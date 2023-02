El OnePlus 11 Concept se parece más a un PC gaming que a un móvil

OnePlus presentó su nuevo buque insignia OnePlus 11 (opens in new tab)de forma global a principios de este mes, pero la compañía también aprovechó el lanzamiento para anunciar la llegada de una versión alternativa del mismo móvil.

Ahora, OnePlus nos ha permitido echar un vistazo al One Plus 11 Concept, que como veis tiene un nombre muy enigmático, antes de su presentación mundial en el MWC de Barcelona el 27 de febrero, y lo cierto es que el dispositivo se parece más a un PC gaming (opens in new tab) con refrigeración líquida que a un teléfono.

Aunque se parece al OnePlus 11 estándar en términos de dimensiones básicas (puedes leer nuestra opinión sobre el diseño retro del móvil en nuestro análisis completo del OnePlus 11 (opens in new tab)), el One Plus 11 Concept añade una línea en zigzag iluminada en la parte trasera del dispositivo y un recorte de cámara ligeramente más grande.

OnePlus le ha puesto el nombre de “Flowing Back” al diseño de la parte trasera del OnePlus 11 Concept (Image credit: OnePlus)

OnePlus denomina "Flowing Back" a este diseño de la parte trasera del móvil con luces LED, al estilo del Nothing Phone (1) (opens in new tab). Según las palabras de la compañía, en las imágenes compartidas podemos ver el diseño "destacando las líneas de color azul hielo que recorren toda la parte trasera del teléfono, casi como si el dispositivo tuviera su propia serie de vasos sanguíneos. Estos conductos del OnePlus 11 Concept se alojan dentro de un atrevido y futurista diseño de cristal unibody inspirado en la tranquila quietud y el poder de un lago glaciar."

Esperamos que ese diseño esté pensado para acentuar las impresionantes especificaciones gaming del OnePlus 11 estándar. Una vez que hayamos pasado más tiempo con el recién lanzado buque insignia, es casi seguro que se ganará un puesto en nuestro ranking de los mejores teléfonos gaming (opens in new tab), debido a su pantalla de 120Hz, su carga extremadamente rápida de 100W y su procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Es difícil distinguir la configuración de la cámara del Concept a partir de las dos imágenes (y el críptico vídeo (opens in new tab)) que OnePlus ha compartido hasta ahora, pero parece que el teléfono mantiene los tres sensores principales del estándar (el primario, un teleobjetivo y un ultra gran angular), aunque los aloja en una carcasa más grande, parecida a la del Vivo X90 Pro.

Seriously pumped for #MWC23!#OnePlus11ConceptFebruary 20, 2023 See more

A pesar de lo emocionante que parece el OnePlus 11 Concept, todavía no sabemos si podremos tenerlo en nuestras manos en realidad. OnePlus ya ha lanzado ediciones especiales de teléfonos: la compañía ha colaborado con Cyberpunk, Star Wars y Pac-Man en dispositivos que sí que se pueden comprar, pero el "Concept" del nombre de este teléfono sugiere que podría quedarse en eso; un concepto.

Sea como sea, OnePlus ha confirmado que presentará el OnePlus 11 Concept durante su evento del MWC de Barcelona el 27 de febrero. Estaremos sobre el terreno en la propia feria, así que permanece atento a TechRadar para conocer las últimas actualizaciones.

Mientras tanto, echa un vistazo a nuestro análisis de los recién lanzados auriculares OnePlus Buds Pro 2 (opens in new tab), así como a nuestro desglose de los mejores teléfonos OnePlus en 2023 (opens in new tab).

También tenemos una interesante comparativa entre el OnePlus 11 y el Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab).