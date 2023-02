La filtración de una imagen de la OnePlus Pad nos deja ver la próxima tablet

An official image of the OnePlus Pad

Sabemos que la OnePlus Pad está en camino y que se presentará en unos días. Ahora, una nueva imagen filtrada nos da una mejor visión de la tablet Android que la que hemos tenido hasta ahora de fuentes oficiales.

La imagen procede del siempre fiable Evan Blass (opens in new tab) (según GSMArena (opens in new tab)), y muestra casi toda la parte trasera de la tablet, junto con gran parte de la parte delantera. Se ve el logotipo de OnePlus y una protuberancia más o menos grande de la cámara, junto con el color Halo Green.

Se puede ver que la imagen filtrada coincide con la primera imagen oficial del OnePlus Pad que se mostró en una exclusiva en la página en inglés de TechRadar (opens in new tab). Sin embargo, esta segunda imagen nos permite ver mejor el dispositivo en su conjunto, desde un ángulo más revelador.

Lo que se sabe y lo que no

Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre la OnePlus Pad, por supuesto, incluyendo cuánto va a costar y lo que va a haber en el interior (ha habido rumores sobre las especificaciones internas, pero nada es oficial hasta ahora).

OnePlus ha confirmado que la tablet va a tener un cuerpo de aleación de aluminio y un marco abombado, lo que nos hace pensar que será un dispositivo bien construido. También está ese color Halo Green, que puede o no ser el único tono disponible.

Todo se desvelará en el evento de presentación de OnePlus el 7 de febrero y, por supuesto, os traeremos todos los anuncios de ese día. La fecha también marcará el lanzamiento internacional del smartphone insignia OnePlus 11.

Más tablets Android, por favor

Hemos perdido la cuenta de cuántos dispositivos hay en la línea del iPad de Apple en un momento dado del año, pero en lo que respecta a las tablets Android no ha habido demasiadas en los últimos años. La Samsung Galaxy Tab S8 es definitivamente la excepción más que la regla.

Una de las razones de esto es que muchas aplicaciones de Android no están particularmente bien optimizadas para pantallas más grandes. Teniendo en cuenta que no hay tantas tablets, esto se retroalimenta: los desarrolladores no harán el esfuerzo para un número menor de usuarios.

Sin embargo, hemos visto casos de éxito de tablets Android, como la enormemente popular Google Nexus 7 de hace muchos años, y la serie de tablets de bajo coste Amazon Fire, incluida la reciente Amazon Fire HD 8. Las tablets Android pueden funcionar, si tienen el precio adecuado.

Con el OnePlus Pad y el próximo Pixel Tablet de Google, esperamos que las tablets Android vuelvan a tener su momento. No hay ninguna razón por la que estos dispositivos no puedan igualar a los iPads para el trabajo y el consumo de contenidos.