletazo de salida el lunes por la mañana, y el avance muestra un icono del Finder guiñando un ojo en los colores azul, naranja, morado y rosa asociados con Siri y la Apple Intelligence, que se gira para revelar un logotipo de Apple brillante en los mismos colores.

Ese gráfico y la palabra Mac significan que sabemos lo que nos espera, pero es cierto que Apple no está dando muchos más detalles. Es probable que la semana de "anuncios emocionantes" incluya tanto el nuevo hardware Mac como la fecha oficial de lanzamiento de iOS 18.1, iPadOS 18.1 y macOS Sequoia 15.1.

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6cOctober 24, 2024

Lo que esperamos ver la semana que viene

Es seguro decir que todos estamos ansiosos por ver los últimos cambios de Apple en la gama Mac. Al fin y al cabo, desde la transición de Intel a los chips propios de Apple de la serie M, casi todos los Mac (de sobremesa o portátiles) ofrecen una enorme potencia. Mientras que el chip M4 ya está en uso en la bestial tablet iPad Pro de 11 o 13 pulgadas , la llegada al Mac podría desvelar un poco más.

Si las filtraciones son reales, ya hemos visto cómo podría ser el MacBook Pro con M4 podría, gracias a un YouTuber en Rusia que puso sus manos en los portátiles antes de tiempo. Lo más probable es que se mantengan los diseños de siempre, que incorporan mucho espacio para los puertos, pantallas vibrantes y fluidas y un teclado potente. Es probable que el M4 mejore el rendimiento general para las tareas cotidianas y las más creativas con una GPU reforzada, pero Apple Intelligence ocupará probablemente un lugar central.

Apple ha confirmado que iOS 18.1, iPadOS 18.1 y macOS Sequoia 15.1 llegarán la semana que viene. Con este último, todo girará en torno a Apple Intelligence, incluyendo Herramientas de Escritura, Siri con un nuevo trabajo de pintura, Limpieza en Fotos y Resúmenes de Notificaciones. También tendrás la posibilidad de arrastrar y soltar elementos del Mac al iPhone con iPhone Mirroring en el Mac. También hay betas para desarrolladores de macOS Sequoia 15.2, iPadOS 18.2 e iOS 18.2, que traen varias funciones nuevas de Apple Intelligence, incluida una aplicación dedicada Image Playground al Mac.

Dicho todo lo anterior, no olvidemos que los iPhone 16 también se anuncian como fantásticos por su Apple Intelligence, pero la IA de Apple no llegará a Europa hasta algún momento del 2025, y ni siquiera eso parece estar asegurado.

Recientemente, también hemos visto rumores de que el Magic Keyboard, el Magic Trackpad y, sí, el Magic Mouse también deberían recibir una actualización. Aunque es posible que queramos un rediseño de al menos uno de ellos, puede que solo nos encontremos con un cambio de Lightning a USB-C.

En cualquier caso, parece que todo se desvelará (o al menos comenzará a revelarse) el lunes 28 de octubre de 2024, así que no tendremos que esperar demasiado. Solo nos queda esperar que, si se presenta algún producto en Halloween (31 de octubre de 2024), Apple tenga la amabilidad de incluir algún caramelo.