MWC 2023: móviles plegables, chatbots IA, 6G y todo lo que esperamos ver en la feria

Vuelve el Mobile World Congress (MWC), y promete una serie de grandes lanzamientos en el ámbito de la telefonía, como nuevos móviles, nuevas tecnologías y mucho más.

Se trata de la mayor feria de tecnología móvil del año, en la que las principales compañías del sector se reúnen para presentar productos, cerrar acuerdos y descubrir algunas de las innovaciones que llegarán a los dispositivos de consumo en los próximos 12 meses.

En los últimos años, hemos visto menos lanzamientos de móviles en el MWC (ahora las marcas prefieren optar por eventos separados, como el Samsung Unpacked (opens in new tab)), pero eso no quita que veremos muchas noticias y anuncios a lo largo de los días que dura la feria.

Como siempre, estamos sobre el terreno en el MWC y os informaremos de todas las novedades importantes a medida que se produzcan. A continuación, hemos reunido los lanzamientos más interesantes que veremos en los próximos días, o que hemos podido ver ya.

¿Cuándo es el MWC 2023?

El MWC 2023 se celebra desde el lunes 27 de febrero hasta el jueves 2 de marzo, aunque es de esperar que la mayoría de los grandes anuncios se produzcan a principios de la semana y no al final. Tiene lugar en Barcelona y contará con la presencia de un amplio abanico de expositores y un gran número de conferencias y reuniones.

Qué esperamos ver en el MWC 2023

El MWC 2023 cuenta con la presencia de casi todas las compañías que se dedican a la tecnología móvil: aunque las empresas no lancen nuevos productos, sin duda mostrarán los que ya tienen (como el recién lanzado plegable Oppo Find N2 Flip (opens in new tab), por ejemplo).

Ya tenemos una buena idea de lo que veremos en el Mobile World Congress de este año, y estas son algunas de las áreas en las que prevemos que habrá un montón de noticias y nuevos dispositivos.

Móviles convencionales, plegables y enrollables

Veremos el OnePlus 11 Concept en detalle (Image credit: OnePlus)

Como ya hemos mencionado, últimamente no hay muchas presentaciones de teléfonos nuevos en el MWC, aunque en el MWC 2022 hubo algunas (opens in new tab). Los lanzamientos de los que tenemos constancia son el OnePlus 11 Concept (opens in new tab), la expansión internacional del teléfono plegable Magic Vs de Honor y el lanzamiento global del Xiaomi 13 (opens in new tab), que tuvo lugar el 26 de febrero (además de alguna que otra sorpresa de Xiaomi).

También tendremos demostraciones de la última tecnología de pantallas plegables y enrollables, listas para ser desplegadas en los móviles del futuro. Es de esperar que en el MWC 2023 se muestren varias pantallas y prototipos con mejoras en términos de resolución, claridad y durabilidad, sobre todo por parte de fabricantes chinos como Xiaomi, Oppo y Honor.

Cada vez es más fácil y barato fabricar pantallas plegables para teléfonos, lo que significa que hay más modelos en camino y que los fabricantes pueden ser más creativos en cuanto a diseños y formas. En cuanto a las pantallas que se extienden enrollándose, sabemos que varios fabricantes, entre ellos Samsung (opens in new tab), están interesados en este tipo de tecnología.

Inteligencia artificial, aplicaciones y tecnología por satélite

Un camarero robot en el MWC 2022 (Image credit: MWC)

La inteligencia artificial está en boca de todos últimamente, y por supuesto, estará presente en el MWC 2023. Es de esperar que veamos un montón de demostraciones de IA en los móviles, como ya hemos visto en la prueba que ha hecho Qualcomm de la IA de Stable Diffusion en el Galaxy S23 (opens in new tab), y noticias sobre lo mucho que van a mejorar los teléfonos en este sentido en un futuro no muy lejano.

Apple ya no acude al Mobile World Congress, aunque no siempre ha sido así, pero Google suele hacer acto de presencia para promocionar Android y apoyar a sus socios. No tendremos grandes novedades sobre Android, pero es posible que se mencionen una o dos actualizaciones de software o nuevas aplicaciones; muchos creadores y desarrolladores de aplicaciones asistirán al MWC 2023.

Hablando de Apple, es muy probable que la tecnología por satélite que ha añadido al iPhone 14 (opens in new tab) tenga respuesta por parte de las empresas de telefonía móvil presentes en el MWC de este año. Es probable que la conectividad y la mensajería por satélite estén en el orden del día, lo que nos dará una idea de cómo podríamos comunicarnos sin señal de móvil o Wi-Fi en los teléfonos del futuro.

6G y redes

El 5G pasará a ser cosa del 2022 (Image credit: MWC)

En el Mobile World Congress ocurren muchas cosas que no resultan muy interesantes para los consumidores no profesionales (acuerdos en la cadena de suministro, mejoras de las infraestructuras, etc.), pero la verdad es que esas cosas sí que tienen un impacto en el consumidor final, ya que significa que la tecnología podrís ser más barata y las velocidades más rápidas. Todavía no hemos oído hablar mucho del 6G, pero eso podría cambiar en el MWC 2023.

Puede que pienses que las velocidades 5G que te ofrece tu teléfono todavía no son lo bastante buenas como para pensar en el 6G ahora mismo, pero esto es parte de lo que trata el MWC 2023: anticipar la tecnología del futuro. No nos sorprendería oír noticias sobre pruebas de 6G y velocidades teóricas de carga y descarga.

Que no cunda el pánico entre los fans del 5G, porque también habrá muchas noticias y actualizaciones sobre la tecnología actual, ya sea en términos de ampliación de la cobertura, mejores velocidades de conexión para los teléfonos o componentes internos más baratos que puedan mantener una conexión de alta velocidad sin consumir tanta batería.

Realidad virtual y metaverso

Las compañías de RV estarán presentes en el MWC (Image credit: MWC)

Los cascos de realidad virtual cuentan como tecnología móvil, y te habrás dado cuenta de que los resúmenes tecnológicos del MWC suelen ir acompañados de imágenes de personas que llevan extrañas y maravillosas cosas en la cabeza. Casi todos las grandes empresas de la realidad virtual y la realidad aumentada estarán presentes en el MWC, aunque es posible que no se presenten muchos productos nuevos importantes.

El Mobile World Congress suele ser el momento en el que brillan las compañías tecnológicas más pequeñas, y ese podría ser el caso en lo que se refiere a realidades virtuales, aumentadas y mixtas. Permanece atento a los nuevos dispositivos innovadores de fabricantes no tan conocidos, así como a las mejoras en las tecnologías de hardware subyacentes.

En el MWC 2023 se celebrarán multitud de charlas y debates relacionados con el metaverso, lo que significa que aunque los consumidores no estén del todo convencidos de la idea por el momento, quienes trabajan en el sector de la telefonía móvil siguen estando dispuestos a impulsarla. Como siempre, seleccionaremos las noticias realmente interesantes para compartirlas con vosotros.